IND vs NZ Live : আজি টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেল শ্ব', নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত নিয়োজিত ৩ হাজাৰ আৰক্ষী
টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেল শ্ব' (ETV Bharat)
অপেক্ষা আৰু কিছু সময়... দেওবাৰে সন্ধিয়া আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল মেচ । মেন ইন ব্লুৰ দৃষ্টিত অভিলেখ সৃষ্টি কৰা তৃতীয়টো টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰা । ইয়াৰ বিপৰীতে ব্লেক কেপছৰ লক্ষ্য হ’ব প্ৰথমটো খিতাপ দখল কৰা । এই মেচখন সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব যদিও তাৰ পূৰ্বে সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত ভাৰতীয় গায়ক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পপ তাৰকা ৰিকি মাৰ্টিনেও অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।