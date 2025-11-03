দেশৰ হৈ নাপালে খেলাৰ সুযোগ, কিন্তু প্ৰশিক্ষক হৈ ভাৰতীয় দলক দিয়ালে বিশ্ব চেম্পিয়নৰ ট্ৰফী; অসমৰেও আছে তেওঁৰ সম্পৰ্ক

দেশৰ হৈ নাপালে খেলাৰ সুযোগ, কিন্তু প্ৰশিক্ষক হৈ ভাৰতীয় দলক দিয়ালে বিশ্ব চেম্পিয়নৰ ট্ৰফী; অসমৰেও আছে তেওঁৰ সম্পৰ্ক
অমল মুজুমদাৰে কেতিয়াও ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ নাপালে, কিন্তু তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুহূৰ্তটো আহিল দেওবাৰে, যেতিয়া তেওঁৰ দলটোৱে মহিলা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী অৰ্জন কৰে ।
Published : November 3, 2025 at 10:30 AM IST
হায়দৰাবাদ : ‘মুম্বাইকাৰ’ অমল মজুমদাৰৰ বাবে জীৱনটো সম্পূৰ্ণ চক্ৰত আহিছে ৷ ঘৰুৱা মাটিত খেলা মজুমদাৰে কেতিয়াও ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাছিল যদিও দেওবাৰে নিশা নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুহূৰ্ত আহিছিল ৷
প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপত জয়ী হোৱা হৰমনপ্ৰীত কৌৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় মহিলা দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক অমল ৷ ২০২৩ চনত অমলে দলটোৰ দায়িত্ব লয় আৰু তেওঁৰ দলটোৱে দেশখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে ৷ ভাৰতীয় মহিলাই ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা মহিলাক ৫২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি বহু আকাংক্ষিত ট্ৰফী লাভ কৰে ৷
১১ নৱেম্বৰত ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’বলগীয়া মজুমদাৰৰ বাবে সেয়া আছিল ‘চাক দে’ মুহূৰ্ত ৷ তেওঁৰ জন্মদিনৰ উদযাপন সোনকালে আহিছিল ৷ খেলৰ অন্তত ষ্টেডিয়ামত আবেগিক মজুমদাৰে ভাৰতৰ পতাকা জোকাৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিয়া তথা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠা খেলুৱৈসকলক সাৱটি ধৰিছিল ৷
অমল মজুমদাৰে মুম্বাইৰ উপৰিও ঘৰুৱা চাৰ্কিটত অন্ধ্ৰ আৰু অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৷ তেওঁ ১৭১খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচ খেলি ৩০ শতক আৰু ৬০টা অৰ্ধশতকৰে ১১,১৬৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ৰঞ্জী ট্ৰফীত অভিষেক ঘটোৱাৰ সময়ত ২৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷
অমলে কয় যে তেওঁৰ দলৰ এই জয় ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য মুহূৰ্ত ৷ খেলৰ পিছত চৰকাৰী সম্প্ৰচাৰকসকলৰ আগত তেওঁ কয় "আৰু মই নিশ্চিতভাৱে জানো যে তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে ৷ আৰু মই ভাবো যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে এইটো এটা উল্লেখযোগ্য মুহূৰ্ত ৷"
বেটিঙত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা শ্বেফলী বাৰ্মাক প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰশংসা কৰে ৷ "(মোৰ) এটা শব্দ (তাইৰ বাবে) ৷ যাদুকৰী ৷ (এয়া আছিল) একেবাৰে যাদুকৰী ৷ ছেমি ফাইনেলত, কোনো হেঁচা নোহোৱাকৈ ৷ ফাইনেলত, ঘৰুৱা দৰ্শকৰ সন্মুখত, ভৰি থকা ষ্টেডিয়ামত ৷ এটা উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল আৰু তাৰ পিছত বলৰ সৈতে কিছু উইকেট লৈছিল ৷ গতিকে একেবাৰে যাদুকৰী ৷" তেওঁ কয় যে তেওঁ ছোৱালীকেইজনীক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু ই আছিল ‘সকলো ছোৱালীৰ অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব’৷
তেওঁৰ যাত্ৰা সাহস, মুক্তি আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ ৷