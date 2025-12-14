ETV Bharat / sports

গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টিত সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ পাতিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই

গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নেতৃত্বত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ।

MP Sports Festival
গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নেতৃত্বত যোৰহাটত সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 14, 2025 at 7:22 PM IST

যোৰহাট : ক্ৰীড়াৰ আশ্ৰয় লৈ এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টি দখলৰ কুচকাৱাজ চলাইছে বিজেপিয়ে । তাৰ অংশ হিচাপে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উদ্যোগ লৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছে সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ । এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই খেলৰ কাৰ্যসূচী প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ২১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৪ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ । যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত তেওঁ জনাই যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩৬ টা মণ্ডলক সামৰি এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । য'ত বিভিন্ন এথলেটিক, কাবাডীকে ধৰি পৰম্পৰাগত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব ।

গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টি যোৰহাটত সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ পাতিব পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই (ETV Bharat)

এই খেলসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও দেশৰ বাহিৰৰ খেলুৱৈয়েও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । অনলাইন অথবা অফলাইনত খেলুৱৈসকলে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ।

নিজকে এই প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্যোক্তা হিচাপে ঘোষণা কৰি পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয় যে মাজুলীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ উদ্দেশ্যে সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ'ব । ২১ নৱেম্বৰত মাজুলীত হাফ মাৰাথন অনুষ্ঠিত হ'ব । পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মাৰাথনত বিজয়ীয়ে লাভ কৰিব ৫০ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ ।

একেদৰে ২১ নৱেম্বৰ সন্ধিয়া টীয়ক বলমাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ১০ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব এথলেটিক, কাবাডী আৰু পৰম্পৰাগত খেলসমূহ । আনহাতে ২৪ ডিচেম্বৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল হ'ব সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ সামৰণি অনুষ্ঠান ।

যোৰহাটৰ সাংসদ হিচাপে গৌৰৱ গগৈ থকাৰ পিছতো সমষ্টিটোত এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ ঘোষণা কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদজনৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আছো, সেয়েহে সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে মানি ল'ব ।"

যোৰহাটৰ সাংসদজনক দৰবত দিবলৈও পোৱা নাযায় বুলিও গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । অৱশ্যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ গৌৰৱ গগৈয়ে কেনেদৰে দিয়ে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।

ইফালে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে মন্তব্য কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উন্নয়নৰ কথা আলোচনা কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । সংবাদমেলত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীটৰ কোনো মূল্য নাই বুলি অখিল গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত মই কোনো মন্তব্য নিদিও । তেওঁ হয়তো জুবিনক ভাল পাই বা নতুনকৈ ভাল পাবলৈ লৈছে । তেওঁ সেইটো বিচাৰে যাতে আমি কিবা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰো । আমি এইটো অগ্ৰাহ্য কৰা উচিত বুলি ভাবো । কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো বিতৰ্কত অনা বিষয় নহয় । ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে চাৰ্জশ্বীট দিছে । এই ব্যৱস্থাবোৰৰ প্ৰতি বিশ্বাসেৰে চলো ।"

