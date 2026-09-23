২৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই এছিয়ান গেমছত মীৰাবাঈ চানুৰ ৰূপৰ পদক, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা
প্ৰথমবাৰৰ বাবে মণিপুৰৰ ভাৰোত্তোলকগৰাকীয়ে এছিয়ান গেমছত এই কৃতিত্ব গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মহিলাৰ ৪৯ কেজি ভাৰোত্তোলন শাখাত চানুৰ পদক জয় ৷
Published : September 23, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 1:06 PM IST
নতুন দিল্লী: মণিপুৰৰ জীয়ৰী, ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে দেশলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে ৷ আইচি-নাগোয়া এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত মহিলাৰ ৪৯ কেজি ভাৰোত্তোলন শাখাত ৰূপৰ পদক লাভেৰে বুধবাৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে ৷ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী তথা তিনিবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী মীৰাবাঈ চানুৱে এছিয়ান গেমছত প্ৰথমটো পদক লাভ কৰাৰ কৃতিত্ব গঢ়িছে ৷
ইয়াৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা পদকৰ সংখ্যা ১১টালৈ বৃদ্ধি পায় ৷ দেশখনে বৰ্তমানলৈকে এটা স্বৰ্ণ, ৫টা ৰূপ আৰু ৫টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ৷ মীৰাবাইৰ সাফল্য়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হৈ কাৰ্য্য়ালয়ে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷
A special Silver for @mirabai_chanu! Congratulations to her on winning the medal in the Women’s 49 kg Weightlifting event. Her determination and consistency continue to inspire the nation. India is proud of her. Best wishes for her future endeavours: PM @narendramodi pic.twitter.com/PTKLjXRjjw— PMO India (@PMOIndia) September 23, 2026
কৰ্ণম মালেশ্বৰীৰ পিছত মীৰাবাঈ চানুৱে ভাৰোত্তোলনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলকত পৰিণত হৈছে ৷ অলিম্পিক, এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ, বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ, এছিয়ান আৰু কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপ আদি প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতে খেলুৱৈগৰাকীয়ে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
After 28 years, India returns to the Asian Games weightlifting podium!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 23, 2026
Heartiest congratulations to @mirabai_chanu on securing the Silver Medal in the Women’s 49kg Weightlifting event at the #AsianGames2026.
Her first Asian Games medal marks a historic return for Indian… pic.twitter.com/xzQPhHzDrH
প্ৰতিযোগিতাখনত মণিপুৰৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁ মুঠ ১৯৮ কিল’গ্ৰাম ওজন অনায়াসে দাঙিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁ ক্ৰমে তিনিটা প্ৰচেষ্টাৰে ৮৩ কিল’গ্ৰাম, ৮৫ কিল’গ্ৰাম আৰু ৮৭ কিল’গ্ৰাম ওজন দাঙি ধৰিছিল ।
ক্লীন এণ্ড জাৰ্ক ৰাউণ্ডত ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলকগৰাকীয়ে ১০৭ কিল’গ্ৰাম ওজন দঙাৰ পিছত ১১১ কিল’গ্ৰামৰ দ্বিতীয়টো প্ৰচেষ্টা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি মুঠ ১৯৮ কিল’গ্ৰাম ওজন দাঙে ৷
MIRABAI CHANU FOR INDIA 🇮🇳🫡— The Khel India (@TheKhelIndia) September 23, 2026
Olympics 🥈
World Championship 🥇🥈🥈
Asian Games 🥈
Asian Championship 🥉
Commonwealth Games 🥇🥇🥇🥈
Commonwealth Championship 🥇🥇🥇🥇🥈
MEDALS AT ALL MAJOR EVENTS! 🔥 pic.twitter.com/Ub9IRrsokJ
উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰি ছং-গামে সৰ্বমুঠ ২১৫ কিল’গ্ৰাম ওজন দাঙি স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে ৷ বিপৰীতে চানুৱে নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতৰ হৈ ৰূপৰ পদক নিশ্চিত কৰে ।
মীৰাবাই চানুৰ বাবে এছিয়ান গেমছৰ এই প্লেটফৰ্মখন চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ’ব ৷ কিয়নো খেলুৱৈগৰাকীয়ে তেওঁৰ কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছত পদক লাভ কৰিছে ৷ এই পদক চানুৰ বাবে এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব আছিল ৷ ২০২৩ চনৰ হাংঝু এছিয়ান গেমছত পোৱা আঘাতৰ বাবে তেওঁ ‘ক্লিন এণ্ড জাৰ্ক’ ৰাউণ্ডৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হৈছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁ চতুৰ্থ স্থানতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ।
STORY | Mirabai Chanu ends Asian Games medal wait with silver— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
Star Indian weightlifter Mirabai Chanu finally completed her medal collection, winning the elusive Asian Games silver in the women's 49kg event here on Wednesday.
The Tokyo Olympic silver medallist totalled 198kg,… pic.twitter.com/TsBii6ujtd
টকিঅ’ ২০২০ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা চানুৱে সদ্যসমাপ্ত কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক সংযোজন কৰে । তেওঁৰ এই সাফল্য়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুভেচ্ছা জনায় ৷
A historic milestone for Indian weightlifting! 🇮🇳🥈— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 23, 2026
Congratulations to Mirabai Chanu on winning her first-ever Asian Games Silver. With this finish, she achieves the rare and incredible feat of securing a medal across every major international weightlifting competition.
The… pic.twitter.com/Vh5ZrEO8vO
ইফালে, আইচি-নাগোয়া এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত বুধবাৰৰ দিনটো ভাৰতৰ বাবে সফলতাৰ দিন আছিল ৷ দেশখনে শ্বুটিং, ছফ্ট টেনিছ আৰু ভাৰোত্তোলনত পদক লাভ কৰে ৷ বিপৰীতে কাবাডী, বক্সিং, স্কোৱাছ, ৰ’ইং, কেনু স্প্ৰিণ্ট আৰু টেবুল টেনিছত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ স্বৰ্ণপদক : হৰমনপ্ৰীত কৌৰ বাহিনীৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত শ্ৰীলংকা