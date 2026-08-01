সোণৰ লক্ষ্যৰে আজি নিশা ৰিঙত নামিব লাভলীনা
লাভলীনাই কমনৱেল্থ গেমছৰ মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ছেমি ফাইনেলত টুভালুৰ টাফাকি তাৰনা খানুম বাড়িক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷
Published : August 1, 2026 at 10:02 AM IST
হায়দৰাবাদ/সৰুপথাৰ: অলিম্পিক পদক জয়ী অসম সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে শনিবাৰে সোণৰ পদক জয়ৰ লক্ষ্যৰে গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ৰ মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ফাইনেলত অৱৰ্তীণ হ’ব ৷
লাভলীনাই ফাইনেল মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শক্তিশালী বক্সাৰ এমা-ছু গ্ৰীণট্ৰীৰ মুখামুখি হ’ব ৷ শনিবাৰে নিশা ১০:৪৫ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল মেচখন ৷
লাভলীনাই কমনৱেল্থ গেমছৰ মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ছেমি ফাইনেল মেচত শুকুৰবাৰে টুভালুৰ টাফাকি তাৰনা খানুম বাড়িৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হয় ৷ লাভলীনাই ছেমি ফাইনেলত টুভালুৰ টাফাকি তাৰনা খানুম বাড়িক ৫-০ ছেটত পৰাস্ত কৰে আৰু ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian boxer Lovlina Borgohain reached the women's 75kg final at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, with a 5-0 unanimous decision win over Tuvalu's Tarona Taafaki (Tarona Khanum).— ANI (@ANI) July 31, 2026
She says, "Now that I have qualified for the finals, it… pic.twitter.com/wSzi5srCIl
লাভলীনাই কয়, "মই ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছো ৷ ফাইনেলখন যথেষ্ট কঠিন হ’ব ৷ মই এইবাৰ ফাইনেলত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম । আমাৰ প্ৰশিক্ষণ ভাল হৈছে আৰু আমি আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলে শিকোৱাৰ দৰেই অনুশীলন কৰিছো, গতিকে এইবাৰ আমি নিশ্চিতভাৱে সোণৰ পদক লাভ কৰিম ।"
মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে লাভলীনাক সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত শুভেচ্ছা জনাই কয়, "২০২৬ চনৰ কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ ৭৫ কেজি বক্সিং শাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ অভিনন্দন । তেওঁ ৫-০ ছেটত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে টুভালুৰ তাৰনা টাফাকিক পৰাস্ত কৰে । ফাইনেলৰ বাবে তেওঁলৈ শুভেচ্ছা থাকিল । তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰক !"
লাভলীনাই ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ পাছতেই সকলোৱে অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ফেচবুকত লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাই কয়, "অসমৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত আন এক গৌৰৱময় অধ্যায় সংযোজন কৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ৷ কমনৱেল্থ গেমছৰ মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত ৫-০ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিলে লাভলীনাই । অসমকন্যাগৰাকীৰ এই সফলতা সমগ্ৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অদম্য মনোবল, কৃচ্ছ্ৰসাধনা আৰু নিষ্ঠাৰে পুনৰবাৰ বিশ্ব মঞ্চত অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিলে লাভলীনাই । তোমাৰ এই অনবদ্য সাফল্যই পুনৰবাৰ বিশ্ব মঞ্চত অসমৰ সাহস, আত্মবিশ্বাস আৰু সংগ্ৰামী সত্তাক দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । ফাইনেলৰ বাবে আমি তোমাক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷ সমগ্ৰ অসম তোমাৰ সফলতাৰ অপেক্ষাত । সোণৰ পদকেৰে দেশ আৰু ৰাজ্যক গৌৰৱান্বিত কৰি উভতি আহা !"
২০২৬ চনৰ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে বক্সিঙত ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় আৰু ১৪ জনীয়া দলৰ ১০ জনে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । লাভলীনাৰ লগতে সাক্ষী চৌধুৰী, প্ৰীতি পাৱাৰ, জেচমিন লেম্বৰিয়া, প্ৰিয়া ঘাংঘাছ, অৰুন্ধতী চৌধুৰী, যদুমণি সিং, শচীন ছিৱাচ, অংকুশ পাংঘল আৰু নৰেন্দ্ৰ বেৰৱালে ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক : কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনেই লক্ষ্য় লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ