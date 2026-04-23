বিচিচিআয়ে খেলুৱৈসকলক ধ্বংস কৰিছে: আইপিএলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

আইপিএল সমাপ্ত হোৱাৰ ৫ দিনৰ পিছতে ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ টেষ্ট শৃংখলা । খেলুৱৈৰ ব্যস্ত সূচীক লৈ সৰৱ ললিত মোদী ।

বিচিচিআইৰ বিৰুদ্ধে আইপিএলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষৰ গুৰুতৰ অভিযোগ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 5:37 PM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ (বিচিচিআই) বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ললিত মোদীৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ । বিচিচিআইয়ে অতি ব্যস্ত সূচীৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলক ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে মোদীয়ে । তেওঁ বিচিচিআইক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে খেলুৱৈসকলক পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত সময়ৰ ছুটী দিব লাগে ।

উল্লেখ্য যে চলি থকা আইপিএল সমাপ্ত হোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত শৃংখলা আৰম্ভ হ'ব ৷ আইপিএল ২০২৬ৰ ফাইনেল মেচখন ৩১ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পিছত ৬ জুনত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত টেষ্ট মেচ । তাৰ পিছত এদিনীয়া শৃখংলাও অনুষ্ঠিত হ'ব ।

ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল যে আইপিএল ২০২৬ সমাপ্ত হোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে বিচিচিআইয়ে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট মেচৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্তত মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰ আৰু অধিনায়ক শুভমন গিলো অসন্তুষ্ট হৈছে ।

২০২৬ চনৰ আইপিএল ছিজনৰ পিছত জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈসকলক বিশ্ৰামৰ বাবে আগন্তুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব পাৰে বুলি বিভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে । সেই বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত ললিত মোদীয়ে বিচিচিআইত তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ খেলুৱৈসকলৰ মংগলৰ স্বাৰ্থত এই অৰ্থহীন সময়সূচী বন্ধ কৰিবলৈ বিচিচিআইক আহ্বান জনায় ।

ললিত মোদীয়ে এক্সত লিখিছে, "মই একমত; বিচিচিআইয়ে নিজৰ অতি ব্যস্ত সময়সূচীৰে নিজৰ খেলুৱৈসকলক ধ্বংস কৰি আছে । বন্ধুসকল, আপোনালোকে খেলুৱৈসকলক বশৱৰ্তী কৰি ৰখা এই অৰ্থহীন সময়সূচী বন্ধ কৰক । তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ সৈতে সময় দিব লাগে আৰু জিৰণি ল'বলৈ সময় লাগে । আপোনালোকক টকাৰ প্ৰয়োজন নাই । মই এক বাৰ্ষিক ৰাজহ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ । যাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব ঈৰ্ষান্বিত । সেই আসনবোৰত বহি আপোনালোকে এই কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে । কৃপা কৰি, ভাল সিদ্ধান্ত লওক । খেলুৱৈৰ স্বাৰ্থ সদায় আগত থাকিব লাগে । তেওঁলোকক বেছি কামত নলগাব । সেই কাৰণে মই কৈছোঁ যে বিচিচিআইৰ বেছিভাগ সদস্য খেলুৱৈ হ'ব লাগে ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "কৃপা কৰি এগৰাকী পেছাদাৰী চিইঅ' নিয়োগ কৰক । তেওঁক ভাল দৰমহা দিয়ক । বিচিচিআই সংস্থাটোৰ কেন্দ্ৰত মানৱ সম্পদ আৰু খেলুৱৈসকলৰ আত্মবিকাশক আগ স্থান দিয়ক । খেলুৱৈসকলক 'সচ্চৰ'ৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ ষ্টেডিয়ামসমূহৰ উন্নয়ন আৰু অনুৰাগীসকলক বিশ্বমানৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ বাবে কাম কৰক । এই সংস্থাটোক এক 'হৃদয় আৰু আত্মা'ৰ প্ৰয়োজন ।"

