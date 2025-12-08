ETV Bharat / sports

Mr. Assam খিতাপ কিৰণ টায়েঙলৈ, Ms Assam মামণি দাস

জোনাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত 'Mr. & Ms Assam' দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি ।

Mr and Ms Assam at Jonai
Ms Assam মামণি দাস আৰু Mr. Assam কিৰণ টায়েং (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 4:01 PM IST

জোনাই : পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে AAPSA/IFBB/IBBFF-ৰ তত্ত্বাৱধানত আৰু জোনাই চিয়াং ফিটনেছ চেণ্টাৰৰ আতিথ্যত জোনাইৰ কৃষ্টি ভৱন প্ৰাংগণত দুদিনীয়া বর্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত অসম ভিত্তিত 'Mr. & Ms Assam' দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে ৷

প্ৰতিযোগিতাখনত ছিনিয়ৰ বডী বিল্ডিং, জুনিয়ৰ বডী বিল্ডিং, পুৰুষৰ শৰীৰচৰ্চা, ক্লাছিক বডী বিল্ডিং, মাষ্টাৰ বডী বিল্ডিং আৰু মহিলাৰ শৰীৰ গঠনসহ বিভিন্ন শিতানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাশ প্ৰতিযোগীয়ে । এইবাৰ Mr. & Ms Assam দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ১৭ টা শিতানত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে আয়োজক সমিতিয়ে ।

জোনাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত 'Mr. & Miss Assam' দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি (ETV Bharat Assam)

উক্ত প্ৰতিযোগিতাত Mr. Assam খিতাপ দখল কৰে জোনাই সমজিলাৰ সন্তান কিৰণ টায়েঙে । আনহাতে, Ms Assam খিতাপ জয় কৰে তিনিচুকীয়াৰ মামণি দাসে । লগতে মহিলা ফিটনেছ মডেল খিতাপ অৰ্জন কৰে সুকন্যা দত্তই । পুৰুষৰ শৰীৰচৰ্চা খিতাপ কীৰ্তি চন্দ্ৰ গগৈ, জুনিয়ৰ বডী বিল্ডিং খিতাপ কীৰ্তি চন্দ্ৰ গগৈ, ক্লাছিক বডী বিল্ডিং খিতাপ ন্যাগে টাইপোডিয়া, মাছৰেৰৰ শৰীৰ গঠন খিতাপ মুজাহিদুল ইছলাম, ষ্টাৰ কেটেগৰীত পাপু তাঁতীয়ে খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

Mr and Miss Assam at Jonai
Miss Assam মামণি দাস (ETV Bharat Assam)

ইফালে সামৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু, মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য পদুম ৰায়, সমাজকৰ্মী অতুল পেগু, মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ দীপক কুমাৰ দলে, । ইয়াৰ উপৰি জোনাই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰাজেশ্বৰ পেগু, জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালৰ অধ্যক্ষ খৰ্গেশ্বৰ পেগু, TMPK কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপদেষ্টা ৰাজকুমাৰ মৰাং, মূৰ্কংচেলেক আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি মুক্তিনাথ পেগু, জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কনকলতা ৰেগন, গণশক্তি অসম, জোনাই জিলা সমিতিৰ প্ৰশাসনিক সম্পাদক কমলা শৰ্মাকে ধৰি বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ নেতা কৰ্মী তথা চিয়াং ফিটনেছ আৰু AAPSA-ৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷

প্ৰতিযোগিতাখন সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে কয়, "... প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জোনাইলৈকে Mr. Assam আৰু Miss Assam ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এই বডী বিল্ডিং প্ৰতিযোগিতা আহিছে । তাক কাৰণে মই প্ৰথমে All Assam Physique Sports Association-ৰ মুৰব্বী গৌতম কলিতা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কুশল চাংমাইক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আৰু চিয়াং ফিটনেছ চেণ্টাৰৰ যি গৰাকী উদ্ধৱ সৰকাৰ আৰু তেওঁৰ দলটোকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সমগ্ৰ অসমৰ পৰা ৪০০তকৈ অধিক বডী বিল্ডাৰ আহিছে, বিভিন্ন কেটেগৰীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । মই ভাবোঁ এইটো সঁচাকৈ চাবলৈ গ'লে জোনাইবাসী ৰাইজ বা উত্তৰ অসম বা উজনি অসমৰ এই অংশটোৰ বাবে এইটো প্ৰথম হয় ।"

আনহাতে, Mr. Assam খিতাপ জয়ৰ পিছত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কিৰণ টায়েঙে কয়, "খুব মজা লাগি আছে । আৰু যোৱা ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা মোৰ ৰাতি টাপনি নাই, মানে খিতাপ জিকিব লাগে । আজিৰ পৰা এসপ্তাহ শুম । মোক আজি শেষবাৰৰ বাবে পাব গোটেই ৰাইজে । কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু সাত দিন মোক নাপায়, মোৰ ফোন বন্ধ থাকিব ।"

ইফালে Ms Assam খিতাপ বিজয়ী মামণি দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, "বহুত মজা লাগিল । মই ভবাই নাছিলোঁ যে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব বুলি । প্ৰথম হৈ আজি মই বহুত সুখী । মোৰ কাৰণে ইমান টান কাম আছিল, কিন্তু আজি বডী বিল্ডিঙত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাই মোৰ বহুত আনন্দ লাগিছে ।"

MR ASSAM 2025
MS ASSAM 2025
ইটিভি ভাৰত অসম
MR AND MS ASSAM AT JONAI

