ETV Bharat / sports

কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনেই লক্ষ্য় লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

চাপমুক্ত হৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ অসমকন্য়া ।

Lovlina Borgohain's goal is indeed to win the gold medal at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow
কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনেই লক্ষ্য় লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ (FB@LovlinaBorgohain)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গ্লাছগো (স্কটলেণ্ড): বক্সিং ৰিঙত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই পদক নিশ্চিত কৰিলেও প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আত্মবিশ্বাসেৰেই যুঁজিবলৈ অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোঁহাই সাজু হৈছে । গ্লাছগ' কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতীয় বক্সাৰগৰাকীয়ে ৭৫ কেজি শাখাৰ ছেমি ফাইনেলত পোনপটীয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰা বাবে ব্ৰঞ্জৰ পদক নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ আশাবাদী বুলি মন্তব্য় কৰিছে ।

এতিয়া তেওঁৰ ওপৰত পদক লাভৰ কোনো চাপ নাই । সেই বাবে কমনৱেলথ গেমছত চাপমুক্ত হৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । টকিঅ’ অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ীগৰাকীয়ে বাই লাভ কৰি পোনে পোনে মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাত ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ বাবে গেমছৰ প্ৰথমটো পদক নিশ্চিত কৰাৰ পিছত লাভলীনাই কয়, "এতিয়া মোৰ বাবে পদকৰ চাপ নাই, লক্ষ্য মাথোঁ স্বৰ্ণ পদক । স্বৰ্ণ পদক লৈ দেশলৈ উভতিব পাৰিলে খুবেই ভাল লাগিব ।"

কমনৱেলথ গেমছৰ দৰে প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত পোনে পোনে খেলিব পৰাটো গৌৰৱৰ কথা বুলি উল্লেখ কৰি লাভলীনাই কয়, "মোৰ বাবেও এয়া আশ্চৰ্যজনক খবৰ । প্ৰথমেই ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিম বুলি মই ভবাই নাছিলো, কিয়নো বিগত দুখন কমনৱেলথ গেমছত মই কোনো পদক অৰ্জন কৰা নাই । অন্তিম দুখন কমনৱেলথ গেমছত মই চাৰি-পাঁচ বাউট যুঁজ দিবলগীয়া হৈছিল । এইবাৰ পোনপটীয়াকৈ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব পৰাটো মোৰ বাবে ডাঙৰ কথা । হয়তো এইটো মোৰ সকলো কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে আশীৰ্বাদ ।"

এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভালদৰে সাজু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি লাভলীনাই কয়, "পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত মোৰ খেল বহুত সলনি হৈছে । কেইবাখনো প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰাৰ সময়তো মই কি কৰিম কি নকৰিম সেই লৈ দোধোৰ-মোধোৰত পৰিছিলো । ইয়াৰ পিছতো খেল অব্যাহত ৰাখিছো । ইয়াৰ পিছত আমি ভাল প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতেই পদক লাভ কৰিলো । এইবাৰ ভালদৰে সাজু হৈ আহিছো ।"

"ইয়ালৈ অহাৰ পূৰ্বে বেলফাষ্টত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ চলিছিল । সেই প্ৰশিক্ষণত ২০খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰে । মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীকো লগ পাইছো । প্ৰশিক্ষকে যেনেদৰে কয় তেনেদৰেই খেলিম আৰু সোণৰ পদক লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আত্মবিশ্বাসী ।" এইদৰে কয় লাভলীনাই ।

এইবাৰ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী বুলি উল্লেখ কৰি লাভলীনাই কয়, "মোৰ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাস থাকিলে যিকোনো খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিব পাৰো । আমাৰ বক্সিং দলটোৱে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰিছো । বিগত এছিয়ান গেমছত মই ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিলো । এইবাৰ এছিয়ান গেমছতো সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই আশাবাদী । কমনৱেলথ গেমছৰ পিচতেই এছিয়ান গেমছ আনুষ্ঠিত হ'ব ।"

ইপিনে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দেশৰ পতাকা ল'বলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি লাভলীনাই কয়, "দেশৰ পতাকা হাতত লৈ দলটোক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী এথলীটৰেই এনে সপোন থাকে ।"

লগতে পঢ়ক:ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো পদক আনিলে লাভলীনাই: কমনৱেল্থ গেমছত অসমকন্যাই আশাৰ ৰেঙণি দেখুৱাইছে

গ্লাছগ' কমনৱেল্থ গেমছ ২০২৬: লাভলীনা-নীৰজ-মীৰাবাঈ চানুৰ দৰে খেলুৱৈৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি

TAGGED:

কমনৱেলথ গেমছ
ইটিভি ভাৰত অসম
লাভলীনা বৰগোঁহাই
GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026
LOVLINA BORGOHAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.