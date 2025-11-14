টচেন বড়া সোঁৱৰণী ফুটবল মেচ উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই

টচেন বড়া সোঁৱৰণী ফুটবল মেচ উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই
নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত এন এফ ৰে'লৱেৰ জয়লাভ ।
Published : November 14, 2025 at 2:35 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ৰাজ্যৰ কিংবদন্তী ফুটবলাৰ তথা অসম ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক টচেন বড়াৰ সোঁৱৰণত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আমন্ত্ৰণমূলক দিবা-নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত বিগত ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰি-অলিম্পিয়ান তথা প্ৰখ্যাত খেলুৱৈ টচেন বড়া সোঁৱৰণী আন্তঃক্লাৱ আমন্ত্ৰণমূলক দিবা-নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ।
নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত লীগ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অসম আৰক্ষী, এন এফ ৰে'লৱে, অইল ইণ্ডিয়া, বাৰেকুৰি, চিৰাং, ছয়গাঁও, অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদকে ধৰি ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ ১২ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বৃহস্পতিবাৰে এন এফ ৰে'লৱে ফুটবল দল আৰু ঘৰুৱা দল নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থা ফুটবল দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ছেমি ফাইনেল । ছেমি ফাইনেলত এন এফ ৰে'লৱেই নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থা দলক ২-১ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰৱেশ কৰে ।
অতি ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনৰ দৰ্শকৰ শাৰীত দেখা গ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাক । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে খেল উপভোগ কৰিলে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী, শদিয়াৰ বিধায়ক বলীন চেতিয়া, নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ লগতে ৰে'ল বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ।
ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সকলো ঠাইতে হ'ব লাগে, ফুটবল খেলৰ বিকাশ আৰু হ'ব লাগে:
প্ৰতিযোগিতাখন উপভোগ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাই এক সুন্দৰ আৰু উন্নতমানৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি খেলুৱৈসকলেও এক সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি প্ৰশংসা কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "খুব ভাল খেল অনুষ্ঠিত হৈছে । মই বহু খেল উদ্বোধন কৰিবলৈ যাওঁতে দহ-পোন্ধৰ মিনিট খেল চাই গুচি আহোঁ । নাহৰকটীয়াৰ এই খেলখন বহুত উন্নতমানৰ হৈছে । প্ৰি-অলিম্পিয়ান তথা প্ৰখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ প্ৰয়াত টচেন বড়াৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ । এই ধৰণৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সকলো ঠাইতে হ'ব লাগে, ফুটবল খেলৰ বিকাশ আৰু হ'ব লাগে ।"