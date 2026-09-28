এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ছঙক ধৰাশায়ী কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ছঙক ধৰাশায়ী কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ
অলিম্পিক পদক জয়ী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন বাউটত ছুয়ন ছঙক ৫-০ ত পৰাস্ত কৰে ৷
Published : September 28, 2026 at 10:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতীয় বক্সাৰ তথা অসম সন্তান লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ ৷ অলিম্পিক পদক জয়ী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে সোমবাৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছুয়ন ছঙৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ ৭৫ কেজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
জাপানৰ আইচি-নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনাই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছুয়ন ছঙক ৫-০ ত পৰাস্ত কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ হৈ আন এটা পদক নিশ্চিত কৰিছে । অৱশ্যে স্বৰ্ণ পদকৰ ওপৰতে লাভলীনাৰ দৃষ্টি থাকিব । লাভলীনাই বিগত এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল ।
STORY | Lovlina Borgohain moves to semifinal; assured of Asian Games medal— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
Olympic bronze-medallist Lovlina Borgohain (75kg) assured herself of a second consecutive medal at the Asian Games boxing competition after securing a facile quarterfinal win over South Korea's Seong… pic.twitter.com/sa6aBrHTcX
ভাৰতীয় বক্সাৰগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই বাউটৰ নিয়ন্ত্ৰণ লয় । প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰি লাভলীনাই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বক্সাৰ ছুয়ন ছঙক চাপত ৰাখিছিল । ছুঙে প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও লাভলীনাই শক্তিশালীভাৱে ৰাউণ্ডটো শেষ কৰে আৰু পাঁচোজন বিচাৰকে লাভলীনাৰ পক্ষত সিদ্ধান্ত দিয়ে ।
লাভলীনাৰ উপৰিও পাৰবীন হুদা (৬৫ কেজি), অংকুশ পাংঘল (৮০ কেজি) আৰু নৰিন্দৰ বৰৱালেও (৯০ কেজিৰ ওপৰত) ভাৰতৰ হৈ পদক নিশ্চিত কৰিছে । দেওবাৰে নিজা নিজা মেচত জয়লাভ কৰি তিনিওজনে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছিল ।
আজি দুগৰাকী বক্সাৰে পদক নিশ্চিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহিলাৰ ৬০ কেজি শাখাত প্ৰিয়াই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আৰু পুৰুষৰ ৯০ কেজি শাখাত কপিল পোখাৰিয়াই প্ৰত্যাহ্বান জনাব । যদি এই দুগৰাকী বক্সাৰেও ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাত সফল হয়, তেন্তে বক্সিঙত ভাৰতৰ আৰু দুটা পদক নিশ্চিত হ’ব ।