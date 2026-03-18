এদিনীয়া ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থান অক্ষুণ্ণ স্মৃতি মন্ধানাৰ, সপ্তম স্থানলৈ উন্নীত হৰমনপ্ৰীত

আই চি চিৰ মহিলাৰ এদিনীয়া ৰেংকিং তালিকা প্ৰকাশ । সপ্তম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিং ।

ICC womens odi rankings
ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ স্মৃতি মন্ধানা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 10:36 PM IST

ডুবাই: আই চি চিৰ মহিলা এদিনীয়া ৰেংকিঙত ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে এটা স্থান উন্নীত হৈ তালিকাৰ সপ্তম স্থান দখল কৰিছে ৷ বিপৰীতে দলটোৰ সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাই অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে শীৰ্ষস্থান ৷

নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰবীণ খেলুৱৈ ছ’ফী ডেভিনে দুটা স্থান অৱনমিত হৈ নৱম স্থান লাভ কৰিছে ৷ তালিকাৰ ১২ নং স্থানত আছে ভাৰতৰ জেমিমা ৰড্ৰিগেছ । জিম্বাব’ৱেৰ বিৰুদ্ধে আই চি চি মহিলা চেম্পিয়নশ্বিপৰ অন্তিমখন মেচত ৯৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত ৰেংকিঙত উল্লেখযোগ্য উত্থান ঘটিছে নিউজীলেণ্ডৰ বেটছমেন মেডী গ্ৰীণৰ ।

ডুনেডিনত ৩৩ বছৰীয়া গ্ৰীণে ৭৩ টা বলত ২০০ ৰাণ সংগ্ৰহৰে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই নিজৰ দলক জয়ৰ সোৱাদ দিয়াৰ লগতে শৃংখলাটো ৩-০ ত দখল কৰাত সহায় কৰিছিল । এই প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই তেওঁ ৬১০ ৰেটিং পইণ্ট লাভ কৰি পাঁচটা স্থান উন্নীত হৈ ৰেংকিং তালিকাৰ ১৭ নং স্থানত উপনীত হয়, যিটো ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ কেৰিয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰেংকিং ।

নিউজীলেণ্ডৰ অলৰাউণ্ডাৰ আমেলিয়া কেৰে একেটা শৃংখলাৰে ফাইনেলত বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই কৰি ৮০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ২২ ৰাণ ব্যয় কৰি ৫টা উইকেট দখল কৰাৰ সুবাদতে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে । এই উৎকৃষ্ট অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁ প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজৰ বঁটাও লাভ কৰে । এই প্ৰদৰ্শনৰ পিছত কেৰে দুটা স্থান আগুৱাই ২১ নম্বৰৰ পৰা উন্নীত হৈ ১৯ নং স্থান দখল কৰে ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে বেটিং আৰু বলিং দুয়োটাতে ৬০০ ৰো অধিক ৰেটিং পইণ্ট লাভ কৰিছে ।

নিউজীলেণ্ডৰ ইছাবেল গেজেও বেটিং ৰেংকিঙত তিনিটা স্থান উন্নীত হৈ ৬১ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে । ফাষ্ট বলাৰ ৰোজমেৰী মেইৰে ৭ টা স্থান আগুৱাই তালিকাৰ ৫৮ নম্বৰ স্থান দখল কৰাৰ লগতে ব্ৰী এলিঙে ৫ টা স্থান লাভ আগুৱাই ৭৯ নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে ।

টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিঙত মাউণ্ট মাউংগানুইত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত ৪৪ বলত ৭৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কেৰিয়াৰৰ সৰ্বোচ্চ ৬৯৪ ৰেটিং পইণ্ট লাভ কৰে অধিনায়ক আমেলিয়া কেৰে । বেটিং ৰেংকিঙত খেলুৱৈগৰাকী অষ্টম স্থানত আছে ।

জৰ্জিয়া প্লাইমাৰে ৬৩ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি নিজৰ ৰেংকিং উন্নত কৰাৰ লগতে ৫০ নম্বৰৰ পৰা আগুৱাই ৪১ নং স্থান লাভ কৰে ৷

টি-২০ বলিং ৰেংকিঙত জেছ কেৰে ১৩ ৰাণৰ বিনিময়ত দুটা উইকেট দখল কৰি ১১ টা স্থান উন্নীত হৈ ২৩ নম্বৰ স্থানত উপনীত হৈছে ৷ ইফালে, ছফী ডেভাইনৰ কেৰিয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ১২ ৰাণত ৪ উইকেট দখলৰে ১০৪ নম্বৰৰ পৰা ৭৯ নম্বৰ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ৩০ মাৰ্চত গুৱাহাটীত ৰাজস্থান ৰয়েলছ-চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হাইভল্টেজ IPL মেচ : ১৫ মাৰ্চৰ পৰা টিকট মুকলি

