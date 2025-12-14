কলকাতাৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ পাছত মেছিৰ মুম্বাই ভ্ৰমণক লৈ সৰ্তক আয়োজক; মুম্বাইত কাক সাক্ষাৎ কৰিব মেছিয়ে, জানক সম্পূৰ্ণ সূচী

কলকাতাৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ পাছত মেছিৰ মুম্বাই ভ্ৰমণক লৈ সৰ্তক আয়োজক; মুম্বাইত কাক সাক্ষাৎ কৰিব মেছিয়ে, জানক সম্পূৰ্ণ সূচী
মেছিৰ কলকাতা ভ্ৰমণৰ সময়ত অপব্যৱস্থাপনাক লৈ অসন্তুষ্টি হৈ পৰে অনুৰাগী ৷ তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীৰ সমূখতে অনুৰাগীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰে ষ্টেডিয়াম ৷ আজি মুম্বাই ভ্ৰমণ কৰিছে মেছিয়ে ৷
Published : December 14, 2025 at 12:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : তিনিদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যৰে শনিবাৰে পুৱতি নিশা কলকাতাত উপস্থিত হয় আৰ্জেণ্টিনাৰ তাৰকা ফুটবলাৰ লিয়নেল মেছি ৷ GOAT India Tour 2025ৰ অংশ হিচাপে প্ৰথম দিনা মেছিয়ে কলকাতা আৰু হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণ কৰে ৷ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ ১৪ ডিচেম্বৰত তাৰকা ফুটবলাৰগৰাকীয়ে দেশৰ বিত্তীয় ৰাজধানী মুম্বাই ভ্ৰমণ কৰিব ৷
তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ সফলতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আৰু কলকাতাৰ দৰে অপব্যৱস্থাপনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে ৷ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাটাও পথত ব্যাপক সালসলনি কৰা হৈছে ৷
মেছিৰ মুম্বাই ভ্ৰমণ
হায়দৰাবাদৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পিছত আজি মুম্বাইত উপস্থিত হ’ব মেছি ৷ তেওঁ প্ৰথমে বিয়লি ৩:৩০ বজাত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ক্লাব (চি চি আই)ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পেডেল গ’ট কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ তাৰ পিছত ৪ বজাত চেলিব্ৰিটি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়টো ডাঙৰ অনুষ্ঠান ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত বিয়লি ৫ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ চেৰিটি ফেশ্বন শ্ব’ৰ আৰু লাইভ স্পেনিছ সংগীত পৰিবেশনৰে অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি পৰিব, য’ত ক্ৰীড়া, সংস্কৃতি, আৰু মনোৰঞ্জনৰ মিশ্ৰণ আগবঢ়োৱা হ’ব ৷
MUMBAI IS GIVING A TRIBUTE TO THE GOAT, MESSI 🐐— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Messi will reach Mumbai today. pic.twitter.com/364Y5qaqfP
মেছিৰ মুম্বাই ভ্ৰমণৰ সম্পূৰ্ণ সূচী
- বিয়লি ৩:৩০ বজাত: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ক্লাবত পেডেল গ’ট কাপত অংশগ্ৰহণ
- বিয়লি ৪:০০ বজাত: চেলিব্ৰিটি ফুটবল মেচ
- সন্ধিয়া ৫:০০ বজাত: ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত উদযাপন অনুষ্ঠান
মুম্বাইত তেওঁ কাক লগ পাব ?
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মেছিৰ সৈতে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সতীৰ্থ তথা কলকাতা আৰু হায়দৰাবাদত একেলগে থকা লুইছ ছুৱেৰেজ আৰু ৰড্ৰিগো ডি পলো থাকিব ৷ তেওঁ বলীউডৰ তাৰকা জন আব্ৰাহাম, কৰীনা কাপুৰ খান, জেকী শ্ৰফকে ধৰি বলীউডৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ক্ৰীড়াবিদৰ লগতে ক্ৰিকেট কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ সুনীল ছেত্ৰীক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব ৷
🚨 MESSI × SACHIN × SUNIL CHHETRI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Wankhede will witness one of the Iconic Moments in Indian sports with Messi, Chhetri & Sachin in the ground in today evening. [Express Sports] pic.twitter.com/vTI2OIdiOZ
মেছিৰ অন্তিত ভ্ৰমণ
মুম্বাই ভ্ৰমণৰ পিছত ভাৰতত মেছিৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ’ব ৰাজধানী দিল্লী ৷ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত হ’বলগীয়া এক অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ তাৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ গৃহ দেশ আৰ্জেণ্টিনালৈ ৰাওনা হ’ব ৷