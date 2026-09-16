ETV Bharat / sports

মিলি-মোনা-অৱনীয়ে আঁজুৰিলে স্বৰ্ণ পদক; পেৰা শ্বুটিং বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ সফলতা

মহিলাৰ আৰ-২ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছএইচ-১ ইভেণ্টতো মোনা আৰু অৱনীয়ে ক্ৰমে ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

PARA SHOOTING WORLD CHAMPIONSHIPS
ভাৰতীয় শ্বুটাৰ অৱনী লেখাৰা আৰু মোনা আগৰৱাল ফাইল ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ কোৰিয়াত অনুষ্ঠিত চাংৱন ২০২৬ ডব্লিউএছপিএছ পেৰা শ্বুটিং বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত (Changwon 2026 WSPS Para Shooting World Championships) মিলি শ্বাহ, মোনা আগৰৱাল আৰু অৱনী লেখাৰাই মিলি শ্বাহ, মোনা আগৰৱাল আৰু অৱনী লেখাৰাই মিলি আৰ-২ মহিলা ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছএইচ-১ দলীয় শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে।

আনহাতে, আৰ১ পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছএইচ-১ দলীয় শাখাত ৰাকেশ নিদাগুণ্ডি, আনন্দ কৃষ্ণ আৰু স্বৰূপ উনহলকাৰে ৰূপৰ পদক দখল কৰে । তেওঁলোকে পাঁচটা ছিৰিজত মুঠ ১৮৫৬.৩টা শ্বট দিয়ে । তিনিগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাৰ দলটোৱে সৰ্বমুঠ ১৮৭৮.৬ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰি শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।

আৰ-২ মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছ এইচ-১ ইভেণ্টতো মোনা আৰু অৱনীয়ে ক্ৰমে ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । এই প্ৰদৰ্শনে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ পদক তালিকাত আৰু দুটা পদকৰ সংযোজন কৰাৰ লগতে ৰাইফল দলীয় ইভেণ্টত ভাৰতে নিজৰ দপদপনি প্ৰদৰ্শন কৰে । শ্বাহ আৰু নিদাগুণ্ডি দুয়োৱেই বিজয়ী ভাৰত ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে জড়িত আৰু তাৰ উচ্চস্তৰীয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছে ।

উল্লেখ্য যে আৰ-১ হৈছে পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছএইচ-১ প্ৰতিযোগিতা । আনহাতে, আৰ-২ হৈছে সংশ্লিষ্ট মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছএইচ-১ ইভেণ্ট ।

আৰ-১ শাখাত তলৰ বা ওপৰৰ অংগৰ অক্ষমতা থকা পুৰুষ খেলুৱৈয়ে থিয় বা বহি থকা অৱস্থাৰ পৰা নিজৰ ৰাইফলৰ সম্পূৰ্ণ ওজন স্বতন্ত্ৰভাৱে দাঙি ১০ মিটাৰ দূৰৈৰ লক্ষ্যত আঘাত কৰে ।

আৰ-২ মহিলা ইভেণ্টত তলৰ অংগৰ অক্ষমতা থকা প্ৰতিযোগীসকলে থিয় হৈ বা বহি থকা অৱস্থাৰ পৰা গুলী চলোৱাৰ সময়ত স্বতন্ত্ৰভাৱে ৰাইফলটোক দাঙি ৰাখে । চাংৱন চেম্পিয়নশ্বিপত ৰাইফল, পিষ্টল আৰু অন্যান্য শ্বুটিং পেৰা স্প’ৰ্টছ ইভেণ্টত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ পেৰা শ্বুটাৰসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :দ্বিতীয় টি-২০ত ৭ উইকেটত পৰাস্ত আফগানিস্তান; শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
লগতে পঢ়ক :এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত খেলিবলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তান; ১ নৱেম্বৰত ভাৰতৰে হ’ব মুখামুখি

TAGGED:

PARA SHOOTING
CHANGWON 2026
পেৰা শ্বুটিং বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ
পেৰা শ্বুটিং
PARA SHOOTING WORLD CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.