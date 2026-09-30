এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ফাইনেলত প্ৰৱেশ অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ফাইনেলত প্ৰৱেশ অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ
লাভলীনাই ২ অক্টোবৰ শুকুৰবাৰে এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷
লাভলীনা বৰগোঁহাই (AP PHOTOS)
Published : September 30, 2026 at 11:20 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিলে ভাৰতীয় বক্সাৰ তথা অসম সন্তান লাভলীনা বৰগোঁহায়ে ৷ অলিম্পিক পদক জয়ী লাভলীনাই বুধবাৰে মহিলাৰ ৭০ কেজি শাখাৰ ছেমি ফাইনেলত বর্তমান বিশ্ব চেম্পিয়ন কাজাখস্তানৰ নাটালিয়া ব’গদান‘ভাক ৩-২ পইণ্টত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷
পোনপটীয়াকৈ এছিয়ান গেমছত ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা অসমকন্যা লাভলীনাই সোমবাৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছুয়ন ছঙক ৫-০ত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ ২ অক্টোবৰত লাভলীনাই ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ’ব চীনৰ বিৰুদ্ধে ৷