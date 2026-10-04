লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকতো পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে

লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকতো পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে
স্বদেশলৈ উভতিল তিনি স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনাৰ লগতে পাৰবীন আৰু অংকুশ ।
Published : October 4, 2026 at 2:03 PM IST
নতুন দিল্লী : আইচি নাগোয়া এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতীয় বক্সাৰে ঈৰ্ষণীয় সফলতা অৰ্জন কৰাৰ পিচত নিজ দেশলৈ উভতি আহিছে । এই পদক বিজয়ৰ পিচতো যেন এই খেলুৱৈসকল ক্ষান্ত হোৱা নাই । এইবাৰ লক্ষ্য অলিম্পিক ।
এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে স্বদেশত উপস্থিত হোৱাৰ পিচতেই এই অবিস্মৰণীয় বিজয়ৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে । একেদৰে পাৰবীন হুদা আৰু অংকুশ পাংঘলেও পদকসহ ঘৰলৈ উভতি অহাত দেশৰ লগতে নিজ নিজ ৰাজ্যত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ।
TOP OF THE TABLE! 🥇🔥— Boxing Federation (@BFI_official) October 2, 2026
India finishes the 20th Asian Games at the top of the boxing medal tally! 🇮🇳
With 3 Gold🥇 and 3 Bronze🥉, Indian boxing records its best-ever medal haul at the continental Games.
A historic campaign for Indian boxing! 👊🇮🇳#IndianBoxing #AsianGames2026 pic.twitter.com/d762zAcWFe
এইবাৰ ভাৰতে বক্সিঙত ছটাকৈ পদক লাভ কৰি এছিয়ান গেমছ অভিযানৰ সামৰণি মাৰে । ভাৰতীয় বক্সাৰ সকলে তিনিটাকৈ স্বর্ণ আৰু তিনিটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । উল্লেখ্য যে স্বৰ্ণ পদক লাভৰ ক্ষেত্ৰত এয়াই হৈছে ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে কৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্রদর্শন । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে গুৱাংঝু ২০১০ এছিয়ান গেমছত দুটা বক্সিং স্বর্ণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এইবাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ লগতে পাৰবীন হুদা আৰু অংকুশ পাংঘলে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে ।
#WATCH | Delhi: Gold medallist and Indian boxer Lovlina Borgohain says, " it was a very special feeling for me. the biggest thing was winning this gold medal on my birthday; every athlete dreams of competing at a major event and winning gold... it was also significant because i had won silver last time and was determined to change that result. as for future goals, our preparation is now focused on the olympics. after winning bronze in tokyo 2020, i missed out on achieving my goal for 2024, so this time i am determined to give my 100% and change the color of the medal..."<="" p>— ani (@ani) October 4, 2026
অসম জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে নিজৰ ২৯ সংখ্যক জন্মদিনত এক ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ বক্সিঙত ১২ বছৰীয়া সোণৰ পদকৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই দেশবাসীক সোণৰ পদক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হয় । ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও ঝিয়িক ৫-০ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি লাভলীনাই এই পদক আঁজুৰি আনে ।
Champions in one frame! 🥇🥊 Indian Asian Games gold medalists Lovlina Borgohain, Parveen Hooda, and Ankush Dahiya with Gennadiy Golovkin (President, World Boxing) and Ajay Singh (President, BFI) at Aichi-Nagoya, Japan! 🇮🇳✨ https://t.co/ljQFthGYKx— Boxing Federation (@BFI_official) October 2, 2026
দিল্লীলৈ উভতি অহাৰ পিছত এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত লাভলীনাই কয় যে জন্মদিনত সোণৰ পদক লাভ কৰাটোৱে এই কৃতিত্ব আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিছে । ২০২২ চনত হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত লাভ কৰা ৰূপৰ পদটোও উল্লেখযোগ্য বুলি তেওঁ কয় ।
লাভলীনাই কয়," এইটো সঁচাকৈয়ে মোৰ বাবে এক বিশেষ অনুভৱ আছিল । মোৰ জন্মদিনত এই সোণৰ পদক লাভ কৰাটোৱেই ডাঙৰ সাফল্য আছিল । প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈয়ে এটা ডাঙৰ প্রতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সোণৰ পদক জয় কৰাৰ সপোন দেখে । এছিয়ান গেমছ হৈছে সন্মানীয় প্রতিযোগিতা আৰু ইয়াতেই মোৰ জন্মদিনটোতেই পদক লাভ কৰিছো । এইবাৰ পদকৰ ৰং সলনি কৰিব পৰাটোৱে মোৰ বাবে বিশেষ ।"
এইবাৰ লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকেই লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰি লাভলীনাই ২০২০ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাব বুলি কয় । লাভলীনাই কয়,"এতিয়া অলিম্পিকৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম । ২০২০ চনৰ টকিঅ'ত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ পিছত ২০২৪ চনত খেলিব নোৱাৰিলো । গতিকে এইবাৰ মই মোৰ ১০০% আঁজুৰি দিয়া আৰু মোৰ পদকৰ ৰং উন্নীত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । "
২০২২ চনত এছিয়ান গেমছত ড'পিং পৰীক্ষাত বিফল আৰু এইবাৰ স্বৰ্ণ :
এইবাৰ মহিলাৰ ৬৫ কেজি শাখাত পাৰবীন হুদাই সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে । ফাইনেলত চীনা টাইপেইৰ চেনক ৩-২ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি এই পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০২২ চনত এছিয়ান গেমছত ড'পিং পৰীক্ষাত বিফল হোৱাত ব্ৰঞ্জৰ পদক হেৰুওৱা পাৰবীনে এই জয়ৰ বাবে দীর্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা বুলি কয় ।
পাৰবীনে কয়, "ভাৰতৰ বাবে কিবা এটা অর্জন কৰিব পাৰিলে সুন্দৰ অনুভৱ হয় । ইয়াত দীর্ঘ সময়ৰ সংগ্ৰাম আৰু বহু কঠোৰ পৰিশ্ৰম জড়িত হৈ আছে । অৱশেষত সোণ জয় কৰাত সঁচাকৈয়ে সুন্দৰ অনুভৱ হৈছে ।"
অলিম্পিকৰ বাবে অৰ্হতা অৰ্জন লক্ষ্য অংকুশৰ :
ইপিনে, পুৰুষৰ ৮০ কেজি ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কিম মিন-চেওক পৰাস্ত কৰি অংকুশ পাংঘলে বক্সিঙত ভাৰতৰ হৈ স্বর্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কমনৱেলথ গেমছৰ বৰ্তমানৰ চেম্পিয়নগৰাকীয়ে ২০১৮ চনত অমিত পাংঘলৰ পাছত এছিয়ান গেমছৰ বক্সিং স্বর্ণ জয় কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এইবাৰ আগন্তুক বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু অলিম্পিকৰ বাবে অৰ্হতা অৰ্জন কৰাটোৱে তেওঁৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব বুলি কয় ।
আনহাতে বক্সিং ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়া (বিএফআই)ৰ সভাপতি অজয় সিঙে এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শনক এতিয়ালৈকে সর্বশ্রেষ্ঠ বুলি উল্লেখ কৰি সকলোকে প্রশংসা কৰিছে । সভাপতগৰাকীয়ে বক্সাৰ, প্ৰশিক্ষক আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাক কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক:জন্মদিনত মই নিজকে সোণৰ পদক উপহাৰ দিছোঁ : ১২ বছৰীয়া সোণৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই লাভলীনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
আনন্দত আত্মহাৰা লাভলীনাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ক'লে- জন্মদিনত এয়া দেশবাসীলৈ তাইৰ উপহাৰ
স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ: এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই