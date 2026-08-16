জোনাইত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন, অত্যাধুনিক ফুটছাল গ্ৰাউণ্ডৰ শুভাৰম্ভ
জোনাইৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ । অত্যাধুনিক ফুটছাল গ্ৰাউণ্ড মুকলি সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ ।
Published : August 16, 2026 at 2:57 PM IST
জোনাই: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাইটো ক্ৰীড়াৰ এক পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে । নৱপ্ৰজন্মক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ চৰকাৰেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অন্যতম সংযোজন হিচাপে সাংসদ পুঁজিৰে অত্যাধুনিক ফুটছাল গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভক্ষণত এই ফুটছাল গ্ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰা হয় । লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই এই ফুটছাল গ্ৰাউণ্ডৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত সাংসদগৰাকীৰ লগতে জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগু, চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক জীৱন গগৈ, টিএমপিকে সভাপতি তিলক দলে আদি উপস্থিত থাকে ।
এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰিত ফুটছাল দলৰ লগতে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসন, জোনাই আৰক্ষী প্ৰশাসন, জোনাই প্ৰেছ ক্লাবৰ লগতে কেইবাটাও দলে অংশগ্ৰহণ কৰি ফুটছাল খেলি ৰাইজক আমোদ দিয়ে । জোনাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লাব এণ্ড ছ'চাইটিয়ে উদ্যোগ লোৱা শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত জোনাই সম জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী, জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে জোনাইৰ বহু ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ উপস্থিত থাকি ফুটছাল উপভোগ কৰে ৷
ফুটবলত কিক মাৰি সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই ফুটছালৰ শুভাৰম্ভ কৰে । এই ফুটছাল গ্ৰাউণ্ডে জোনাইৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ তথা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ লগতে এক সুন্দৰ আৰু স্বাস্থ্যসন্মত ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত সহায়ক হ’ব বুলি সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মন্তব্য কৰে ।
এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ কয়, "এখন সুস্থ, সবল আৰু নিচামুক্ত সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ যুৱ প্ৰজন্মক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তোলাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । ক্ৰীড়াই যুৱ সমাজৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ লগতে অনুশাসন, ঐক্য আৰু ইতিবাচক চিন্তাধাৰা গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । গতিকে এই ফুটছালে জোনাইৰ যুৱক-যুৱতীসকলক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ এখন উপযুক্ত মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত এক সুস্থ ক্ৰীড়া পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত সহায়ক হ'ব ।"