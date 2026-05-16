ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ-কমনৱেলথ গেমছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ

এছিয়ান আৰু কমনৱেলথ গেমছত অংশ ল'ব লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে । যোগ্যতা অৰ্জন কৰি অত্যন্ত আনন্দিত বক্সাৰগৰাকী ।

Lovelina Borgohain selected for commonwealth and asian games
এছিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছত অংশ ল'ব লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: এছিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন অলিম্পিক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ । ভাৰতীয় তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলক আগন্তুক এছিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ সুখবৰটো প্ৰদান কৰে । ফেডাৰেচন আৰু ছাই (SAI)ৰ মাজত হোৱা কিছু বিতৰ্কৰ অন্তত যোগ্যতা অৰ্জন কৰি অত্যন্ত আনন্দিত বুলি ব্যক্ত কৰে ।

কিয়নো বক্সিঙৰ লগতে প্ৰতিটো খেলৰ ক্ষেত্ৰতে কমনৱেলথ, এছিয়ান আৰু অলিম্পিক গেমছৰ দৰে ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম আৰু ইয়াত যোগ্যতা অৰ্জন কৰাটো এক ডাঙৰ সাফল্য । আগন্তুক জুলাই মাহত কমনৱেলছ গেমছ আৰু ছেপ্টেম্বৰত এছিয়ান গেমছৰ উপৰিও তাৰ পূৰ্বে আন এক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ যথেষ্ট উৎসাহিত বুলি কয় আৰু মূল খেলসমূহত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সকলোৰে আশীৰ্বাদ কামনা কৰে ।

সামাজিক মাধ্যম যোগে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কয়,"আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল । মই আজি এচিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ বাবে চিলেকচন পালোঁ । আমাৰ চিলেকচন ট্ৰায়েল আছিল, বহুতখিনি বিতৰ্ক চলি আছিল, চিলেকচন হোৱা-নোহোৱা, ফেডাৰেচনৰ আৰু ছাই (SAI)ৰ মাজত । অৱশেষত হ'ল ।"

বাৰ্তাটোত নিজকে সুখী বুলি ব্যক্ত কৰি বক্সাৰগৰাকীয়ে কয়,"মই যিহেতু যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ’লোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে । কেৱল বক্সিঙত বুলিয়েই নহয়, প্ৰতিটো খেলৰ প্ৰতিযোগিতাকেইটাক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় । কমনৱেলথ গেমছ, এছিয়ান গেমছ, অলিম্পিক গেমছেই হওক আৰু ইয়াত যোগ্যতা অৰ্জন কৰাটো বহুত এটা ডাঙৰ কথা ।"

লগতে তেওঁ কয়,"যিহেতু এচিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ অহাৰ পিছৰে পৰাই ইয়াতে ফ’কাচ আছিলে, এই চিলেকচন ট্ৰায়েলৰ কাৰণে ফ’কাচ আছিলে । আৰু যেনেধৰণে ভাবিছিলোঁ তেনে ধৰণেই হ’ল । এতিয়া যাতে ভালদৰে গৈ খেলি আহিব পাৰোঁ, সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ । আমাৰ জুলাইত কমনৱেলথ গেমছ আছে, আকৌ ছেপ্টেম্বৰত এছিয়ান গেমছ আছে ।"

শেষত লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে কয়,"তাৰ আগত আৰু প্ৰতিযোগিতা আছে । কমনৱেলথ গেমছৰ আগতেও আৰু এখন খেলিবৰ কাৰণে যাম চাগে । বহুত বেছি অধীৰ আগ্ৰহৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ সকলোকে খবৰটো দিও যে মই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলোঁ আমাৰ এচিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ কাৰণে ।"

লগতে পঢ়ক: হঠাৎ গোলাঘাট নগৰত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি ! কেউফালে আতংকময় পৰিৱেশ

ভিনেশ ফোগাটক লৈ কঠোৰ ডব্লিউএফআই,মল্লযুঁজলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন সহজ নহ'ব নেকি ফোগাটৰ !

TAGGED:

লাভলীনা বৰগোহাঁই
এছিয়ান গেমছ
কমনৱেলথ গেমছ
ইটিভি ভাৰত অসম
LOVELINA BORGOHAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.