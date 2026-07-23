ETV Bharat / sports

ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো পদক আনিলে লাভলীনাই: কমনৱেল্থ গেমছত অসমকন্যাই আশাৰ ৰেঙণি দেখুৱাইছে

লাভলীনাৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য স্বৰ্ণ বা ৰূপৰ পদক । ৩১ জুলাইত ছেমি ফাইনেলত লাভলীনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব টাফাকি ।

Lovlina Borgohain
লাভলীনা বৰগোঁহাই (FB@LovlinaBorgohain)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গ্লাছগ' কমনৱেল্থ গেমছত ভাৰতীয় বক্সাৰ তথা অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোঁহায়ে অৰ্জন কৰিলে প্ৰথমটো পদক । ৭৫ কেজি শাখাত লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । ছেমি ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ বাবে লাভলীনাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক তথা পদক তালিকাত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কমনৱেল্থ গেমছ । স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ' চহৰত ২৩ জুলাইৰ পৰা ২ আগষ্টলৈকে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । বিশ্বৰ ৭৪ খন দেশৰ ৩ হাজাৰোধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতৰ ১২৫ জনীয়া এথলিটৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । অৱশ্যে ভাৰতীয় সময় মতে, মঙলবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও কেইবাটাও বিভাগৰ প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ।

বক্সিঙৰ ৭৫ কেজি শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচত বাই লাভ কৰাৰ বাবে লাভলীনা ছেমি ফাইনেলত উপনীত হয় । যিহেতু ছেমি ফাইনেলত উপনীত হোৱা প্ৰতিগৰাকী বক্সাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে, তেনেক্ষেত্ৰত লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাটো নিশ্চিত হৈছে । এতিয়া তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব সোণ বা ৰূপৰ পদক ।

উল্লেখ্য যে মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাত মাত্ৰ পাঁচগৰাকী খেলুৱৈ আছে । তাৰে তিনিগৰাকীয়ে বাই লাভ কৰিছে । লাভলীনাৰ সৈতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এমা-ছুৱে গ্ৰীণট্ৰী আৰু টুভালুৰ টাৰোনা খানম বাডি পাছোনি টাফাকিয়ে বাই লাভ কৰিছে ।

এতিয়া অহা ৩১ জুলাইত ছেমি ফাইনেলত লাভলীনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব টাফাকি । উল্লেখ্য যে যোৱাবাৰ বাৰ্মিংহামত লাভলীনাই ভাৰতীয় ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক নিৰাশ কৰিছিল । প্ৰতিযোগিতাখনত সেইবাৰ তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হৈছিল ।

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ শুভেচ্ছা

ইফালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভৰ পিছত লাভলীনা বৰগোঁহাইক শুভেচ্ছা জনাইছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । এটা X পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "কমনৱেল্থ গেমছৰ ৭৫ কেজি শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে লাভলীনা বৰগোঁহাইলৈ অভিনন্দন । এইটো ভাৰতৰ বাবেও প্ৰথম পদক । ৩১ তাৰিখৰ আন এক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত জয়ৰ পিছত তেওঁ স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে যুঁজিব ।"

প্ৰাক্তন ভাৰতীয় প্ৰশিক্ষকৰ লাভলীনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য

ইয়াৰ মাজতে কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী তথা ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰাক্তন প্ৰশিক্ষক মহম্মদ আলী কামাৰে লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ ওপৰত আগবঢ়াইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । কামাৰে কয় যে গ্লাছগ' কমনৱেল্থ গেমছত অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে পদক লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত এই মন্তব্য কৰিছে ।

পিটিআয়ে প্ৰকাশ কৰা এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত কামাৰে কয়, "লাভলীনাই বহু বছৰ ধৰি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । তেওঁৰ অলিম্পিকৰ পদক আছে । তেওঁৰ বহু অভিজ্ঞতা আছে । যদি তেওঁ ভালদৰে অনুশীলন কৰে তেন্তে তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । তেওঁ বহুদিনৰ পৰা খেলি আহিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ শেহতীয়া প্ৰদৰ্শন অৱশ্যে অলপ দুৰ্বল আছিল । প্ৰতিযোগিতাৰ মূল ৭৫ কেজি শাখাত তেওঁ ইংলেণ্ড আৰু স্কটলেণ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । তেওঁ কানাডা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধেও খেলিব । অষ্ট্ৰেলিয়া দলত ভাল বক্সাৰ আছে । তেওঁ অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিছে ।"

লাভলীনাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোক সকলোৱে ভাল খেলুৱৈ । লাভলীনাই ভাল খেলিব । অৰুন্ধতী, সাক্ষী মালিক, জেচমিন, প্ৰীতি, প্ৰিয়া এই আটাইকেইগৰাকীয়েই ভাল বক্সাৰ । আশাকৰোঁ তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি পদক লাভ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক :এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত লাভলীনালৈ আহিল ব্ৰঞ্জ
লগতে পঢ়ক :গ্লাছগ' কমনৱেল্থ গেমছ ২০২৬: লাভলীনা-নীৰজ-মীৰাবাঈ চানুৰ দৰে খেলুৱৈৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি

TAGGED:

LOVLINA BORGOHAIN
লাভলীনা বৰগোঁহাই
কমনৱেল্থ গেমছ ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.