অলিম্পিকৰ পূৰ্বে মীৰাবাঈ চানুৰ বাবে দুঃখবৰ; লছ এঞ্জেলছত নাথাকে তেওঁৰ ওজন শাখা

২০২৮ চনৰ অলিম্পিকৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় তাৰকা ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৰ বাবে এক মোক্ষম আঘাত । তেওঁৰ নিজৰ ওজন শাখা বাতিল কৰা হৈছে ।

Mirabai Chanu
মীৰাবাঈ চানু ফাইল ফটো (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : ২০২৮ চনত লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অলিম্পিকত ভাৰতৰ তাৰকা ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । কিয়নো প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে নতুন ওজন শাখা ঘোষণা কৰা হৈছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰোত্তোলন ফেডাৰেচনে নতুন অলিম্পিক বিভাগৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আৰু মীৰাবাঈৰ ওজন শিতান ৪৯ কিলোগ্ৰাম বাতিল কৰা হৈছে । ২০২৪ চনৰ পেৰিছ গেমছৰ তুলনাত ভাৰোত্তোলনৰ ইভেণ্টৰ সংখ্যা ১২টালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো কিন্তু মীৰাবাঈ চানুৰ শাখাটো বাতিল কৰা হৈছে ।

২০২০ চনত টকিঅ’ অলিম্পিকত ৪৯ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা চানুৱে যোৱা বছৰ পেৰিছ অলিম্পিকতো চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছিল । বৰ্তমান যদি তেওঁ ২০২৮ চনত লছ এঞ্জেলছত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁ ৫৩ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ শাখালৈ যাব লাগিব ।

আই ডব্লিউ এফে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে ।

আই ডব্লিউ এফে এক বিবৃতিত কয়, “২০২৮ লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিক গেমছত ভাৰোত্তোলনৰ বাবে শিতান বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আই অ’ চিয়ে লোৱা উৎসাহজনক সিদ্ধান্তৰ পিছত ১২টা ইভেণ্টত (ছয়টা পুৰুষ, ছয়টা মহিলা) প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব । আই ডব্লিউ এফে আগন্তুক অলিম্পিকৰ বাবে শৰীৰৰ ওজনৰ শাখাসমূহ নিৰ্বাচন কৰে ।”

“এই অলিম্পিকৰ শৰীৰৰ ওজনৰ শিতানসমূহ আই ডব্লিউ এফৰ ১৬টা শৰীৰৰ ওজনৰ শিতানত (প্ৰতি লিংগত আঠটা) শেহতীয়াকৈ অনুমোদনৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।”

লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকত মহিলাৰ শাখাত ৫৩ কেজি ওজনৰ শিতানটোৱেই হৈছে সৰ্বনিম্ন ওজনৰ শ্ৰেণী ।

২০২৮ লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকৰ বাবে ভাৰোত্তোলন শাখাবোৰ

পুৰুষ : ৬৫ কেজি, ৭৫ কেজি, ৮৫ কেজি, ৯৫ কেজি, ১১০ কেজি, +১১০ কেজি

মহিলা : ৫৩ কেজি, ৬১ কেজি, ৬৯ কেজি, ৭৭ কেজি, ৮৬ কেজি, +৮৬ কেজি

মীৰাবাঈৰ বাবে আগন্তুক প্ৰত্যাহ্বান

৩১ বছৰীয়া মীৰাবাঈৰ সন্মুখত দুটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে । এটা হৈছে তেওঁ বেছি ওজনৰ শিতানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লাগি, যিটোত তেওঁ অভ্যস্ত নহয় । লগতে ৫৩ কেজিৰ শাখাত ২০০ কিলোগ্ৰাম বা তাতকৈ অধিক ধাৰাবাহিকভাৱে উত্তোলন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । ২০২৪ চনৰ অলিম্পিকত স্নেচ আৰু ক্লিন এণ্ড জাৰ্কৰ শিতানত ১৯৯ কিলোগ্ৰাম ওজন দাঙিছিল তেওঁ ।

লগতে যোৱা মাহত অনুষ্ঠিত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ১৯৯৯ কেজি ওজন ডাঙি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । তাৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ ফিটনেছ এটা সমস্যা হৈ পৰিছে । মীৰাবাঈ চানু কান্ধ আৰু হাতৰ গাঁঠিত আঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে ।

