গ্লাছগ’ ২০২৬: দেশৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণজয়, মণিপুৰৰ মীৰাবাঈ চানুৰ ইতিহাস

গ্লাছগ’ ২০২৬: দেশৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণজয়, মণিপুৰৰ মীৰাবাঈ চানুৰ ইতিহাস
৩১ বছৰীয়া মীৰাবাঈয়ে ৮৫ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলি ধৰিছিল ৷ ই কমনৱেলথ গেমছৰ মঞ্চত এক নতুন অভিলেখ ।
Published : July 27, 2026 at 1:10 AM IST
গ্লাছগ’(স্কটলেণ্ড): বিদেশত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি ৷ বিশেষকৈ উত্তৰ-পূব ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে মণিপুৰৰ ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে ৷ দেওবাৰে গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ ৪৮ কেজি শাখাত অভিলেখ সৃষ্টিৰে ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে তাৰকা খেলুৱৈ ছাইখম মীৰাবাঈ চানুৱে । ৩১ বছৰীয়া মীৰাবাঈয়ে ৮৫ কেজি ওজন দাঙি ধৰি কমনৱেলথ গেমছৰ মঞ্চত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।
ইয়াৰ পিছতে ক্লীন এণ্ড জাৰ্কত ১০৫ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলি কমনৱেলথ গেমছত আন এক অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় খেলুৱৈগৰাকী । পূৰ্বে কমনৱেলথ গেমছত মীৰাবাঈয়ে দুবাৰকৈ স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল ৷ ২০১৮ আৰু ২০২২ সংস্কৰণত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা ভাৰোত্তোলকগৰাকীয়ে এইবাৰো স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ টকিঅ’ অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী মীৰাবাঈয়ে ২০১৪ চনৰ গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছিল ৷
পদক জয়ৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চানুৱে ভাৰতৰ হৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি সুখী বুলি অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ৷ খেলুৱৈগৰাকীৰ উদ্ধৃতিৰে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ে ৷ উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ খেলুৱৈগৰাকীৰ ওপৰত কিছু পৰিমাণে চাপ পৰা বুলিও তেওঁ স্বীকাৰ কৰে । চানুৱে কয়, ‘‘মই অতি সুখী যে মই ভাৰতৰ হৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ মোৰ মনত বহু কথা চলি আছিল আৰু কিছু চাপ আছিল । মই ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলন দলৰ হৈ অতি উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলো । মই তৃতীয়টো স্বৰ্ণপদক আৰু কমনৱেলথ গেমছত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে পদক লাভ কৰি অতি সুখী ।’’
আনহাতে, সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খেলুৱৈগৰাকীক অভিনন্দন জনায় । তেওঁ লিখিছে, ‘‘ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলনৰ আন এক গৌৰৱময় অধ্যায় ! প্ৰতিভাৱান মীৰাবাঈ চানুৱে পুনৰবাৰ কমনৱেলথ গেমছত ৪৮ কেজি শাখাত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে । একেৰাহে দুবাৰকৈ কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণপদক আৰু চতুৰ্থটো চিডব্লিউজি পদক লাভ কৰি তেওঁ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈয়েই আছে । তেওঁক অভিনন্দন ! ভৱিষ্যতৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠত্ব কামনা কৰিছো ।’’
Another glorious chapter in Indian Weightlifting!— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
The talented Mirabai Chanu once again showcased her skills at the Commonwealth Games with a stunning performance in the 48 kg category and winning Gold. With back-to-back Commonwealth Games Golds and an overall fourth CWG medal… pic.twitter.com/37IOvMXBTI
গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ ত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়া আৰু বিজেপিৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুক অভিনন্দন জনায় । মাণ্ডৱিয়াই এক্সৰ জৰিয়তে চানুক স্বৰ্ণপদকৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ অৰ্জন কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই তেওঁৰ অটল নিষ্ঠা, চমৎকাৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু অসাধাৰণ শক্তিৰ প্ৰশংসা কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাণ্ডৱিয়াই পোষ্টটোত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘স্বৰ্ণপদকৰ হেট্ৰিক ! গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰাৰ বাবে মীৰাবাঈ চানুলৈ বহু অভিনন্দন । আপোনাৰ অটল নিষ্ঠা, চমৎকাৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু অসাধাৰণ শক্তিয়ে বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।’’
A hat-trick of GOLD medals! 🥇🥇🥇— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 26, 2026
Congratulations to @mirabai_chanu on clinching the Gold medal at the Glasgow Commonwealth Games.
Your unwavering dedication, remarkable consistency, and extraordinary strength continue to make India proud on the global stage. 🇮🇳#Cheer4Bharat pic.twitter.com/CU6j7ltXlU
আনহাতে, সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে চানুক অভিনন্দন জনাই কয় যে মহিলাৰ ৪৯ কেজি ভাৰোত্তোলন শাখাত কৰা জয়লাভৰ লগে লগে ভাৰতৰ সোণালী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনেই লক্ষ্য় লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ