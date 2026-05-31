আইপিএল ২০২৬ ফাইনেল LIVE : সংকটত গুজৰাট টাইটানছ, গিলৰ পিছত পেভিলিয়নমুখী সুদৰ্শন
Published : May 31, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 8:12 PM IST
আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে চলিত ছিজনৰ আইপিএলৰ বহু প্ৰত্যাশিত ফাইনেল মেচ ৷ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে সমুখ সমৰত নামিব গুজৰাট টাইটানছ ৷ দুয়োটা দলে আইপিএলৰ দ্বিতীয়টো ট্ৰফী লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰিজত নামিব ৷
২০২২ চনত গুজৰাটে খিতাপ দখল কৰাৰ বিপৰীতে আৰচিবিয়ে যোৱা বছৰ আইপিএলৰ প্ৰথমটো ট্ৰফী লাভ কৰিছিল । টছত জিকি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে ৷
দলীয় স্ক’ৰ ২৬ ৰাণ হওঁতেই গুজৰাট টাইটানছে দ্বিতীয়টো উইকেট হেৰুৱায় ৷ পাৱাৰপ্লে’ত দলটোৱে এটাৰ পিছত আনটো উইকেট হেৰুৱায় ৷ ছয় অভাৰৰ পিছত গুজৰাট টাইটানছে দুটা উইকেট হেৰুৱাই ৪৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
গুজৰাট টাইটানছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু : দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু: বিৰাট কোহলী, দেৱদত্ত পাডিক্কাল, ৰজত পাতিদাৰ(অধিনায়ক), জিতেশ শৰ্মা (উইকেটৰক্ষক), টীম ডেভিদ, ক্ৰুনাল পাণ্ডিয়া, ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ড, ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ, জেকব ডাফী, জোছ হেজলউড আৰু ৰশ্বিখ চালাম দাৰ
গুজৰাট টাইটানছ: ছাই সুদৰ্শন, শুভমন গিল(অধিনায়ক), জোছ বাটলাৰ(উইকেটৰক্ষক), ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰাহুল তেৱাটিয়া, নিশান্ত সিন্ধু, জেছন হোল্ডাৰ, ৰছিদ খান, কাগিছ’ ৰাবাদা, আৰ্ছাদ খান আৰু মহম্মদ চিৰাজ ।