লাভলীনা-জৰিনৰ কান্ধত এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ৰ ভাৰতীয় দলৰ দায়িত্ব

লাভলীনা-জৰিনৰ কান্ধত এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ৰ ভাৰতীয় দলৰ দায়িত্ব
মংগোলিয়াত ২৮ মাৰ্চৰ পৰা ১১ এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ২০ জনীয়া ভাৰতীয় দলক লাভলীনা-জৰিনে নেতৃত্ব দিব ৷
নতুন দিল্লী : অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু দুবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন নিখাত জৰিনে ২৮ মাৰ্চৰ পৰা ১১ এপ্ৰিললৈ মংগোলিয়াত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ২০ জনীয়া ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিব ৷
মাহজোৰা নিবিড় মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত ২০ জনীয়া দলটোক চূড়ান্ত কৰা হয়, য’ত জানুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপৰ পিছত পাটিয়ালাত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷
বাছনি নীতি অনুসৰি কমনৱেলথ গেমছ আৰু এছিয়ান গেমছৰ অনুমোদিত ওজন শাখাত এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীসকলক নিজ নিজ বহু ক্ৰীড়া দলৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হ’ব ৷
গতিকে পদকৰ সুযোগ আৰু আগন্তুক বহু ক্ৰীড়া ইভেণ্টৰ বাবে এক মূল অৰ্হতাৰ পথ হিচাপে মহাদেশীয় চেম্পিয়নশ্বিপে আৰু অধিক তাৎপৰ্য বহণ কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ স্পেইনত অনুষ্ঠিত বক্সাম এলিট চেম্পিয়নশ্বিপত লাভলীনাই (৭৫ কেজি) মহিলা শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰীতি (৫৪ কেজি), অৰুন্ধতী চৌধাৰী (৭০ কেজি) আৰু প্ৰিয়া (৬০ কেজি)ই স্পেইনতো সোণৰ পদক লাভ কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে
তেওঁলোকৰ সৈতে বর্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন মীনাক্ষী (৪৮ কেজি) আৰু জেচমিনো (৫৭ কেজি) থাকিব ৷
বাকী শাখাসমূহৰ ভিতৰত আছে বিশ্ব বক্সিং কাপৰ ফাইনেলৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নিখাত জৰিন (৫১ কেজি), অংকুশিতা বড়ো (৬৫ কেজি), পূজা ৰাণী (৮০ কেজি) আৰু আলফিয়া তাৰানুম আক্ৰাম খান পাঠান (৮০+কিলোগ্ৰাম), যাৰ ফলত অভিজ্ঞতাৰ সৈতে নতুন প্ৰতিভাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱা এক শক্তিশালী দলৰ সৃষ্টি হয় ৷
পুৰুষৰ শাখাত বিশ্ব বক্সিং কাপৰ ফাইনেল আৰু বক্সাম চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী শচীনে (৬০ কেজি) দলটোক নেতৃত্ব দিব ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে স্পেইনত সোণৰ পদক লাভ কৰা আকাশ (৭৫ কেজি)ৰ লগতে ৰূপৰ পদক বিজয়ী দীপক (৭০ কেজি) আৰু অংকুশো (৮০ কেজি) থাকিব ৷
ইয়াৰ উপৰিও দলটোত আছে স্পেইনৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী আৰু বিশ্ব বক্সিং ফাইনেলত ৰূপৰ পদক বিজয়ী যদুমণি সিং মাণ্ডেংবাম (৫৫ কেজি) ৷ বিশ্বনাথ সুৰেশ (৫০ কেজি), আদিত্য প্ৰতাপ যাদৱ (৬৫ কেজি), লোকেশ (৮৫ কেজি), হৰ্ষ চৌধুৰী (৯০ কেজি), আৰু নৰেন্দ্ৰ (৯০+কিলোগ্ৰাম)ও এই তালিকাত যোগদান কৰে ৷
বি এফ আইৰ সভাপতি অজয় সিঙে এক বিবৃতিত কয়, "এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ সদায় গুণগত মান আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ প্ৰকৃত পৰীক্ষা ৷ আমাৰ গুৰুত্ব হৈছে ফৰ্ম, অনুশাসন, আৰু হেঁচাত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা বক্সাৰ নিৰ্বাচন কৰাত ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী যে এই গোটে এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে ৷"
মুখ্য প্ৰশিক্ষক চেণ্টিয়াগো নিভা (মহিলা) আৰু চি এ কুট্টাপ্পা (পুৰুষ)ৰ তত্বাৱধানত মূল্যায়ন কৰা হৈছিল আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীয়ে শিবিৰত প্ৰস্তুতি তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছিল ৷
স্পেইনৰ বক্সাম এলিটত ৯টা সোণৰ পদক লাভ কৰি অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ আৰু বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু বিশ্ব বক্সিং কাপত ধাৰাবাহিকভাৱে শীৰ্ষ তিনিটা স্থান দখল কৰাৰ পিছত দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনলৈ আগবাঢ়িছে ৷
ভাৰতীয় স্কোৱাড :
মহিলা : মীনাক্ষী (৪৮ কেজি), নিখাত জৰিন (৫১ কেজি), প্ৰীতি (৫৪ কেজি), জেচমিন (৫৭ কেজি), প্ৰিয়া (৬০ কেজি), অংকুশিতা বড়ো (৬৫ কেজি), অৰুন্ধতী চৌধুৰী (৭০ কেজি), লাভলীনা বৰগোহাঁই (৭৫ কেজি), পূজা ৰাণী (৮০ কেজি), আলফিয়া তৰানুম আক্ৰাম খান পাঠান (৮০+কেজি) ৷
পুৰুষ : বিশ্বনাথ সুৰেশ (৫০ কেজি), যদুমণি সিং মাণ্ডেংবাম (৫৫ কেজি), শচীন (৬০ কেজি), আদিত্য প্ৰতাপ যাদৱ (৬৫ কেজি), দীপক (৭০ কেজি), আকাশ (৭৫ কেজি), অংকুশ (৮০ কেজি), লোকেশ (৮৫ কেজি), হৰ্ষ চৌধুৰী (৯০ কেজি), নৰেন্দ্ৰ (৯০+কেজি) ৷
