ETV Bharat / sports

২৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই এছিয়ান গেমছত মীৰাবাঈ চানুৰ ৰূপৰ পদক, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা

প্ৰথমবাৰৰ বাবে মণিপুৰৰ ভাৰোত্তোলকগৰাকীয়ে এছিয়ান গেমছত এই কৃতিত্ব গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মহিলাৰ ৪৯ কেজি ভাৰোত্তোলন শাখাত চানুৰ পদক জয় ৷

ASIAN GAMES 2026
মণিপুৰৰ ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানু(ফাইল ফটো) (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 12:39 PM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মণিপুৰৰ জীয়ৰী, ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে দেশলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে ৷ আইচি-নাগোয়া এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত মহিলাৰ ৪৯ কেজি ভাৰোত্তোলন শাখাত ৰূপৰ পদক লাভেৰে বুধবাৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে ৷ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী তথা তিনিবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী মীৰাবাঈ চানুৱে এছিয়ান গেমছত প্ৰথমটো পদক লাভ কৰাৰ কৃতিত্ব গঢ়িছে ৷

ইয়াৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা পদকৰ সংখ্যা ১১টালৈ বৃদ্ধি পায় ৷ দেশখনে বৰ্তমানলৈকে এটা স্বৰ্ণ, ৫টা ৰূপ আৰু ৫টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ৷ মীৰাবাইৰ সাফল্য়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হৈ কাৰ্য্য়ালয়ে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷

কৰ্ণম মালেশ্বৰীৰ পিছত মীৰাবাঈ চানুৱে ভাৰোত্তোলনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলকত পৰিণত হৈছে ৷ অলিম্পিক, এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ, বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ, এছিয়ান আৰু কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপ আদি প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতে খেলুৱৈগৰাকীয়ে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰতিযোগিতাখনত মণিপুৰৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁ মুঠ ১৯৮ কিল’গ্ৰাম ওজন অনায়াসে দাঙিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁ ক্ৰমে তিনিটা প্ৰচেষ্টাৰে ৮৩ কিল’গ্ৰাম, ৮৫ কিল’গ্ৰাম আৰু ৮৭ কিল’গ্ৰাম ওজন দাঙি ধৰিছিল ।

ক্লীন এণ্ড জাৰ্ক ৰাউণ্ডত ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলকগৰাকীয়ে ১০৭ কিল’গ্ৰাম ওজন দঙাৰ পিছত ১১১ কিল’গ্ৰামৰ দ্বিতীয়টো প্ৰচেষ্টা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি মুঠ ১৯৮ কিল’গ্ৰাম ওজন দাঙে ৷

উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰি ছং-গামে সৰ্বমুঠ ২১৫ কিল’গ্ৰাম ওজন দাঙি স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে ৷ বিপৰীতে চানুৱে নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতৰ হৈ ৰূপৰ পদক নিশ্চিত কৰে ।

মীৰাবাই চানুৰ বাবে এছিয়ান গেমছৰ এই প্লেটফৰ্মখন চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ’ব ৷ কিয়নো খেলুৱৈগৰাকীয়ে তেওঁৰ কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছত পদক লাভ কৰিছে ৷ এই পদক চানুৰ বাবে এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব আছিল ৷ ২০২৩ চনৰ হাংঝু এছিয়ান গেমছত পোৱা আঘাতৰ বাবে তেওঁ ‘ক্লিন এণ্ড জাৰ্ক’ ৰাউণ্ডৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হৈছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁ চতুৰ্থ স্থানতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ।

টকিঅ’ ২০২০ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা চানুৱে সদ্যসমাপ্ত কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক সংযোজন কৰে । তেওঁৰ এই সাফল্য়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুভেচ্ছা জনায় ৷

ইফালে, আইচি-নাগোয়া এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত বুধবাৰৰ দিনটো ভাৰতৰ বাবে সফলতাৰ দিন আছিল ৷ দেশখনে শ্বুটিং, ছফ্ট টেনিছ আৰু ভাৰোত্তোলনত পদক লাভ কৰে ৷ বিপৰীতে কাবাডী, বক্সিং, স্কোৱাছ, ৰ’ইং, কেনু স্প্ৰিণ্ট আৰু টেবুল টেনিছত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ।

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ স্বৰ্ণপদক : হৰমনপ্ৰীত কৌৰ বাহিনীৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত শ্ৰীলংকা

Last Updated : September 23, 2026 at 1:06 PM IST

TAGGED:

MIRABAI CHANU AT ASIAN GAMES
এছিয়ান গেমছ ২০২৬
আইচি নাগোয়া এছিয়ান গেমছ ২০২৬
MIRABAI CHANU WINS SILVER
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.