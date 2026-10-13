ধুমুহাৰ গতিৰে আহিছে নতুন তাৰকা মায়া : ছানিয়া মিৰ্জাৰ ঐতিহাসিক অভিলেখ ভংগ

ধুমুহাৰ গতিৰে আহিছে নতুন তাৰকা মায়া : ছানিয়া মিৰ্জাৰ ঐতিহাসিক অভিলেখ ভংগ
পৰ্তুগালত চেলিয়া চেৰভিনো ৰুইজক ৬-৪, ৬-২ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি মায়া ৰাজেশ্বৰন ৰেৱতীয়ে W35 Lagos একক খিতাপ দখল কৰাৰ লগতে ছানিয়া মিৰ্জাৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ।
Published : October 13, 2026 at 10:46 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় টেনিছ জগতত উদ্ভাসিত হৈছে মায়া ৰাজেশ্বৰন নামৰ এক নতুন প্ৰতিভা । নিজৰ অপৰিসীম দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি দেওবাৰে এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান কিশোৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰ’ ছিংগলছ খিতাপ দখল কৰে । কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, তেওঁ ছানিয়া মিৰ্জাৰ ২২ বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ কৰে ।
পৰ্তুগালত অনুষ্ঠিত W35 Lagos প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত স্পেইনৰ চেলিয়া চেৰভিনো ৰুইজক ৬-৪, ৬-২ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি মায়াই বিজয় সাব্যস্ত কৰে । তেওঁ W35 পৰ্যায়ৰ একক খিতাপ জয় কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয়, যিটো অভিলেখ পূৰ্বে ছানিয়াৰ নামত আছিল ।
🏆 TWO TITLES. ONE SENSATIONAL CAMPAIGN! 🇮🇳🎾 From upsetting the top seed to conquering both the singles and doubles crowns, Maaya Rajeshwaran (TAGG Athlete | IND #1038) has made W35 Lagos her own! 🥇 Singles Champion: Defeated Celia Cervino Ruiz 6-4, 6-2 to clinch her maiden pro singles title. 🥇 Doubles Champion: Teamed up with Yelyzaveta Kotliar to seal the crown with a stunning comeback win! A qualifier at the start, a double champion at the finish. Maaya means business! 🔥🇮🇳 #SAI #IndianTennis— SAI Media (@Media_SAI) October 11, 2026
২০০৪ চনত নাইজেৰিয়াৰ লাগোছত ছানিয়া মিৰ্জাই এই অভিলেখ গঢ়াৰ বিপৰীতে চলিত বছৰৰ ১১ অক্টোবৰত মায়াই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । অৱশ্যে এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাৰ সময়ত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰে বয়স ১৭ বছৰ । কিন্তু পাৰ্থক্য আছিল মাত্ৰ কেইমাহমানৰ । মায়াই ১৭ বছৰ ৩ মাহ বয়সত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় টেনিছ তাৰকাগৰাকীয়ে ১৭ বছৰ ১০ মাহ বয়সত এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছিল ।
বিগত কিছু বছৰত ভাৰতীয় টেনিছ জগতত চমকপ্ৰদ উত্থান ঘটা মায়াই গ্ৰেণ্ড শ্লেম প্ৰতিযোগিতাৰ জুনিয়ৰ শাখাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আনহাতে, তেওঁ খিতাপৰ দৌৰত শীৰ্ষ ৰেংকৰ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষমতাও দেখুৱাইছে ।
আনহাতে, ছানিয়া মিৰ্জাৰ অভিলেখ ভংগ কৰা কয়ম্বটুৰৰ কিশোৰী মায়া ৰাজেশ্বৰন ৰেৱতীয়ে কয় যে হায়দৰাবাদৰ প্ৰবীণ টেনিছ খেলুৱৈগৰাকী চিৰদিনৰ বাবে তেওঁৰ অন্যতম আদৰ্শ হৈ থাকিব ।
🎾MAIDEN ITF TITLE FOR 17-YEAR-OLD MAAYA 17 year old Maaya Rajeshwaran Revathi defeated Celia Cervino Ruiz🇪🇸 6-4, 6-2 to win ITF W35 Lagos 🇵🇹 - her first Senior Singles Final in ITF Circuit. Earlier, she won the Doubles title partnering Kotliar🇺🇦 https://t.co/3rp6O9sXoR— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 11, 2026
এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মায়াই কয়, "মই নাভাবোঁ যে আচলতে কোনোবাই ছানিয়া মিৰ্জাক অতিক্ৰম কৰিব পাৰে । কাৰণ তেওঁ এগৰাকী কিংবদন্তি আৰু সদায় কিংবদন্তি হৈয়ে থাকিব । তেওঁ আমাৰ দেশত টেনিছক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল আৰু মই তেওঁক বিভিন্ন দিশত অতি উচ্চ দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ । তেওঁৰ পৰা মোৰ বহুত শিকিবলগীয়া আছে আৰু তেওঁ চিৰদিনৰ বাবে মোৰ অন্যতম আদৰ্শ হৈ থাকিব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰথম প্ৰ’ খিতাপ সদায় বিশেষ । তামিলনাডুৰ টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৰগৰ কৰি কয়, "প্ৰথমটো (প্ৰ' খিতাপ) সদায় বিশেষ, আৰু এই সপ্তাহটোৱে মোক বহুত মিঠা স্মৃতি দিছে । মই কোনো আশা নকৰাকৈয়ে প্ৰতিযোগিতাখনলৈ আহিলোঁ আৰু মাত্ৰ মোৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ । এটাও ছেটত পৰাজয় নোহোৱাকৈ মোৰ প্ৰথমটো খিতাপ জয় কৰাটো, তাকো ভাল খেলুৱৈ কিছুমানৰ বিৰুদ্ধে, নিশ্চিতভাৱে স্মৰণীয় । মোৰ পেছাদাৰী কেৰিয়াৰৰ এটা ভাল আৰম্ভণি, কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো মাত্ৰ আৰম্ভণিহে ।"
এই জয়ে তেওঁক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয়, "এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই শিকিছোঁ যে মই নিজকে অধিক বিশ্বাস কৰিব লাগিব আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী হ'ব লাগিব । সদায় কিবা এটাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব আৰু উন্নতি কৰিব লাগিব । কিন্তু এই সপ্তাহটোৱে মোক আত্মবিশ্বাস দিছে যে মই এই পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিম । অহাবাৰ যেতিয়া মই ক'ৰ্টত ভৰি দিম, তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিব বিচাৰোঁ যে মই সেইটো কৰিব পাৰিম ।"