অলিম্পিকৰ আৰ্হিত আন্তঃমহাবিদ্যালয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতা
মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আন্তঃমহাবিদ্যালয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন ।
Published : June 7, 2026 at 3:43 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে এক উৎসাহজনক খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ে । মহাবিদ্যালয়খনৰ উদ্যোগত আৰু ব্যৱস্থাপনাত সদৌ অসম ভিত্তিত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিকৰ আৰ্হিত আন্তঃমহাবিদ্যালয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতা ২০২৬ ।
দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই বৃহৎ ক্ৰীড়া সমাৰোহে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিলে । এই প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰাজ্যৰ ৪৫ খন মহাবিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অসমৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাখনিত ১৫০ গৰাকীতকৈও অধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
আয়োজক সমিতিৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা শ শ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ক্ৰীড়াবিদৰ উপস্থিতিয়ে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত এক অভূতপূৰ্ব উখল-মাখল তথা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
অলিম্পিক নিয়মেৰে পুৰুষ-মহিলাৰ প্ৰতিযোগিতা :
উল্লেখ্য যে এই প্ৰতিযোগিতাখনি সম্পূৰ্ণৰূপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথা অলিম্পিকৰ মান আৰু আৰ্হিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা শাখাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে ব্যৱস্থা কৰা হয় । টাইকোৱানডো খেলৰ নিয়ম অনুসৰি খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন ওজনৰ শাখাত বিভক্ত কৰা হয় ।
মৰিগাঁও জিলাক ক্ৰীড়াৰ মানচিত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিযোগিতাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ আয়োজক সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সংবাদ মাধ্যমক কয়, "আমাৰ লক্ষ্য হৈছে কেৱল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতো মৰিগাঁও জিলাক দেশৰ ভিতৰতে এক সুকীয়া পৰিচয় দিয়া । পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত অলিম্পিক আৰ্হিত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাখনে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত শাৰীৰিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আত্মৰক্ষাৰ কৌশলসমূহৰ প্ৰতি সচেতনতা গঢ়ি তুলিব ।"
ক্ৰীড়া বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই প্ৰতিযোগিতাখনে অসমৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ টাইকোৱানডো খেলুৱৈসকলক ভৱিষ্যতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাবে সাজু হোৱাত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ।
বঁটা বিতৰণেৰে সামৰণি :
৬ জুনৰ পুৱা মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলনেৰে প্ৰতিযোগিতাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় । দুদিন ধৰি চলা তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত দেওবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানেৰে এই সমাৰোহৰ সামৰণি পৰে । সামৰণি অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি, ক্ৰীড়া সংগঠকে বিজয়ী খেলুৱৈসকলক ট্ৰফী তথা মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক:গোলাঘাটত ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতা: ১১ ৰাজ্যৰ শতাধিক খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ