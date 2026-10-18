২৩,৮৩২ ফুট উচ্চতাৰ মাউণ্ট ড’মে খাং শৃংগ আৰোহণ মাজুলী প্ৰদীপ সৰকাৰৰ
চেলেক-ধুনাগুৰি ঘাটেৰে স্বগৃহলৈ অহা সৰকাৰক ফেৰীঘাটতেই আদৰণি ।
Published : October 18, 2026 at 4:55 PM IST
মাজুলী: অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰে পৰ্বতাৰোহণৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অৰ্জন কৰি প্ৰদীপ সৰকাৰে মাজুলীৰ লগতে ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । নদীদ্বীপৰ সন্তানগৰাকীয়ে ২৩,৮৩২ ফুট উচ্চতাৰ মাউণ্ট ড’মে খাং আৰোহণ অভিযানত দ্বিতীয় ৰ’প দলৰ দলপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আয়োজিত চতুৰ্থ পৰ্বতাৰোহণ অভিযান ‘SHIKHAR’-ৰ অংশ হিচাপে এই অভিযান সম্পন্ন হয় । অভিযানৰ সময়ছোৱাত প্ৰথম ৰ’প দলে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত শিখৰ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছত ১ অক্টোবৰত দ্বিতীয় ৰ’প দলেও সফলতাৰে শিখৰত আৰোহণ কৰে ।
এই দ্বিতীয় ৰ’প দলৰ দলপতি হিচাপে মাজুলীৰ গড়মূৰ মিলনপুৰৰ প্ৰয়াত গোলক সৰকাৰ আৰু দুৰ্গা সৰকাৰৰ পুত্ৰ আৰু গড়মূৰৰ প্ৰয়াত প্ৰদীপ কাকতি আৰু মীনা কাকতিৰ পোষ্য পুত্ৰ প্ৰদীপ সৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ সৰকাৰে কয়, "মাজুলীৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ,মৰম-চেনেহৰ বাবে আজি এই সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মোক উৎসাহিত কৰা বাবে এইদৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছো । এইবাৰ মই বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ এভাৰেষ্ট আৰোহণৰ বাবে চেষ্টা চলাম ।"
উচ্চ পৰ্বতত আৰোহণ কৰাটো এক অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাৰ্য । প্ৰতিকূল বতৰ, বৰফাবৃত দুৰ্গম পথ, কম অক্সিজেন আৰু শাৰীৰিক-মানসিক চাপৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সাহস, ধৈৰ্য, শৃংখলা আৰু দলীয় সমন্বয়ৰ বিশেষ প্ৰয়োজন হয় । এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো অভিযানকাৰী দলটোৱে দেখুওৱা দৃঢ়তা আৰু একাগ্ৰতা এই সফলতাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ।
আজি পুৱা চেলেক-ধুনাগুৰি ঘাটেৰে স্বগৃহলৈ অহা সৰকাৰক ফেৰীঘাটতেই তেওঁৰ শুভকাংক্ষীসকলে আদৰণি জনাই । ইয়াৰ পাছত চেলেকঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী-গড়মূৰ হৈ পাটনা গাঁৱৰ কালি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আদৰি নিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ দুটা এদিনীয়া দল ঘোষণা, জাদেজা-পাণ্ডিয়া নহ'ল অন্তৰ্ভুক্ত
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দলক নেতৃত্ব প্ৰমোদ-ছিমৰণৰ