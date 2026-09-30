ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ফাইনেলত প্ৰৱেশ অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

লাভলীনাই ২ অক্টোবৰ শুকুৰবাৰে এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷

ASIAN GAMES 2026
লাভলীনা বৰগোঁহাই (AP PHOTOS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 11:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিলে ভাৰতীয় বক্সাৰ তথা অসম সন্তান লাভলীনা বৰগোঁহায়ে ৷ অলিম্পিক পদক জয়ী লাভলীনাই বুধবাৰে মহিলাৰ ৭০ কেজি শাখাৰ ছেমি ফাইনেলত বর্তমান বিশ্ব চেম্পিয়ন কাজাখস্তানৰ নাটালিয়া ব’গদান‘ভাক ৩-২ পইণ্টত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷

পোনপটীয়াকৈ এছিয়ান গেমছত ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা অসমকন্যা লাভলীনাই সোমবাৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছুয়ন ছঙক ৫-০ত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ ২ অক্টোবৰত লাভলীনাই ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ’ব চীনৰ বিৰুদ্ধে ৷

TAGGED:

লাভলীনা বৰগোঁহাই
এছিয়ান গেমছ ২০২৬
এছিয়ান গেমছৰ ছেমি ফাইনেল
এছিয়ান গেমছত লাভলীনা বৰগোঁহাই
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.