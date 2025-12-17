বনতাৰা দৰ্শনৰ পিছতে ভাৰত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সামৰিলে মেছিয়ে

বনতাৰা দৰ্শনৰ পিছতে ভাৰত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সামৰিলে মেছিয়ে
বনতাৰাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ, পুনৰ সংস্থাপন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থাপনা দেখি অভিভূত লিঅ'নেল মেছি ।
Published : December 17, 2025 at 12:33 PM IST
জামনগৰ (গুজৰাট) : ৰিলায়েন্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন ব'ৰ্ডৰ সঞ্চালক অনন্ত আম্বানীৰ জামনগৰস্থিত বনতাৰাত উপস্থিত ফুটবল তাৰকা লিঅ'নেল মেছি । মঙলবাৰে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ, পুনৰ সংস্থাপন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ বনতাৰা দৰ্শন কৰি ভাৰত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সামৰিলে মেছিয়ে । ফুটবলাৰগৰাকীৰ সৈতে ইণ্টাৰ মিয়ামিৰ সতীৰ্থ লুইছ ছুয়াৰেজ আৰু ৰড্ৰিগ' ডি পলো আছিল এই ভ্ৰমণত ।
তাৰকা ফুটবলাৰ কেইগৰাকীক পৰম্পৰাগত লোকসংগীত, ফুল আৰু আনুষ্ঠানিক আৰতিৰে বনতাৰালৈ আদৰণি জনোৱা হয় । মেছিয়ে মহা আৰতি, অম্বে মাতা পূজা, গণেশ পূজা, হনুমান পূজা আৰু শিৱ অভিষেক আদি অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ সকলো জীৱৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰ নীতি-নিয়মৰ লগত খাপ খুৱাই বিশ্ব শান্তি আৰু ঐক্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
উষ্ম আদৰণিৰ পিছত মেছিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা বাঘ, হাতী, তৃণভোজী প্ৰাণী, সৰীসৃপ আৰু আন আন সৰু জীৱ-জন্তুৰ বিস্তৃত সংৰক্ষণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ আমেজ লয় । তেওঁ সেউজ শক্তি কমপ্লেক্স আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শোধনাগাৰ কমপ্লেক্সটোও পৰিদৰ্শন কৰে ।
Glimpses from global football icon Lionel Messi's visit to Vantara, where he experienced 'unforgettable encounters' with sacred Indian traditions and wildlife#MessiInIndia #Vantara #AnantAmbani #LionelMessi pic.twitter.com/Yd8zceNSqR— ETV Bharat (@ETVBharatEng) December 17, 2025
মেছিৰ এই ভ্ৰমণে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ প্ৰতি থকা তেওঁ দায়বদ্ধতা আৰু অনন্ত আম্বানীৰ সৈতে থকা বন্ধুত্বৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
বনতাৰাত মেছিক সিংহ, নাহৰফুটুকীৰ লগতে অন্যান্য বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তুৰ সৈতে সময় কটায় । ইয়াৰ পিছত তেওঁ হাৰ্বিভ'ৰ (তৃণভোজী) কেয়াৰ চেণ্টাৰ আৰু ৰেপটাইল (সৰীসৃপ) কেয়াৰ চেণ্টাৰ ভ্ৰমণ কৰে । য'ত তেওঁ বিশেষ পশু চিকিৎসা যত্ন, পুষ্টি, আচৰণ প্ৰশিক্ষণ আৰু বন্যপ্ৰাণী কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত বনতাৰাৰ বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বক প্ৰতিফলিত কৰা নিৰ্দিষ্ট প্ৰট'কলৰ অধীনত থকা জীৱ-জন্তুবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি বন্যপ্ৰাণী চিকিৎসালয়খনো ভ্ৰমণ কৰি বাস্তৱ সময়ৰ ক্লিনিকেল আৰু চাৰ্জিকেল প্ৰক্ৰিয়াৰ সাক্ষী হয় । পিছত অকাপি, গঁড়, জিৰাফ আৰু হাতীক খাদ্য খুৱাইছিল । বনতাৰাৰ এক বিবৃতিত বিশ্বৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশত বন্যপ্ৰাণীৰ যত্ন আৰু সংৰক্ষণক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক প্ৰশংসা কৰে ।
মেছিয়ে পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন আৰু দুৰ্বল পোৱালি জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত ফষ্টাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰো ভ্ৰমণ কৰে । সেই সময়ত অনন্ত আম্বানী আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰাধিকা আম্বানীয়ে মেছিৰ সন্মানত এটা সিংহৰ পোৱালিক "লিঅ'নেল" নাম দিয়ে ।
মেছিৰ বনতাৰা ভ্ৰমণৰ আকৰ্ষণীয় দিশটো হ'ল এলিফেণ্ট (হস্তী) কেয়াৰ চেণ্টাৰত, য'ত মেছিয়ে দুবছৰ পূৰ্বে কাঠ কটা উদ্যোগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হাতী পোৱালি মণিকলালক লগ পায় । মেছিয়ে মণিকলালৰ সৈতে ফুটবলো খেলে । যাৰ জৰিয়তে তেওঁ খেলৰ সাৰ্বজনীন ভাষা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু মেছিৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ অন্যতম স্মৰণীয় মুহূৰ্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰে ।
অনন্ত আম্বানীৰ বনতাৰা ভ্ৰমণ কৰি সকলোকে জীৱ-জন্তু আৰু মানৱ জাতিৰ প্ৰতি নিস্বাৰ্থভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই স্পেনিছ ভাষাত উত্তৰ দি মেছিয়ে কয়, "বনতাৰাই যি কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে সুন্দৰ, জীৱ-জন্তুৰ বাবে কৰা কাম, তেওঁলোকে লাভ কৰা যত্ন, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ আৰু যত্ন লোৱাৰ ধৰণ । ই সঁচা অৰ্থত আকৰ্ষণীয় এই অৰ্থপূৰ্ণ কামটোক অনুপ্ৰাণিত আৰু সমৰ্থন কৰি যাবলৈ নিশ্চয়কৈ পুনৰ ভ্ৰমণ কৰিম ।"
বনতাৰা ভ্ৰমণৰ অন্তত মেছিয়ে নাৰিকল উছৰ্গা আৰু মটকা ভঙা শীৰ্ষক পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । শান্তি আৰু মংগল ধ্বনিৰে এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে । ভাৰত ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে লিঅ'নেল মেছিয়ে দিল্লী, কলকাতা, হায়দৰাবাদ আৰু মুম্বাইৰ পিছত জামনগৰ ভ্ৰমণ কৰে ।
