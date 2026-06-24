বিশ্ব ফুটবলৰ কিংবদন্তি; ইতিহাস আৰু অভিলেখৰ বৰ্ণিল পৃষ্ঠা মেছি
১৯৮৭ চনৰ ২৪ জুনতে জন্মলাভ কৰিছিল বৰ্তমান ফুটবল বিশ্বৰ মেজিকৰূপে পৰিগণিত আৰ্জেণ্টিনাৰ মহান ফুটবলাৰ লিঅ'নেল মেছিৰ । তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : June 24, 2026 at 12:05 AM IST
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকা
এতিয়ালৈকে মুঠ ২০৫ খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলি ১২২ টা গ'ল দুভৰিৰ যাদুৰে বিপক্ষৰ গ'লপোষ্টত প্ৰৱেশ কৰোৱাৰ লগতে দলৰ বাবে আন ৬১টা গ'ল কৰাত অৱদান আগবঢ়োৱা বিশ্ব ফুটবলৰ উজ্জ্বল ৰত্ন, আৰ্জেণ্টিনাৰ কিংবদন্তি ফুটবলাৰ লিঅ'নেল মেছিয়ে ফুটবল বিশ্বত আঁজুৰি আনিছে ঈৰ্ষণীয় সফলতা । লিপিবদ্ধ কৰিছে অনেক অভিলেখ । সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ফুটবল ইতিহাসৰ নতুন পৃষ্ঠা । ৩৯ বছৰ বয়সতো দুৰন্ত তৰুণ মেছিয়ে চলিত বিশ্বকাপতো দুভৰিৰ ছন্দ আৰু তীব্ৰ গতিৰে খেলপথাৰত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাই নহয় এই পৰ্যন্ত সৰ্বাধিক গ'লদাতা হিচাপে পুনৰ উজলি উঠিছে । ২৪ জুনত এইগৰাকী মহান ফুটবলাৰৰ জন্মদিন উপলক্ষে তেওঁৰ জীৱন আৰু ক্ৰীড়াৰ দীঘ-বাণি সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
অভিলেখৰ আকৰ মেজিক মেছি
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ সমান্তৰালভাৱে বিশ্বকাপ ফুটবলতো অভিলেখৰ বিপুল সম্ভাৰ আছে মেছিৰ নামত । বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এইপৰ্যন্ত মেছিয়ে ২৮ খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰি (২২ জুন, ২০২৬লৈকে) সৰ্বাধিক মেচ খেলাৰ অভিলেখ স্থাপন কৰিছে । লগতে বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক গ’ল (১৮) কৰি তেওঁ গঢ়িছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ । আনহাতে, মহাদেশীয় টুৰ্ণামেণ্টতো তেওঁৰ নামত আছে সফলতাৰ যাদু । তেওঁ ২০২১ আৰু ২০২৪ চনত দুবাৰকৈ কোপা আমেৰিকাৰ চেম্পিয়ন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
পেনাল্টিত বিফল, আন এক হেট্ৰিকৰ পৰা বঞ্চিত
সেমবাৰে চলিত বিশ্বকাপৰ নিজৰ গ্ৰুপৰ দ্বিতীয়খন মেচত পুনৰবাৰ উজলি উঠে মেছি । অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত মেচখনত মেছিৰ ভৰিৰ ছন্দই লাভ কৰে দুটাকৈ গ'ল । কিন্তু তাৰ মাজতো এটা দুখ যেন থাকি গ'ল । চলিত ফিফা বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো হেট্ৰিকৰ পৰা অলপৰ বাবে বঞ্চিত হ'বলগা হয় কিংবদন্তি ফুটবলাৰগৰাকী । তাকো এটা পেনাল্টি কিকত বিফল হোৱাৰ বাবে । নিশ্চিতভাৱে এই বিফলতাৰ দুখ আৰু অনুশোচনাই মেছিক পৰৱৰ্তী সময়তো সকীয়াই থাকিব ।
মেচখনত অৱতীৰ্ণ হোৱা দুয়োপক্ষই জানিছিল যে এই মেচখনত জয়লাভ মানেই পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ড অব ৩২ত প্ৰৱেশ । তাৰবাবে দুয়োটা দলেই তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক খেল খেলিছিল । কিন্তু খেলৰ মাত্ৰ ৯ মিনিটতে লাভ কৰা এক সুৱৰ্ণ সুযোগ মেছিৰ ভৰিৰ পৰা ওলাই যায় । যি দুখন ভৰিৰে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি অবিশ্বাস্য গ'ল কৰি আহিছে, সেই ভৰিয়েই দুটা গ'লপোষ্টৰ মাজত থকা অকলশৰীয়া গ'লৰক্ষকক পৰাস্ত কৰাত বিফল হয় । আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈ লাউটাৰো মাৰ্টিনেজক পেনাল্টি বক্সৰ ভিতৰত দুজন অষ্ট্ৰিয়ান খেলুৱৈয়ে নীতিবিৰুদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰাত কিছু সময়ৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত থমকি ৰয় ৰেফাৰী ।
কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ভিএআৰৰ জৰিয়তে ৰেফাৰী আমিন মহম্মদে পেনাল্টি দিয়ে যদিও মেছিৰ পেনাল্টি শ্বটটোৱে গ'লপোষ্টৰ নেটত আশ্ৰয় লোৱাত বিফল হয় । অৱশ্যে তাৰ পিছতে মেছি অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠে আৰু মেচখনত দুটাকৈ গ'ল কৰে ।
ইতিহাস সৃষ্টি
ইয়াৰ পিছতে আহে ইতিহাস সৃষ্টিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুহূৰ্তটো । খেলৰ ৩৮ মিনিটত ফেকুণ্ডো মেডিনাই আগবঢ়াই দিয়া এটা বল মেছিয়ে গ'লপোষ্টৰ নেটত প্ৰৱেশ কৰোৱাৰ লগে লগে সৃষ্টি হয় ইতিহাস । ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ'ল কৰাৰ ইতিহাস ৰচনা হয় মেছিৰ নামত । উল্লেখ্য যে প্ৰথম মেচখনতে আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়লাভ কৰা আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ মেছিয়ে বিশ্বকাপত প্ৰথমটো হেট্ৰিক অৰ্জন কৰাৰ লগতে বিশ্বকাপৰ ১৬টা গ’লৰ সৰ্বকালৰ ৰেকৰ্ড স্পৰ্শ কৰিছিল ।
মেছিৰ সফলতাৰ ৰহস্য
নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত সকলো ফুটবলপ্ৰেমীৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব যে লিঅ'নেল মেছিৰ এই অতুলনীয় সফলতাৰ ৰহস্য কি ? ইয়াৰ উত্তৰত হয়তো এইটোৱে ক'ব লাগিব যে তেওঁৰ খেলৰ সময়ত স্থান সন্দৰ্ভত সজাগতা, খেলৰ গতিক কৌশলগতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা, অদম্য অনুশাসন আৰু স্বাভাৱিক কাৰিকৰী শক্তিৰ সংমিশ্ৰণ । অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ হ'লে খেল সন্দৰ্ভত 'স্পেচিয়েল এৱাৰনেছ' ।
আনহাতে, মেছিক মহান ফুটবলাৰ হিচাপে গঢ় দিয়াত কেইবাটাও মুখ্য কাৰকৰ অৱদান আছে । ইয়াৰ ভিতৰত অনবৰতে দ্ৰুতগতিত দৌৰাতকৈ মেছিয়ে আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত অতি চতুৰতাৰে লাহে লাহে আগবাঢ়ে । এনেদৰে গতি কৰিলে তেওঁৰ শক্তি সঞ্চিত হৈ থাকে । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ বিপক্ষৰ সুৰুঙাবোৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু বিপক্ষৰ ডিফেণ্ডাৰৰ স্থানবোৰ সঠিকভাৱে অনুমান কৰি লয় । লগতে বিপক্ষৰ যি দলীয় বিন্যাস তাৰ গাঁথনিগত দুৰ্বলতা চিনাক্ত কৰে ।
আনহাতে, বিশেষজ্ঞসকলে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো অধ্যয়ন কৰি দেখা পাইছে যে তেওঁ খেলপথাৰত এনেধৰণৰ বিকল্পৰ অনুসন্ধান লাভ কৰে, যিবোৰ আনৰ দৃষ্টিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে এৰাই যায় । আনহাতে, তীব্ৰ চাপতো তেওঁ অপৰিসীম মানসিক স্থিৰতা প্ৰদৰ্শন কৰে, নিমিষতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰি শাৰীৰিক ক্ষমতাক কৌশললৈ পৰিৱৰ্তন কৰা, বলৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আদি দিশবোৰে তেওঁক এগৰাকী মহান খেলুৱৈৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিছে ।
মেছিৰ বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত তথ্য
মেছিৰ জন্ম ১৯৮৭ চনৰ ২৪ জুনত আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰ’জাৰিয়াত । তেওঁৰ উচ্চতা হৈছে ১.৭ মিটাৰ । বৰ্তমান আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ ফৰৱাৰ্ড স্থানত খেলা মেছিৰ জাৰ্চী নং হৈছে তেওঁৰে প্ৰিয় খেলুৱৈ মাৰাডোনাৰ নম্বৰৰ সৈতে একে, অৰ্থাৎ ১০ ।
আনহাতে, ক্লাব পৰ্যায়ত মেছিয়ে ইণ্টাৰ মিয়ামি চিএফক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০২৬ চনৰ নিৰিখত তেওঁৰ দৰমহা হৈছে ২.৫ কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ । অৱশ্যে লিঅ'নেল মেছি হিচাপে বিশ্বত প্ৰখ্যাত হ'লেও তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে লিঅ'নেল আন্দ্ৰেছ মেছি কুচিটিনি ।
শেহতীয়া গ'লৰ সংখ্যা
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ এতিয়ালৈকে মেছি ২ খন মেচত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁৰ দখলত ৫টা গ'ল আনিছে আৰু সোণালী বুটৰ দৌৰত শীৰ্ষত আছে । আনহাতে, ২০২৩-২৫ চনৰ বিশ্বকাপৰ কোৱালিফায়াৰত তেওঁ মুঠ ১১ খন মেচত ৭টাকৈ গ'ল দিয়াৰ উপৰি দলৰ হৈ ৩টা গ'লত নিজৰ অৱদান আগবঢ়াইছে ।
ইয়াৰ উপৰি ২০২৪ চনৰ কোপা আমেৰিকাত ৫ খন মেচত এটা গ'ল দিয়াৰ উপৰি আন এটাত অৱদান আগবঢ়াইছে ।
বিশ্বকাপত মেছিৰ প্ৰদৰ্শন
লিঅ'নেল মেছিয়ে এইবাৰৰ বিশ্বকাপকে ধৰি ছখন বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ আৰু ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপৰ ২৮ খন মেচত আৰ্জেণ্টিনাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
এই আটাইকেইখন মেচৰ ভিতৰত তেওঁ নিজাববীয়াকৈ ১৮টা গ’ল দিয়াৰ উপৰি দলৰ হৈ আন ৮টা গ'লত অৱদান আগবঢ়াইছে । সেয়ে মুঠ ২৬টা গ’ল আৰু অৱদানৰ সৈতে তেওঁ ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত নিজৰ গ’ল আৰু অৱদানৰ সৈতে দুয়োটাতে সৰ্বকালৰ অভিলেখ গঢ়িছে ।
কেন বিশ্বকাপত কিমান গ'ল মেছিৰ নামত
- ২০০৬ চনৰ জাৰ্মানী বিশ্বকাপৰ ৩ খন মেচত মেছিৰ নামত এটা গ'লৰ উপৰি আন এটাত অৱদান আগবঢ়াইছে ।
- ২০১০ চনৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা বিশ্বকাপৰ ৫ খন মেচত মেছিয়ে নিজস্বভাৱে এটাও গ'ল দিব নোৱাৰিলেও এটা গ'লত দললৈ অৱদান আগবঢ়াইছে ।
- ২০১৪ চনৰ ব্ৰাজিল বিশ্বকাপৰ ৭ খন মেচত মেছিয়ে এককভাৱে ৪টা গ'ল দিয়াৰ উপৰি আন এটাত অৱদান আগবঢ়াইছে ।
- একেদৰে ২০১৮ চনৰ ৰাছিয়া বিশ্বকাপৰ ৪ খন মেচত এটা গ'ল তেওঁৰ নামত আৰু দুটাত অৱদান আগবঢ়াইছে ।
- আনহাতে, ২০২২ চনৰ কাটাৰ বিশ্বকাপৰ ৭ খন মেচত ৭টা গ'ল অকলে দিয়াৰ উপৰি দলৰ গ'ল সংখ্যা বৃদ্ধিত ৩ বাৰ সহায় কৰিছে ।
- ইফালে চলিত উত্তৰ আমেৰিকা বিশ্বকাপৰ এতিয়ালৈকে খেলা (২২ জুন) দুখন মেচত ৫টা গ'ল দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মেছিৰ সৰ্বকালৰ বিশ্বকাপ অভিলেখ
- সৰ্বাধিক গ’ল আৰু অৱদান : ২৬
- মুঠ গ’ল : ১৮
- অৱদান : ৮
- বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক অংশগ্ৰহণ : ২৮* মেচ
- পূৰ্বৰ অভিলেখ : লোথাৰ মেথিউজ (২৫)
- সৰ্বাধিক অৱদান : ডিয়েগো মাৰাডোনাৰ সৈতে সমতা (৮)
ইয়াৰ উপৰি সকলো পৰ্যায়তে গ’ল দিয়াৰো অভিলেখ আছে মেছিৰ নামত । মেছিয়ে গ্ৰুপ পৰ্যায়, ৰাউণ্ড অব ১৬, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেলত এককভাৱে গ’ল দিয়া প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈৰ অভিলেখ গঢ়িছে । ২০২২ চনৰ কাটাৰ বিশ্বকাপত মেছি এই অনন্য অভিলেখৰ গৰাকী হয় ।
ফিফা বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক অংশগ্ৰহণকাৰী খেলুৱৈ
ফিফা বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক মেচ খেলা খেলুৱৈ, ছয়খন বিশ্বকাপত খেলা একমাত্ৰ খেলুৱৈ আৰু ছয়খন বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ হৈছে লিঅ'নেল মেছি ।
- ফিফা বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক অংশগ্ৰহণকাৰী ১০ খেলুৱৈ হৈছে
- লিঅ'নেল মেছি, আৰ্জেণ্টিনা, ২৮* খন মেচ (২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২, ২০২৬)
- লোথাৰ মেথিউজ, জাৰ্মানী, ২৫ খন মেচ (১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯০, ১৯৯৪, ১৯৯৮)
- মিৰ’শ্লাভ ক্ল’জ, জাৰ্মানী, ২৪ খন মেচ (২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪)
- পাওলো মালডিনি, ইটালী, ২৩ খন মেচ (১৯৯০, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২)
- ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো, পর্তুগাল, ২৩* খন মেচ (২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২, ২০২৬)
- ডিয়েগো মাৰাডোনা, আৰ্জেণ্টিনা, ২১ খন মেচ (১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯০, ১৯৯৪)
- উৱে ছিলাৰ, পশ্চিম জাৰ্মানী, ২১ খন মেচ (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭০)
- ব্লাডিশ্লাব জমুডা, পোলেণ্ড, ২১ খন মেচ (১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮২, ১৯৮৬)
- কাফু, ব্ৰাজিল, ২০ খন মেচ (১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬)
- ফিলিপ লাহম, জাৰ্মানী, ২০ খন মেচ (২০০৬, ২০১০, ২০১৪)
ফুটবল মেজিকৰ এটা নাম মেছি
আৰ্জেণ্টিনাৰ পেছাদাৰী ফুটবলাৰ মেছিয়ে বিখ্যাত ফুটবল লীগ ক্লাব ইণ্টাৰ মিয়ামি আৰু আৰ্জেণ্টিনা ৰাষ্ট্ৰীয় দল দুয়োটাৰে ফৰৱাৰ্ড খেলুৱৈ । তেওঁ দুয়োটা দলৰে অধিনায়কত্ব দিছে। ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত মেছিয়ে নিজৰ পেছাদাৰী ফুটবল কেৰিয়াৰত অসংখ্য অভিলেখ গঢ়িছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে আঠটা বেলন ডি অ'ৰ, ছটা ইউৰোপীয় সোণালী বুট আৰু আঠবাৰ ফিফাৰ বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা । আনহাতে, ২০২৫ চনত তেওঁক আইএফএফএইচএছৰ দ্বাৰা সৰ্বকালৰ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।
মেছিৰ নামত অভিলেখৰ পাহাৰ
মেছিৰ নিজৰ পেছাদাৰী ফুটবল কেৰিয়াৰত এতিয়ালৈকে ৪৬টা দলীয় ট্ৰফী লাভ কৰিছে । তেওঁৰ অন্যান্য অভিলেখৰ ভিতৰত আছে :
- এটা কেলেণ্ডাৰ বছৰত সৰ্বাধিক গ'ল (৯১)
- এটা ক্লাবৰ বাবে সৰ্বাধিক গ'ল (বাৰ্চিলোনা, ৬৭২)
- লা লিগাত সৰ্বাধিক গ'ল (৪৭৪)
- ফিফা বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক গ'ল (১৮)
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলত সৰ্বাধিক গ'ল (৬১)
- ৯১০ টাতকৈও অধিক নিজৰ ছিনিয়ৰ কেৰিয়াৰ গ’ল
- ক্লাব আৰু দেশৰ হৈ ৪১০ টাতকৈও অধিক অৱদান
- একক আৰু অৱদান মিলাই ১,৩২০ টাতকৈও অধিক গ’ল
বিশ্ব ফুটবলত অভিষেক
২০০৪ চনত ১৭ বছৰ বয়সত বাৰ্চিলোনাৰ হৈ মেছিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক খেলত অভিষেক ঘটে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ক্লাবটোৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰে । ২০০৮–০৯ চনত তেওঁৰ প্ৰথমটো অবিৰত ছিজনত বাৰ্চিলোনাক স্পেনিছ ফুটবলত প্ৰথম স্থান দখল কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ ফলত মেছিয়ে একেৰাহে লাভ কৰা চাৰিটা বেলন ডি অ’ৰ বঁটাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো লাভ কৰে ।
২০১১–১২ ছিজনত তেওঁ এটা ছিজনত সৰ্বাধিক গ’লৰ ইউৰোপীয় অভিলেখ গঢ়িছিল আৰু বাৰ্চিলোনাৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক গ’লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । ২০১৪–১৫ ছিজনত তেওঁ লা লিগাৰ সৰ্বকালৰ শীৰ্ষ গ'লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ পিছত তেওঁ পঞ্চমটো বেলন ডি অ'ৰ লাভ কৰে ।
ছিনিয়ৰ দলত অভিষেক আৰু সফলতা
এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ হিচাপে মেছি হৈছে আৰ্জেণ্টিনা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সৰ্বকালৰ আগশাৰীৰ গ’লদাতা । তেওঁ ২০০৫ চনত ছিনিয়ৰ দলত অভিষেক ঘটাইছিল । ইয়াৰ পিছত ২০০৮ চনত অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত দলটোৱে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।
২০১১ চনত মেছিয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়কত্ব গ্ৰহণ কৰে । নিজৰ অধিনায়কত্বত মেছিয়ে আৰ্জেণ্টিনাক ২০১৪ চনৰ বিশ্বকাপ, ২০১৫ চনৰ কোপা আমেৰিকা আৰু কোপা আমেৰিকা চেণ্টেনাৰিঅ’ত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ ফাইনেলত উপনীত কৰায় । অৱশ্যে আটইকেইখন টুৰ্ণামেণ্টতে তেওঁৰ দলটোৱে পৰাজয়বৰণ কৰে ।
ইয়াৰ মাজতে ২০১৬ চনত মেছিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে । কিন্তু পিছত তেওঁৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটায় আৰু ২০১৮ চনৰ বিশ্বকাপৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনাক যোগ্যতা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰে ।
২০২১ চনৰ কোপা আমেৰিকা কাপত জয়লাভৰ জৰিয়তে মেছিয়ে ২৮ বছৰীয়া আৰ্জেণ্টিনাৰ ট্ৰফীৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলোৱাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । আনহাতে, সুদীৰ্ঘ ৩৬ বছৰৰ পিছত ২০২২ চনত তেওঁ আৰ্জেণ্টিনাক বিশ্বকাপ জয়ৰ দিশলৈ মেছিয়ে নিজে দায়িত্ব কান্ধ পাতি আগুৱাই লৈ যায় । মেছিৰ কেৰিয়াৰৰ তৃতীয়টো ডাঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খিতাপ হৈছে ২০২৪ চনত আৰ্জেণ্টিনাৰ কোপা আমেৰিকা কাপ দখল ।
সফলতা আৰু উপাৰ্জন কান্ধত কান্ধ মিলাই আগবাঢ়িছে মেছিৰ
২০০৬ চনৰ পৰা মেছি এডিডাছৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে । ২০১৯ আৰু ২০২২ চনত ফ'ৰ্বছৰ বিশ্বৰ সৰ্বাধিক দৰমহা পোৱা খেলুৱৈৰ তালিকাত স্থান লাভ মেছিৰ । ২০১১, ২০১২ আৰু ২০২৩ চনত টাইম আলোচনীৰ বিশ্বৰ ১০০ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ ভিতৰত স্থান লাভ ।
২০২০ আৰু ২০২৩ চনত তেওঁ ল’ৰাছ বিশ্ব ক্ৰীড়া ব্যক্তি হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে । ২০২০ চনত কেৰিয়াৰৰ ১ বিলিয়ন ডলাৰ অতিক্ৰম কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ফুটবলাৰ আৰু দ্বিতীয়গৰাকী দলীয় খেলুৱৈ হিচাপে মেছি পৰিগণিত হয় । আনহাতে, ২০২৬ চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১.১ বিলিয়ন ডলাৰৰ সম্পত্তিৰে বিশ্বৰ কোটিপতিৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰে ।
আনহাতে, আমেৰিকান ফুটবলত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰভাৱৰ পিছত ২০২৩ চনত মেছিক টাইম আলোচনীৰ বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । ২০২৫ চনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে 'প্ৰেছিডেন্সিয়েল মেডেল অব ফ্ৰীডম' প্ৰদান কৰে ।
দুখন দেশৰ নাগৰিক মেছি
মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন দুয়োখন দেশৰে নাগৰিকত্ব আছে । লগতে তেওঁ দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ খেলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । ২০০৪ চনত মেছিয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ ২০ বছৰ অনূৰ্ধ্ব দলত নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । ২০০৫ চনৰ দক্ষিণ আমেৰিকান ২০ বছৰ অনূৰ্ধ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে তেওঁ দলত স্থান লাভ কৰে । এই প্ৰতিযোগিতাত মেছিৰ দলটোৱে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছত মেছিয়ে ২০০৫ চনৰ ফিফা বিশ্ব যুৱ চেম্পিয়নশ্বিপত নিজৰ দলটোক চেম্পিয়নৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যায় । প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁ ছটা গ'ল আৰু দুটা অৱদানেৰে সোণালী বল লাভ কৰে ।
১৮ বছৰ বয়সত ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক
মাত্ৰ ১৮ বছৰ বয়সত ২০০৫ চনত মেছিয়ে দেশৰ ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক ঘটায় । ইয়াৰ পিছত ২০০৬ চনত ক্ৰ'ৱেচিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্ৰীতি মেচত তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ'ল দিয়ে । ২০০৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ বিশ্বকাপত প্ৰতিনিধিত্ব আৰু গ'ল দিয়া আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ।
ইয়াৰ পিছত ২০০৭ চনৰ কোপা আমেৰিকাত তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ যুৱ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে । প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁ দুটা গ'ল দিয়াৰ লগতে এটাত অৱদান আগবঢ়ায় । আনহাতে, ২০০৮ চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত মেছিয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ ২৩ বছৰ অনূৰ্ধ্ব দলটোক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে । সেইবাৰ নাইজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ দলটোৱে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।