কিংবদন্তি অলৰাউণ্ডাৰ ছাৰ গাৰ্ফিল্ড ছ’বাৰ্ছৰ বিদায়

কিংবদন্তি অলৰাউণ্ডাৰ ছাৰ গাৰ্ফিল্ড ছ’বাৰ্ছৰ বিদায়
গাৰ্ফিল্ড ছ’বাৰ্ছে ৯৩খন টেষ্টত ৮,০৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
Published : July 18, 2026 at 12:07 PM IST
ব্ৰীজটাউন: বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ অন্য়তম শ্ৰেষ্ঠ অলৰাউণ্ডাৰ ছাৰ গাৰ্ফিল্ড ছ’বাৰ্ছে শেষনিশ্বাস ত্য়াগ কৰাৰ লগে লগে এটা যুগৰ অন্ত পৰিল । শুকুৰবাৰে বেষ্ট ইণ্ডিজৰ অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে ৮৯ বছৰত জীৱন নাটৰ সামৰণি মাৰিলে । ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কথা তেওঁৰ পুত্ৰ ডেনিয়েলে নিশ্চিত কৰিছে ।
৯৩খন টেষ্ট খেলি ৮,০৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ :
১৯৩৬ চনত বাৰ্বাডোছৰ ব্ৰীজটাউনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছ’বাৰ্ছে ৯০ বছৰীয়া জন্মদিন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ ১১ দিন বাকী আছিল । বিশ্ব ক্ৰিকেটত গেৰী ছ’বাৰ্ছ হিচাপে পৰিচিত এইগৰাকী মহান অলৰাউণ্ডাৰে ১৯৫৪ চনৰ মাৰ্চৰ পৰা ১৯৭৪ চনৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত টেষ্ট মেচত ২৬টা শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তদুপৰি তেওঁৰ আছে ৩০টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ গৌৰৱ । তেওঁ ৫৭.৭৮ গড়ে ৯৩খন টেষ্ট খেলি ৮,০৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
স্পীনৰ যাদু :
বাঁওহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে স্পীনৰ যাদুৰেও সেই সময়ৰ বহু দুধৰ্ষ বেটছমেনক শ'লঠেকত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেওঁ টেষ্ট ক্ৰিকেটত ২৩৫টা উইকেটো দখল কৰিছে । অৱেশ্য় টেষ্ট ক্ৰিকেটত দপদপাই থকা এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে কেৰিয়াৰত মাত্ৰ এখনহে এদিনীয়া মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । সেই মেচখনত গেৰীয়ে এটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এগৰাকী সুদক্ষ ফিল্ডাৰ হিচাপেও তেওঁ সকলোৰে মাজত পৰিচিত আছিল ।
এটা অভাৰত ছয়টাকৈ ছয় :
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত এটা অভাৰত ছয়টাকৈ ছয় কোবোৱাৰ অভিলেখ গেৰী ছ’বাৰ্ছৰ নামতে লিপিবদ্ধ হৈছিল । ১৯৬৮ চনত গ্লেমৰ্গানৰ বিৰুদ্ধে নটিংহামশ্বাৰৰ হৈ খেলি এটা অভাৰত ছয়টা ছয় কৰা প্ৰথমজন বেটছমেন হিচাপে অভিলেখ ৰচনা কৰিছিল ।
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক :
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক হিচাপেও তেওঁ সাফল্য় অৰ্জন কৰিছিল । গেৰী ছ’বাৰ্ছে ১৯৬৫ চনৰ পৰা ১৯৭২ চনৰ ভিতৰত ৩৯ খন টেষ্টত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়কত্ব কৰিছিল । ছ’বাৰ্ছে ৯ খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ২০খন মেচ ড্ৰ’ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আনহাতে তেওঁৰ নেতৃত্বতেই ১০ খন টেষ্টত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে পৰাজয়বৰণ কৰে ।
টেষ্টত আত্মপ্ৰকাশ :
১৬ বছৰ বয়সত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটা গেৰীৰ এবছৰ পলমকৈ টেষ্টত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ কিংষ্টনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টেষ্টমেচ খেলিছিল ।
টেষ্ট মেচৰ সৰ্বাধিক ৰাণ :
১৯৫৮ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ২৩ বছৰতে কিংষ্টনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ছ’বাৰ্ছে প্ৰথমটো শতক অৰ্জন কৰে । তেওঁ ৩৬৫ (৩৮ চাৰি) ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অভিলেখ ৰচনা কৰিছিল । এইটোৱে সেই সময়ৰ যিকোনো বেটছমেনৰ টেষ্ট মেচৰ সৰ্বাধিক ৰাণ আছিল ।
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচ :
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচ গেৰীৰ প্ৰদৰ্শন ঈৰ্ষণীয় আছিল । তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে ৩৮৩খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচ খেলি ৫৪.৮৭ গড়ে ৮৬ শতক আৰু ১২১টা অৰ্ধশতকেৰে ২৮,৩১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । তেওঁ লগতে ১০৪৩টা উইকেটো দখল কৰে ।
উইজডেনৰ শতিকাৰ পাঁচজন ক্ৰিকেটাৰ :
ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত চতুৰ্থ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে ছ’বাৰ্ছৰ নাম আজিও জিলিকি আছে । তদুপৰি তেওঁ কেৰিবিয়ান দলৰ সৰ্বাধিক উইকেট দখলকাৰীৰ তালিকাত অষ্টম স্থানত আছে। ক্ৰিকেটৰ সেৱাৰ বাবে ১৯৭৫ চনত দ্বিতীয় ৰাণী এলিজাবেথৰ দ্বাৰা নাইট বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে ২০০০ চনত উইজডেনৰ শতিকাৰ পাঁচজন ক্ৰিকেটাৰৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
গেৰীৰ নামত আইচিচিৰ বাৰ্ষিক বঁটা :
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটলৈ আগবঢ়োৱা মহান অৱদানৰ বাবে আইচিচিয়ে প্ৰিমিয়াৰ বাৰ্ষিক বঁটা ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ সন্মানৰ বাবে 'ছাৰ গাৰ্ফিল্ড ছ’বাৰ্ছ বঁটা' হিচাপে নামকৰণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: খিতাপ দখলৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠত্ব উজাৰি দিবলৈ আহ্বান আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল'নীৰ
ফিফা বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজয়ীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এক বিশেষ পুৰস্কাৰ