ষষ্ঠ যোগাসন স্প'ৰ্টছ ৱৰ্ল্ড কাপ ২০২৫ত উজলিল অসমকন্য়া

ষষ্ঠ যোগাসন স্প'ৰ্টছ ৱৰ্ল্ড কাপ ২০২৫ত উজলিল অসমকন্য়া
হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণালত অনুষ্ঠিত যোগাসন প্ৰতিযোগিতা ব্য়ক্তিগত শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল মৃ্ত্তিকা মেৰু কটকীৰ ।
Published : November 17, 2025 at 3:05 PM IST
তেজপুৰ: হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণালত অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ যোগাসন স্প'ৰ্টছ ৱৰ্ল্ড কাপ ২০২৫ত উজলিল অসম কন্য়া । জাপান, ইৰাণ, ভিয়েটনাম, ফিনলেণ্ড, হংকং, থাইলেণ্ডসহ বহুকেইখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত তেজপুৰৰ মৃ্ত্তিকা মেৰু কটকী নামৰ শিশুটিয়ে অৰ্জন কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক । মৃ্ত্তিকাই ছাব জুনিয়ৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰেডিছ'নেল যোগা ইভেন্টত এই পদক অৰ্জন কৰি অসমৰ লগতে তেজপুৰকো গৌৰৱান্বিত কৰিছে ।
সাংস্কৃতিক চহৰ তেজপুৰৰ পৱিত্ৰ স্থানৰ পৰা মৃ্ত্তিকা মেৰু কটকীয়ে অধ্যৱসায়, শৃংখলা আৰু সৌন্দৰ্যৰ মাধুৰীৰে দেওবাৰে বিশ্বমঞ্চত উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰীতি কটকী আৰু মেৰু মিঠু কটকীৰ কন্যা মৃ্ত্তিকাই ১৩ ৰ পৰা ১৬ নৱেম্বৰলৈ হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণালত অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই প্ৰতিযোগিতাখনিত জাপান, ইৰাণ, ভিয়েটনাম, ফিনলেণ্ড, হংকং, থাইলেণ্ডসহ কেইবাখনো দেশৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । বহুজাতিক আৰু উদ্দীপ্ত মঞ্চত মৃ্ত্তিকাৰ শান্ত মনোসংযোগ, নিখুঁত আসন প্ৰদৰ্শন আৰু দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে সকলোকে মোহিত কৰি পদকজয়ীৰ শাৰীত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এগৰাকী জুনিয়ৰ খেলুৱৈৰ বাবে বিশ্বমঞ্চত ভৰি দিয়া এক কঠিন প্ৰত্য়াহ্বান । তথাপি মৃ্ত্তিকাই তেজপুৰৰ সাংস্কৃতিক চহৰৰ গাইড, গুৰুজনৰ উৎসাহ আৰু দেশবাসীৰ আশীৰ্বাদ লৈ সেই প্ৰত্য়াহ্বান অতিক্ৰম কৰিলে । তেওঁৰ প্ৰতিটো আসনে নিষ্ঠা, শৃংখলা আৰু যোগাৰ প্রতি গভীৰ সমৰ্পণ সুস্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰে ।
এই পদক বিজয়ৰ পিছতেই টেলিফোন যোগে পিতৃ মেৰু মিঠু কটকীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি কয়, “এয়া সকলো কণমানি খেলুৱৈৰ বাবে এক দিশ প্ৰদৰ্শক আৰু অনুপ্ৰেৰণা । দৃঢ় সংকল্প, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু মনোবল থাকিলে সকলো সম্ভৱ । তেজপুৰৰ কন্যাই বিশ্বমঞ্চত দিশ দেখুৱাব পাৰিছে বুলি ভাবিলে অতি গৌৰৱবোধ কৰিছো ।”