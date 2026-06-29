ETV Bharat / sports

অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট ২০২৬ৰ পূৰ্বে নগাঁৱত খেলুৱৈ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন

নগাঁও ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ পেৰা খেলুৱৈ বাছনি শিবিৰ । ১৫৯ গৰাকী প্ৰতিভাশালী পেৰা খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ ।

Nagaon hosts Para Athlete Selection Camp for Assam Para Sports Meet 2026
অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট ২০২৬ৰ পূৰ্বে নগাঁৱত খেলুৱৈ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : সদৌ অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট ২০২৬লৈ মাজত মাত্ৰ কিছুদিন বাকী আছে । ইতিমধ্যে জিলাই জিলাই খেলুৱৈ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । নগাঁও জিলাৰো খেলুৱৈ বাছনিৰ লক্ষ্যৰে দেওবাৰে এক বিশেষ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় ।

অসম পেৰালিম্পিক সংস্থাৰ অধীনৰ নগাঁও জিলা পেৰা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্বনৰ উদ্যোগত ক্ৰীড়া সংস্থাৰ ঐতিহাসিক খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ জিলা ভিত্তিক পেৰা ক্ৰীড়াবিদ বাছনি শিবিৰ- ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয় । এই শিবিৰৰ পৰা বাছনি হোৱা খেলুৱৈসকলে অহা ৭ আগষ্টৰ পৰা গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া মূল ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাত নগাঁও জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।

অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট ২০২৬ৰ পূৰ্বে নগাঁৱত খেলুৱৈ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন (ETV Bharat)

এই বাছনি শিবিৰত পেৰা খেলুৱৈ আৰু ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা যায় । জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ ১৫৯ গৰাকী প্ৰতিভাশালী পেৰা খেলুৱৈয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

পেৰা খেলুৱৈসকলক পৰিচালনা আৰু খেলসমূহ সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সংগঠনৰ মুঠ ৫৮ গৰাকী সমল ব্যক্তি আৰু বিষয়া উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ উপৰিও নগাঁও জিলা পেৰা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্বনৰ ১৪ গৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

Nagaon hosts Para Athlete Selection Camp for Assam Para Sports Meet 2026
নগাঁৱত পেৰা খেলুৱৈ বাছনিৰ সময়ত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat)

আনহাতে বাছনি শিবিৰৰ মূল কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে উপস্থিত খেলুৱৈ আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক সম্বোধন কৰি প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণো প্ৰদান কৰে । তেওঁ কয় যে শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান কেতিয়াও জীৱনৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । খেলুৱৈসকলে দেখুওৱা অদম্য মনোবল আৰু জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামক তেওঁ প্ৰশংসা কৰি সকলোকে আগুৱাই যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "মই শুভকামনা জনাইছোঁ । এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম । যিসকল আয়োজক এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে সকলোকে আমাৰ সমাজখনৰ হৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । এই শিশুকেইটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিছোঁ ।"

১২ বছৰ বা তাৰ ওপৰৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে পেৰালিম্পিক গাইডলাইন অনুসৰি অনুষ্ঠিত হোৱা এই বাছনি শিবিৰত ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয় শাখাতে বিভিন্ন খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । তাৰ ভিতৰত পেৰা দৌৰ,পেৰা লং জাম্প, পেৰা ডিস্কাচ থ্ৰ', পেৰা শ্বট পুট, পেৰা বেডমিণ্টন, পেৰা দবা আদি অন্যতম ।

পেৰা খেলুৱৈ বাছনি শিবিৰৰ বিশেষ দিনটোত খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তপন দাস, উপ-সভাপতি তপন শৰ্মা, ৰোটাৰী ক্লাব নগাঁৱৰ সভাপতি অমন দাসৱানী, নগাঁও জিলা পেৰা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্ব'নৰ উপদেষ্টা তথা সমাজকৰ্মী অভিজিৎ নাথকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই বাছনি শিবিৰে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতলৈ কেইবাগৰাকীও ভৱিষ্যতৰ তাৰকা উপহাৰ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

শৃংখলা দখলেৰে ৰচিলে ইতিহাস : এক ৰাণত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ লজ্জাজনক পৰাজয়

TAGGED:

NAGAON PARA ATHLETE
নগাঁও
অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট
অসম পেৰালিম্পিক সংস্থা
ASSAM PARA SPORTS MEET 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.