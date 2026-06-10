চতুৰ্থ পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ খেলুৱৈৰ জয়লাভ

চতুৰ্থ পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ খেলুৱৈৰ জয়লাভ
গুজৰাটৰ 'চতুৰ্থ পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬' ত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি উৎসাহিত মিনহাজ এতিয়া যথেষ্ট আশাবাদী ।
Published : June 10, 2026 at 4:59 PM IST
মৰিগাঁও : গুজৰাটত অনুষ্ঠিত 'চতুৰ্থ পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬' ত সফলতা অৰ্জন কৰিছে অসমৰ এগৰাকী খেলুৱৈয়ে । এই প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিগাঁৱৰ খেলুৱৈ মিনহাজ আহমেদে । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনিত মিনহাজৰ এই সাফল্যই জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
মিনহাজ আহমেদ মৰিগাঁও জিলাৰ পশ্চিম জালুগুটিৰ লোচনাবড়ীৰ বাসিন্দা । মৌচুম আহমেদ আৰু মবিনা আখতাৰাৰ সন্তান মিনহাজৰ সৰুৰে পৰাই খেলা-ধূলাৰ প্ৰতি বিশেষ অনুৰাগ থকাত এই সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত জিলাবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, সমাজৰ এক বৃহৎ অংশই এতিয়াও পাঞ্জা খেলক কেৱল পাৰস্পৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন বা সময় অতিবাহিত কৰা এক মাধ্যম হিচাপেহে গণ্য কৰে; কিন্তু মিনহাজ আহমেদে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰে এই ধাৰণাক ভুল প্ৰমাণিত কৰিছে । বিগত তিনি বছৰ ধৰি তেওঁ কঠোৰ অনুশীলনৰ মাজেৰে এই যাত্ৰা অব্য়াহত ৰাখিছে ।
গুজৰাটৰ 'চতুৰ্থ পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬' ত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি উৎসাহিত মিনহাজ এতিয়া যথেষ্ট আশাবাদী । তেওঁৰ লক্ষ্য এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা । ইয়াৰ বাবে তেওঁ প্ৰস্তুতি আৰু অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "গুজৰাটত অসমৰ হৈ খেলি ৬০ কেজি শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । এতিয়া পৰৱৰ্তী লক্ষ্য বিশ্বকাপ । অহা অক্টোবৰত বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিম । বিগত তিনি বছৰ ধৰি মই এই খেলৰ সৈতে জড়িত হৈছো ।"
লগতে পঢ়ক:ধেমাজি টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সফলতা, পাঁচগৰাকী খেলুৱৈৰ পদক লাভ