ETV Bharat / sports

মেছিৰ শেষ খেল: ৬ অক্টোবৰত বেনিনৰ বিৰুদ্ধে মেছিয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ জাৰ্ছি অন্তিমবাৰৰ বাবে পিন্ধিব?

ফুটবলৰ মহানায়কে এতিয়াও প্ৰদান কৰা নাই সন্মতি । যোৱা ৩১ আগষ্টত মেছিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱসৰ ঘোষণা কৰিছিল...

LIONEL MESSI FAREWELL MATCH
৬ অক্টোবৰত বেনিনৰ বিৰুদ্ধে মেছিয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ জাৰ্ছি অন্তিমবাৰৰ বাবে পিন্ধিব নে ? (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বুয়েনছ আয়াৰ্ছ : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেলত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ পিচতেই কাৰ্যতঃ আৰ্জেণ্টিনাৰ তাৰকা খেলুৱৈ লিয়নেল মেছিয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছিল । যোৱা ৩১ আগষ্টত মেছিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱসৰ ঘোষণা কৰে । অৱসৰৰ পিচতো মেছিক আৰ্জেণ্টিনাৰ জাতীয় দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰীতি মেচ

অহা ৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আৰ্জেণ্টিনাই তিনিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰীতি মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰে প্ৰথমখন মেচ ৩০ ছেপ্টেম্বৰত কৰ্ডোবা প্ৰদেশৰ মাৰিঅ’ আলবাৰ্টো কেম্পছ ষ্টেডিয়ামত বলিভিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’ব । আন দুখন খেল ৩ অক্টোবৰত বুৰ্কিনা ফাছ’ আৰু ৬ অক্টোবৰত বেনিনৰ বিৰুদ্ধে ৰিভাৰ প্লেট ষ্টেডিয়ামত খেলিব ।

অহা ৬ অক্টোবৰত বুয়েনছ আয়াৰ্ছত বেনিনৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া এই মেচখনত লিয়নেল মেছিয়ে জাতীয় দলটোৰ বিৰুদ্ধে অন্তিমবাৰৰ জাৰ্ছি পৰিধান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ৩৯ বছৰীয়া ইণ্টাৰ মিয়ামিৰ তাৰকাগৰাকীক ঘৰুৱা তিনিখন প্ৰীতি মেচৰ পূৰ্বে লিয়নেল স্কাল’নিৰ ২৮ জনীয়া দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।

অৱেশ্যে মেছিয়ে দলটোত যোগদান কৰিব নে নকৰে সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত কৰা নাই । ইয়াৰ পিচতো আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে মেছিয়ে ৬ অক্টোবৰত বুয়েনছ আয়াৰ্ছত বেনিনৰ বিৰুদ্ধে অন্তিমখন খেলখনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিছে ।

আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবল এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ক্লাউডিঅ’ টাপিয়াই কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল’নিৰ সৈতে কথা হোৱাৰ পিছত আমি বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ, আমাৰ অধিনায়ক লিয়নেল মেছিক প্ৰাপ্য সন্মান প্ৰদানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলো ।"

উল্লেখ্য যে মেছিৰ অনবদ্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ২০২২ চনত আৰ্জেণ্টিনাই বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । লগতে তেওঁ ২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত আলবিচেলেষ্টক ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰিছিল । আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবল এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মেছিয়ে অংশগ্ৰহণৰ বাবে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে আমি কাটাৰ বিশ্বকাপৰ সকলো চেম্পিয়নকে তেওঁৰ সৈতে যোগদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰো ।"

লগতে পঢ়ক :দ্বিতীয় টি-২০ত ৭ উইকেটত পৰাস্ত আফগানিস্তান; শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

ভাৰতে কিয় এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে ? ব্যাখ্যা কৰিলে ৰাজীৱ শুক্লাই

TAGGED:

আৰ্জেণ্টিনা
ইটিভি ভাৰত অসম
স্পেইন
LIONEL MESSI ARGENTINA FAREWELL
LIONEL MESSI FAREWELL MATCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.