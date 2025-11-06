ETV Bharat / sports

বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত জিলিকিল অসম সন্তান, আঁজুৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক

বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল অসমৰ ময়ুৰেশ গগৈ । ময়ুৰেশ গগৈক নামৰূপত বিপুল আদৰণি বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ ।

Mayuresh Gogoi from Namrup wins the bronze medal at the World Arm wrestling championship
ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল অসমৰ ময়ুৰেশ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
ডিব্ৰুগড়: দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে অসমৰ খেলুৱৈয়ে ।‌ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত চমকপদ সফলতা অৰ্জন কৰি অসমৰ খেলুৱৈয়ে বিশ্বত দেশৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ সকলে । ফলত অসমত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰীড়াৰ এক নতুন পৰিৱেশ ।

ইয়াৰ মাজতে আজাৰবেইজানৰ বাকোত ১ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত IFA World Championship 2025 ত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক পদক লাভ কৰি ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমৰ ময়ুৰেশ গগৈ নামৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকীয়ে । এই পদক লাভ কৰি প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ময়ুৰেশ গগৈ বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপৰ গৃহ ভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বিপুল আদৰণি জনোৱা হয় ।

বিশ্ব পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত জিলিকিল অসম সন্তান (ETV Bharat Assam)

বিভিএফচি মডেল হাইস্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ময়ুৰেশৰ এই সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমগ্ৰ নামৰূপত এটা বিজয়ৰ ৰেলী বাহিৰ কৰে । ময়ুৰেশে ১৫ বছৰ অনুৰ্দ্ধৰ ৭৮ কেজি শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ময়ুৰেশৰ এই বিজয় ৰেলীত নামৰূপৰ কেইবাটাও দল-সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰি সম্বৰ্ধনা জনায় ।

দল-সংগঠনৰ লগতে নামৰূপৰ ৰাইজে উলিওৱা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয়,"আজি নিজক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে । এই সফলতাৰ বাবেই বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ । তাৰ বাবে আজি এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ । যিসকলে মোক আগুৱাই যোৱাত সহযোগিতা কৰিলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

Mayuresh Gogoi from Namrup wins the bronze medal at the World Arm wrestling championship
পদক অৰ্জনৰ পিছত ময়ুৰেশ গগৈ (ETV Bharat Assam)

ময়ুৰেশ গগৈয়ে এই সফলতা লাভ কৰা পাছতেই ৰাইজে উলিওৱা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি খেলুৱৈগৰাকীৰ পিতৃয়ে কয়,"ময়ুৰেশ গগৈক আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি সকলে সহযোগিতা কৰিলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমি তেওঁক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । আশা কৰিছোঁ পাছলৈকো যেন তেওঁ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে নতুন প্ৰজন্ম ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনলৈ আগুৱাই আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

