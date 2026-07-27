ETV Bharat / sports

গ্লাছগ’ ২০২৬: দেশৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণজয়, মণিপুৰৰ মীৰাবাঈ চানুৰ ইতিহাস

৩১ বছৰীয়া মীৰাবাঈয়ে ৮৫ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলি ধৰিছিল ৷ ই কমনৱেলথ গেমছৰ মঞ্চত এক নতুন অভিলেখ ।

glasgow 2026 cwg
মীৰাবাঈ চানু (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 1:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গ্লাছগ’(স্কটলেণ্ড): বিদেশত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি ৷ বিশেষকৈ উত্তৰ-পূব ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে মণিপুৰৰ ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে ৷ দেওবাৰে গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ ৪৮ কেজি শাখাত অভিলেখ সৃষ্টিৰে ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে তাৰকা খেলুৱৈ ছাইখম মীৰাবাঈ চানুৱে । ৩১ বছৰীয়া মীৰাবাঈয়ে ৮৫ কেজি ওজন দাঙি ধৰি কমনৱেলথ গেমছৰ মঞ্চত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।

ইয়াৰ পিছতে ক্লীন এণ্ড জাৰ্কত ১০৫ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলি কমনৱেলথ গেমছত আন এক অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় খেলুৱৈগৰাকী । পূৰ্বে কমনৱেলথ গেমছত মীৰাবাঈয়ে দুবাৰকৈ স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল ৷ ২০১৮ আৰু ২০২২ সংস্কৰণত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা ভাৰোত্তোলকগৰাকীয়ে এইবাৰো স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ টকিঅ’ অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী মীৰাবাঈয়ে ২০১৪ চনৰ গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছিল ৷

পদক জয়ৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চানুৱে ভাৰতৰ হৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি সুখী বুলি অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ৷ খেলুৱৈগৰাকীৰ উদ্ধৃতিৰে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ে ৷ উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ খেলুৱৈগৰাকীৰ ওপৰত কিছু পৰিমাণে চাপ পৰা বুলিও তেওঁ স্বীকাৰ কৰে । চানুৱে কয়, ‘‘মই অতি সুখী যে মই ভাৰতৰ হৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ মোৰ মনত বহু কথা চলি আছিল আৰু কিছু চাপ আছিল । মই ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলন দলৰ হৈ অতি উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলো । মই তৃতীয়টো স্বৰ্ণপদক আৰু কমনৱেলথ গেমছত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে পদক লাভ কৰি অতি সুখী ।’’

আনহাতে, সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খেলুৱৈগৰাকীক অভিনন্দন জনায় । তেওঁ লিখিছে, ‘‘ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলনৰ আন এক গৌৰৱময় অধ্যায় ! প্ৰতিভাৱান মীৰাবাঈ চানুৱে পুনৰবাৰ কমনৱেলথ গেমছত ৪৮ কেজি শাখাত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে । একেৰাহে দুবাৰকৈ কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণপদক আৰু চতুৰ্থটো চিডব্লিউজি পদক লাভ কৰি তেওঁ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈয়েই আছে । তেওঁক অভিনন্দন ! ভৱিষ্যতৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠত্ব কামনা কৰিছো ।’’

গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ ত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়া আৰু বিজেপিৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুক অভিনন্দন জনায় । মাণ্ডৱিয়াই এক্সৰ জৰিয়তে চানুক স্বৰ্ণপদকৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ অৰ্জন কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই তেওঁৰ অটল নিষ্ঠা, চমৎকাৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু অসাধাৰণ শক্তিৰ প্ৰশংসা কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাণ্ডৱিয়াই পোষ্টটোত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘স্বৰ্ণপদকৰ হেট্ৰিক ! গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰাৰ বাবে মীৰাবাঈ চানুলৈ বহু অভিনন্দন । আপোনাৰ অটল নিষ্ঠা, চমৎকাৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু অসাধাৰণ শক্তিয়ে বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।’’

আনহাতে, সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে চানুক অভিনন্দন জনাই কয় যে মহিলাৰ ৪৯ কেজি ভাৰোত্তোলন শাখাত কৰা জয়লাভৰ লগে লগে ভাৰতৰ সোণালী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনেই লক্ষ্য় লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

TAGGED:

গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬
INDIA FIRST GOLD CWG 2026
মীৰাবাঈ চানুৰ স্বৰ্ণপদক
গ্লাছগ’ত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ
GLASGOW 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.