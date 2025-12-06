মেছি মেনিয়া...২০০ জনীয়া দললৈ ১৩ ডিচেম্বৰত হায়দৰাবাদত উপস্থিত হ'ব আৰ্জেণ্টিনাৰ কিংবদন্তি ফুটবলাৰ

মেছি মেনিয়া...২০০ জনীয়া দললৈ ১৩ ডিচেম্বৰত হায়দৰাবাদত উপস্থিত হ'ব আৰ্জেণ্টিনাৰ কিংবদন্তি ফুটবলাৰ
সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা উপ্পাল ষ্টেডিয়ামত দুই ভৰিৰ যাদুৰে মনোৰঞ্জন দিব ফুটবলৰ মহাতাৰকা মেছিয়ে ।
Published : December 6, 2025 at 3:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : সম্প্ৰতি ‘দ্য গট ইণ্ডিয়া ট্যুৰ’ৰ টেগলাইনে বিশ্বৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিছে । অহা ১৩ ডিচেম্বৰত হায়দৰাবাদত উপস্থিত হ'ব ফুটবল কিংবদন্তি লিয়নেল মেছি । আৰ্জেণ্টিনাৰ কিংবদন্তি ফুটবলাৰগৰাকীৰ পোনপটীয়া খেল উপভোগ কৰিবলৈ চলচ্চিত্ৰ তাৰকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফুটবল অনুৰাগী, চলচ্চিত্ৰ, ৰাজনৈতিক আৰু ক্ৰীড়াজগতৰ লোকসকলে অসীম আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।
মেছিৰ ভৰিৰ যাদুৰ ছন্দৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষা কৰি থকা সময়তে ইটিভি ভাৰতে এই ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত সংগ্ৰহ কৰিছে সবিশেষ তথ্য় । অহা ১২ ডিচেম্বৰত মেছি নিশা কলকাতাত উপস্থিত হ’ব । ইয়াৰ পিচদিনা বিয়লি বিশেষ বিমানেৰে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হ’ব ।
তেওঁৰ সৈতে হায়দৰাবাদলৈ আহিব ২০০ জনীয়া জাম্বো দল এটা । ৰাজ্য চৰকাৰে সকলোকে আতিথ্য আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব । বিষয়াসকলে মেছিৰ থকা ব্যৱস্থাৰ সবিশেষ অতি গোপন কৰি ৰাখিছে ।
সেইদিনা আবেলি ৫.৩০ৰ পৰা সন্ধিয়া ৬.১৫ বজালৈ 'মিট এণ্ড গ্ৰীট' কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লিয়নেল মেছিয়ে । ইয়াৰ পিচতেই সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ উপ্পাল ষ্টেডিয়ামত দুই ভৰিৰ যাদুৰে মনোৰঞ্জন দিব ফুটবলৰ মহাতাৰকাগৰাকীয়ে ।
প্ৰথমে বিশিষ্ট ক্ষেত্ৰৰ চেলিব্ৰিটিৰ সৈতে প্ৰদৰ্শনীমূলক মেচৰ আয়োজন কৰা হ’ব । এটা দলৰ নেতৃত্বত থাকিব হায়দৰাবাদৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডী আৰু আনটো দলৰ নেতৃত্ব দিব মেছিয়ে । ইয়াৰ পিছত মেছিয়ে যুৱ প্ৰতিভাৰে মাষ্টাৰ ক্লাছ প্ৰগ্ৰেম কৰিব ।
ইয়াৰ পিছত পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ আয়োজন কৰা হ’ব । অৱশেষত আয়োজন কৰা হ’ব সংগীত কনচাৰ্ট । মেছিয়ে সেই নিশা হায়দৰাবাদত কটাই ১৪ তাৰিখে পুৱা বিশেষ বিমানেৰে মুম্বাইলৈ ৰাওনা হ’ব ।
আনহাতে ইণ্ডিগ’ বিমান সংস্থাৰ পৰিচালনাৰ অভাৱেও মেছিৰ ভ্ৰমণত প্ৰভাৱ পেলাইছে । দৰাচলতে মেছিৰ দলটো শুকুৰবাৰে পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও ইণ্ডিগ’ৰ বিমান বাতিলৰ বাবে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ স্থগিত ৰখা হৈছে । অৱশ্য়ে দলটোৱে শনিবাৰে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।