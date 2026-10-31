বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি মনীষাই ৰচিলে ইতিহাস

বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি মনীষাই ৰচিলে ইতিহাস
বিশ্ব মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হ'ল হাৰিয়ানাৰ কন্যা মনীষা ভানৱালা ।
Published : October 31, 2026 at 2:55 PM IST
জিন্দ (হাৰিয়ানা) : হাৰিয়ানাৰ মল্লযুঁজাৰু মনীষা ভানৱালাই ইতিহাস ৰচিলে । খেলুৱৈগৰাকীয়ে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
কাজাখস্তানৰ ৰাজধানী আস্তানাত অনুষ্ঠিত চিনিয়ৰ বিশ্ব মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপৰ ৫৯ কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ফাইনেলত মনীষাই আমেৰিকাৰ এবিগেল নেটক ৮-৬ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে ।
India’s First Woman Wrestling World Champion! 🇮🇳🥇 Manisha Bhanwala makes a stunning comeback from 0-6 to defeat USA’s Abigail Nette 8-6 in the 59kg final, becoming the first Indian woman to win gold at the World Wrestling Championships. #Cheer4Bharat https://t.co/ypP1HmCjYz— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) October 30, 2026
ফাইনেল মেচখনত মনীষাৰ আৰম্ভণি প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । আমেৰিকান প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰাত মনীষা ০-৬ ব্যৱধানত পিছ পৰি আছিল । মেচখন ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰুগৰাকীৰ হাতৰ পৰা যোৱা যেন লাগিছিল যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত মনীষাই শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে । একেৰাহে ৮ পইণ্ট লাভ কৰি তেওঁ ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
Jind, Haryana: On wrestler Manisha Bhanwala winning a gold medal at the Senior World Wrestling Championships, her mother Mina Devi says, "Her brother used to feed her churma, bring medicines for her and support her in every possible way. Her brother was also ready to pursue wrestling, but he decided to support his sister, saying, 'If my sister wants to play, I will help her pursue it.' Our family did not have enough resources to support both of them in wrestling and education. But her brother said, 'My sister wants to play, so I will make sure she gets that opportunity.' He would even work hard in the fields, harvesting 11 acres of wheat. Her brother Rinku stood by her..."— IANS (@ians_india) October 31, 2026
ইফালে মনীষা বিশ্ব মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তেওঁৰ পূৰ্বে সুশীল কুমাৰে ২০১০ চনত পুৰুষৰ ৬৬ কিলোগ্ৰাম শাখাত বিশ্ব খিতাপ দখল কৰিছিল ।
ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলে এইবাৰ এক উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । মনীষাই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নীলম ছিৰোহী আৰু কাজল ধোচাকে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । তনুমু শৰ্মাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতৰ তালিকাত আন এটা পদক সংযোজন কৰে ।
My warm congratulations to Manisha Bhanwala. Your remarkable achievement of becoming the first Indian woman to win Gold at the World Wrestling Championships has brought immense pride and glory to the nation.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 31, 2026
মনীষাৰ এই ঐতিহাসিক বিজয় দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে । দেশবাসীয়ে মল্লযুঁজাৰুগৰাকী বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা জনাইছে । দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও খেলুৱৈগৰাকীৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লিখিছে, "মনীষা ভানৱালালৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন । বিশ্ব মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে আপোনাৰ এই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বই দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।"
म्हारी बेटी बनी सै विश्व चैंपियन 🥇 विश्व महिला कुश्ती चैंपियन का खिताब जीतण आली भारत की पहली महिला पहलवान बण कै बेटी मनीषा भनवाला नै पूरे देश और हरियाणा का मान बढ़ाया सै। 59 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल म्ह अमेरिकी पहलवान नै 8-6 तै हराकै विश्व चैंपियन बनने पर मनीषा बेटी नै घणी-घणी बधाई और शुभकामनाएं। म्हारी धाकड़ छोरी की इस ऐतिहासिक जीत पै पूरे हरियाणा नै गर्व सै। ऐसे ही मेहनत और हौसले के दम पै देश का तिरंगा विश्व म्ह लहराती रहो। 🏆🇮🇳— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 30, 2026
একেদৰে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নয়াব সিং ছৈনীয়েও এক্সৰ এটা পোষ্টত মনীষাক এই সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আমাৰ কন্যা বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈছে । বিশ্ব মহিলা মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপত খিতাপ জয় কৰি মনীষা ভানৱালাই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
সমগ্ৰ দেশ আৰু হাৰিয়ানালৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে । ৫৯ কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ফাইনেলত তেওঁ এগৰাকী আমেৰিকান মল্লযুঁজাৰুক ৮-৬ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ লাভ কৰিছে । আমাৰ কন্যা মনীষালৈ বহুত অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা !"
Creating history on the global stage! We are immensely proud of TOPS core athlete Manisha Bhanwala for becoming the first Indian woman to clinch the Gold Medal at the 2026 Senior World Wrestling Championships in Astana, Kazakhstan (Women's 59 kg category). Her extraordinary grit and historic triumph have made our nation proud! #ManishaBhanwala #GoldMedal #WorldWrestlingChampionships— SAI Media (@Media_SAI) October 30, 2026
জিন্দৰ এটা সাধাৰণ কৃষক পৰিয়ালৰ ২৯ বছৰীয়া মনীষাৰ এই যাত্ৰা সহজ নাছিল । ২০২২ চনৰ এছিয়ান মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপলৈ যোৱাৰ ঠিক পূৰ্বে তেওঁৰ পিতৃৰ হঠাতে মৃত্যু হৈছিল । এই ঘটনাৰ পিছত মনীষা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছিল । আনকি মল্লযুঁজ ত্যাগ কৰাৰ কথাও ভাবিছিল । অৱশ্যে পিতৃৰ সপোন পূৰণৰ দৃঢ়তাই তেওঁক পুনৰ খেলৰ মাজলৈ ঘূৰাই আনিছিল । পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিৰে তেওঁ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । আজি তেওঁ এই স্বৰ্ণ পদক প্ৰয়াত পিতৃৰ নামত উছৰ্গা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফোগাটলৈ কিয় জাননী জাৰি কৰিছিল ডব্লিউএফআয়ে ? উত্তৰ দিব লাগিব ন্যায়ালয়ক