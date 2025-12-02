ETV Bharat / sports

আই পি এল মিনি নিলাম ২০২৬: ৰাছেল, মেক্সৱেলক দেখা নাপাব এইবাৰ, ১,৩৫৫ গৰাকী খেলুৱৈৰ হ’ব ভাগ্য পৰীক্ষা

১৬ ডিচেম্বৰত আবু ধাবিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিলামৰ তালিকাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কেমেৰুণ গ্ৰীণ আৰু ষ্টিভ স্মিথে ।

আন্দ্ৰে ৰাছেলৰ ফাইল ফটো ((IANS))
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 2, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ(আই পি এল) ২০২৬ ৰ মিনি নিলাম ১৬ ডিচেম্বৰত আবু ধাবিত অনুষ্ঠিত হ’ব । আই পি এলৰ পৰা আন্দ্ৰে ৰাছেলে অৱসৰ লোৱা আৰু গ্লেন মেক্সৱেলে নিলামৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন নকৰাৰ পিছত সকলোৰে দৃষ্টি আবদ্ধ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে কেমেৰুণ গ্ৰীণৰ ওপৰত ৷ কিয়নো গ্ৰীণৰ নিজৰ পেচ বলিঙৰ দক্ষতাৰ বলত এখন মেচত অল ৰাউণ্ডাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।

ক্ৰিকবাজৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই নিলামৰ বাবে মুঠ ১,৩৫৫ জন খেলুৱৈয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে ৷ কেমেৰুণ গ্ৰীণ আৰু ষ্টিভ স্মিথে এই তালিকাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে ৷ খেলুৱৈ দুগৰাকীৰ ভিত্তি মূল্য প্ৰায় ২ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷

ষ্টিভ স্মিথৰ ফাইল ফটো ((IANS))

এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন কৰা বিদেশী খেলুৱৈসকলৰ তালিকাত আছে মেথিউ শ্বৰ্ট, জোছ ইংলিছ, জনী বেয়াৰষ্ট’, জেমি স্মিথ, ৰাচিন ৰবিন্দ্ৰ, শ্বাই হোপ, আকিল হোছেইন, আৰু আলজাৰী জোচেফ আদি । মুঠ ৪৩ গৰাকী বিদেশী খেলুৱৈয়ে নিজৰ ভিত্তি মূল্য ২ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ দুজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ক্ৰমে ৰবি বিষ্ণৌই আৰু ভেংকটেশ আয়াৰে স্থান লাভ কৰিছে এই তালিকাত ।

ভাৰতৰ ঘৰুৱা খেলুৱৈসকল যেনে- ময়ংক আগৰৱাল, কে এছ ভৰত, ৰাহুল চহৰ, ৰবি বিষ্ণৌই, আকাশদীপ, দীপক হুডা, ভেংকটেশ আয়াৰ, ছৰফৰাজ খান, শিৱম মাভি, নৱদীপ ছাইনী, চেতন সাকাৰিয়া, কুলদীপ সেন, পৃথ্বী শ্ব’, ৰাহুল ত্ৰিপাঠী, সন্দীপ ৱাৰিয়ৰ আৰু উমেশ যাদৱ আদিয়েও এই নিলামৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছে ।

নিলামত নাই গ্লেন মেক্সৱেল

ই এছ পি এনক্ৰিইনফ’ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি গ্লেন মেক্সৱেলে নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । যোৱা বছৰ মেগা নিলামত পঞ্জাব কিংছে(পি বি কে এছ) মেক্সৱেলক ক্ৰয় কৰিছিল যদিও তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে সন্তুষ্ট নাছিল ৷ ৭ খন মেচত মাত্ৰ ৪৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৪ টা উইকেট দখল কৰা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে আঘাতৰ বাবে আধাতে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল ৷

৭৭ টা শ্লট উপলব্ধ

নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত মুঠ ৭৭ টা শ্লট উপলব্ধ আৰু ইয়াৰে ৩১ টা বিদেশী খেলুৱৈৰ বাবে সংৰক্ষিত । আই পি এল ৰিটেনচনৰ পিছত ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ হাতত নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত ব্যয় কৰিবলগীয়া মুঠ ধনৰ পৰিমাণ হৈছে ২৩৭.৫৫ কোটি টকা ৷

কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ(কে কে আৰ)এ হাতত জমা থকা সৰ্বাধিক ধনৰাশি ৬৪.৩০ কোটি টকাৰে নিলামত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ(চি এছ কে)ৰ হাতত আছে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ধনৰাশি ৪৩.৪০ কোটি টকা ।

২ কোটি টকা ভিত্তি মূল্যৰ খেলুৱৈসকল

ৰবি বিষ্ণৌই, ভেংকটেশ আয়াৰ, মুজিব-উৰ-ৰহমান, নবীন-উল-হক, শ্বন এব’ট, এষ্টন এগাৰ, কুপাৰ ক’নলি, জেক ফ্ৰেজাৰ-মেকগাৰ্ক, কেমেৰুণ গ্ৰীণ, জোছ ইংলিছ, ষ্টিভ স্মিথ, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, গাছ এটকিনছন, টম বেণ্টন, টম কৰণ, লিয়াম ড’ছন, বেন ডাকেট, ডেন লৰেন্স, লিয়াম লিভিংষ্টন, টাইমাল মিলছ, জেমি স্মিথ, ফিন এলেন, মাইকেল ব্ৰেচৱেল, ডেভন ক’নৱে, জেকব ডাফি, মেট হেনৰী, কাইল জেমিছন, এডাম মিলনে, ডেৰিল মিচেল, উইল অ’ ৰুৰ্ক, ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰ, জেৰাল্ড কোয়েটজি, ডেভিড মিলাৰ, লুংগি এঙগিডি, এনৰিক নৰ্কে, ৰাইলি ৰুছ’, তবৰেইজ শ্বামছি, ডেভিড উইজে, ৱানিন্দু হাছাৰংগা, মথিছা পাথিৰানা, মহীশ থিকছানা, জেছন হোল্ডাৰ, শ্বাই হোপ, আকিল হোছেইন আৰু আলজাৰী জোচেফৰ নাম এই তালিকাত থকা দেখা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰেন্দ্ৰ সিঙৰ

