হংকং অ'পেনৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনৰ
ছিংগাপুৰৰ লোহ কিন ইউক পৰাস্ত কৰি হংকং অ'পেনৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনে ৷
By ANI
Published : November 20, 2026 at 4:42 PM IST
হংকং : হাংকঙত চলি থকা চুপাৰ ৫০০ বি ডব্লিউ এফ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনৰ দপদপনি ৷ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত এখন মেছত প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন ছিংগাপুৰৰ লোহ কিন ইউক ২১-১৭, ১০-২১, ২১-১৩ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি লক্ষ্য সেনে চলিত হংকং অ'পেনৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ লক্ষ্যই চলিত চিজনত হাইলো অ'পেন (চুপাৰ ৫০০) আৰু জাপান মাষ্টাৰ্ছ অ'পেন (চুপাৰ ৫০০) জয়েৰে একেৰাহে দুখন প্ৰতিযোগিতাত খিতাপ অৰ্জন কৰিছে ।
Another semi-final awaits for Lakshya! The #TOPS athlete takes down Singapore's Loh Kean Yew with a scoreline of 21-17, 10-21, 21-13 at the Hong Kong Open Super 500 QF, turning the tables after their encounter at Asian Games 2026 and making it to his third consecutive BWF semi-final! #HongKongOpen #BWF #Badminton #IndianBadminton #SemiFinal— SAI Media (@Media_SAI) November 20, 2026
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত চুপাৰ ১০০০ পৰ্যায়ৰ বি ডব্লিউ এফ প্ৰতিযোগিতাত অল ইংলেণ্ড অ'পেনত ৰানাৰ্ছ-আপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল ।
আনহাতে, ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছিজনৰ অন্তিমখন প্ৰতিযোগিতাত বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰাৰ পিছত লক্ষ্যৰ বাবে খিতাপ জয়ৰ হেট্ৰিক অৰ্জন কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছে ৷
ইফালে, শুকুৰবাৰে ভাৰতৰ পুৰুষৰ ডাবলছ যুটি সাত্বিক সাইৰাজ ৰাংকি ৰেড্ডী আৰু চিৰাগ শেট্টীয়েও হংকং অ'পেনৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । চলিত বৰ্ষত দুটা বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা পুৰুষ যুটিটোৱে চীনৰ হু কেয়ুয়ান আৰু লিন জিয়াংয়িৰ যুটিক ২১-১২, ১৩-২১, ২১-১৬ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । এই ছিজনত তেওঁলোকে ছিংগাপুৰ অ'পেন আৰু চাইনা মাষ্টাৰ্ছ দৰে দুটা বি ডব্লিউ এফ চুপাৰ ৭৫০ খিতাপ জয় কৰিছে ৷
আনহাতে, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰ্ণপাৱী চচুৱঙৰ হাতত ১৯-২১, ১৬-২১ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতীয় খেলুৱৈ ৰক্ষিতা ৰামৰাজৰ যাত্ৰা অন্ত পৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে ৰক্ষিতাই বৰ্তমানৰ বিশ্বৰ চাৰি নম্বৰ খেলুৱৈ চেন ইউ ফেইক পৰাস্ত কৰি হংকং অ'পেনৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক:৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবলৰ মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত খেলত কলিয়াবৰ এফচিৰ জয়