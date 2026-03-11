ETV Bharat / sports

টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ উল্লেখযোগ্য পৰিঘটনাসমূহ…

চলিত বিশ্বকাপৰ কেতবোৰ উল্লেখযোগ্য অভিলেখ, পৰিঘটনাৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদন ৷

টি-২০ বিশ্বকাপৰ ট্ৰফীৰ সৈতে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 12:21 AM IST

হায়দৰাবাদ(তেলেংগানা): চলিত বৰ্ষৰ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতে ফাইনেলত নিউজীলেণ্ডক ৯৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ বিজয়ী দলত পৰিণত হয় ৷ ২০ টা দলৰ এই আই চি চি প্ৰতিযোগিতাত বহু খেলুৱৈ আৰু দলে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল ।

তেনে কিছুমান ডাঙৰ অভিলেখ এনেধৰণৰ -

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ অভিলেখসমূহ

  • কানাডাৰ যুৱ ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সম্ৰাই পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰি ১১০ ৰাণ সংগ্ৰহৰে ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীত পৰিগণিত হয় ।
  • ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক গড় ৰাণ কৰা বেটছমেনগৰাকী হৈছে জিম্বাব’ৱেৰ ব্রায়ান বেনেট ৷ শৃংখলাত মাত্ৰ ছয়টা ইনিংছত গড়ে ১৪৬ ৰাণৰে ২৯২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে বেটছমেনগৰাকীয়ে ।
  • চলিত বিশ্বকাপত নিউজীলেণ্ডৰ ফিন এলেনৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট সৰ্বাধিক । খেলুৱৈগৰাকীয়ে ২০০ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ৮ খন মেচত ২৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
  • টি-২০ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এটা ছিজনত সৰ্বাধিক ছয়ৰ অভিলেখ অৰ্জন কৰিছে ভাৰতৰ সঞ্জু ছেমছনে । এই ছিজনত মাত্ৰ পাঁচখন মেচতে তেওঁ ২৪ টা ছয়ৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ।
  • এই টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৫০+ ৰাণ সংগ্ৰহৰ অভিলেখ গঢ়িছে নিউজীলেণ্ডৰ টিম ছেইফাৰ্টে । শৃংখলাটোত খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৪ টা অৰ্ধশতককে ধৰি মুঠ ৩২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
  • ফিন এলেনে কেৱল এই টি-২০ বিশ্বকাপতে নহয়, প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসতো অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ক্ৰিকেটাৰগৰাকী প্ৰতিযোগিতাখনত শতক অৰ্জন কৰা সৰ্বাধিক দ্ৰুত বেটছমেনত পৰিগণিত হৈছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলৰ খেলখনত তেওঁ মাত্ৰ ৩৩ টা বলত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ।
  • চলিত বৰ্ষৰ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৮ খন মেচত ১৪ টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে ।
  • চলিত বৰ্ষৰ টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ডট বল বলিং কৰাৰ অভিলেখ জফ্ৰা আৰ্চাৰৰ নামত আছে । তেওঁ মুঠ ৮৬ টা ডট বলত বলিং কৰিছে । ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেল মেচতো ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৬১ ৰাণ ব্যয় কৰিছিল ৷
  • এইবাৰৰ টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক কেচ আয়ত্ব কৰাৰ অভিলেখ গঢ়িছে নিউজীলেণ্ডৰ গ্লেন ফিলিপছে ৷ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ১০ খন মেচত ১১ টা কেচ লৈছিল ।
  • সৰ্বাধিক ৰাণৰ অভিলেখ আছে পাকিস্তানৰ চাহিবজাদা ফাৰহানৰ নামত । ফাৰহানে দুটা শতককে ধৰি ৭ খন মেচত ৩৮৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
  • চলিত টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডবল ছুপাৰ অভাৰৰ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এই খেলখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু আফগানিস্তানে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত মুখামুখি হৈছিল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জয়লাভ কৰিছিল ।
  • এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে মুঠ ১০৬ টা ছয় কোবায় । টি-২০ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা দলে এটা সংস্কৰণত ইমানসংখ্যক ছয় কোবাইছে ।
  • ফাইনেল মেচত পাৱাৰ প্লে’ত কোনো উইকেট নেহেৰুৱাকৈয়ে ভাৰতে ৯২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, যিটো বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক পাৱাৰ প্লে স্ক’ৰ ।
  • এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে তিনিবাৰকৈ ২৫০ ৰাণৰো অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি একক সংস্কৰণত সৰ্বাধিক এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা দলত পৰিগণিত হয় ।
  • প্ৰতিযোগিতাখনত সঞ্জু ছেমছনে ৩২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ একক সংস্কৰণত এজন ভাৰতীয় বেটছমেন হিচাপে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীত পৰিগণিত হয় ।
  • টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলখনত সঞ্জুৱে ৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত ব্যক্তিগতভাৱে সৰ্বাধিক স্ক’ৰ সংগ্ৰহ কৰা খেলুৱৈত পৰিগণিত হয় ।
  • ভাৰতে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৯৬ ৰাণত জয় লাভ কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক ৰাণৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰা দলৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ পিছতে ৰাজ্য়জুৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ

