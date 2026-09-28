ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ছঙক ধৰাশায়ী কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

অলিম্পিক পদক জয়ী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন বাউটত ছুয়ন ছঙক ৫-০ ত পৰাস্ত কৰে ৷

ASIAN GAMES 2026
এছিয়ান গেমছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতীয় বক্সাৰ তথা অসম সন্তান লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ ৷ অলিম্পিক পদক জয়ী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে সোমবাৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছুয়ন ছঙৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ ৭৫ কেজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷

জাপানৰ আইচি-নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনাই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছুয়ন ছঙক ৫-০ ত পৰাস্ত কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ হৈ আন এটা পদক নিশ্চিত কৰিছে । অৱশ্যে স্বৰ্ণ পদকৰ ওপৰতে লাভলীনাৰ দৃষ্টি থাকিব । লাভলীনাই বিগত এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল ।

ভাৰতীয় বক্সাৰগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই বাউটৰ নিয়ন্ত্ৰণ লয় । প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰি লাভলীনাই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বক্সাৰ ছুয়ন ছঙক চাপত ৰাখিছিল । ছুঙে প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও লাভলীনাই শক্তিশালীভাৱে ৰাউণ্ডটো শেষ কৰে আৰু পাঁচোজন বিচাৰকে লাভলীনাৰ পক্ষত সিদ্ধান্ত দিয়ে ।

লাভলীনাৰ উপৰিও পাৰবীন হুদা (৬৫ কেজি), অংকুশ পাংঘল (৮০ কেজি) আৰু নৰিন্দৰ বৰৱালেও (৯০ কেজিৰ ওপৰত) ভাৰতৰ হৈ পদক নিশ্চিত কৰিছে । দেওবাৰে নিজা নিজা মেচত জয়লাভ কৰি তিনিওজনে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছিল ।

আজি দুগৰাকী বক্সাৰে পদক নিশ্চিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহিলাৰ ৬০ কেজি শাখাত প্ৰিয়াই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আৰু পুৰুষৰ ৯০ কেজি শাখাত কপিল পোখাৰিয়াই প্ৰত্যাহ্বান জনাব । যদি এই দুগৰাকী বক্সাৰেও ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাত সফল হয়, তেন্তে বক্সিঙত ভাৰতৰ আৰু দুটা পদক নিশ্চিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : এছিয়ান গেমছ ২০২৬: চুতৰ্থবাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ স্বৰ্ণ পদক

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: কাবাডীত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ জয়, জাপানৰ মাটিত ইৰাণক পৰাস্ত

২৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই এছিয়ান গেমছত মীৰাবাঈ চানুৰ ৰূপৰ পদক, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ ২০২৬
লাভলিনা বৰগোঁহাই
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.