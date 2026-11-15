জাপানত লক্ষ্য সেনৰ ঐতিহাসিক জয়; একেৰাহে বিডব্লিউএফৰ দুটাকৈ খিতাপ অৰ্জন

জাপানত লক্ষ্য সেনৰ ঐতিহাসিক জয়; একেৰাহে বিডব্লিউএফৰ দুটাকৈ খিতাপ অৰ্জন
কুমাম'ট' মাষ্টাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ল লক্ষ্য সেন ।
Published : November 15, 2026 at 4:49 PM IST
কুমাম'ট' (জাপান) : ভাৰতীয় বেডমিণ্টন তাৰকা লক্ষ্য সেনে জাপানত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । ২০২৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কুমাম'ট' মাষ্টাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত খেলখনত তেওঁ অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । প্ৰথম ছেটত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী দুটা ছেটত একেৰাহে জয়ী হৈ খিতাপ নিশ্চিত কৰে ।
এঘণ্টা ৪ মিনিটৰ খেলখনত লক্ষ্যই জাপানৰ কোকি ৱাটানাবেক ১৩-২১, ২১-১৮, ২১-১৪ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । প্ৰথমখন খেলত ২১-১৩ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি ৱাটানাবেই শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰে । দ্বিতীয়খন খেলত লক্ষ্যই পুনৰ শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি আহে । সেনে দ্বিতীয় ছেটটো ২১-১৮ ব্যৱধানত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয় ।
Lakshya Sen 🇮🇳 goes for gold against Koki Watanabe 🇯🇵. #BWFWorldTour #KumamotoMasters2026 https://t.co/H8JONftZsj— BWF (@bwfmedia) November 15, 2026
নিৰ্ণায়ক খেলখনত আৰম্ভণিতে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা দেখা গৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষ্য সেনে সুন্দৰ আৰু শক্তিশালী প্ৰত্যাৰ্পণ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বিডব্লিউএফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ ছুপাৰ ৫০০ত লক্ষ্যৰ এয়া একেৰাহে দ্বিতীয়টো খিতাপ । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ জাৰ্মানীত অনুষ্ঠিত হোৱা 'হাইলো অ'পেন'ত জয়লাভ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে লক্ষ্যই তেওঁৰ কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ছিজনত দুটাকৈ বিডব্লিউএফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ খিতাপ দখল কৰিছে । এয়া তেওঁৰ ষষ্ঠ বিডব্লিউএফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ খিতাপ । এয়া সেনৰ বছৰৰ তৃতীয়টো বিডব্লিউএফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰৰ ফাইনেল; ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মাৰ্চ মাহত অল ইংলেণ্ড অ'পেনত ৰাণাৰ্ছ আপ হৈছিল । তাৰ পিছত তেওঁ একেৰাহে দুটাকৈ ছুপাৰ ৫০০ খিতাপ জয় কৰে ।
🇮🇳 Historic Campaign - The Legend of Lakshya Grows 🔥 Lakshya Sen becomes the first Indian to win the Kumamoto Masters Japan! Sen beat Koki Watanabe in the 2026 final 13-21, 21-18, 21-14 with his trademark comeback! Congratulations on the back-to-back BWF Super 500 titles, Lakshya 🏆🏆 Let's cheer for our champion in the comments with some ♥️ 📸: @badmintonphoto #Kumamoto #kumamotomasters— BAI Media (@BAI_Media) November 15, 2026
উত্তৰাখণ্ডৰ আলমোৰাৰ সন্তান ২৫ বছৰীয়া লক্ষ্যই মেচখনৰ অন্তত কয়, "ইয়াত খিতাপ জয় কৰিবলৈ পাই বৰ ভাল লাগিছে । যোৱা বছৰ মই ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ । মই আনন্দিত যে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ । এইটো মোৰ একেৰাহে দ্বিতীয়টো খিতাপ । মই আগলৈও এই গতি বজাই ৰাখিব বিচাৰিম । কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ৰখা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । কেইবাখনো মেচত মই প্ৰথম অৱস্থাত পিছ পৰি থাকি পিছত আকৌ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছোঁ । নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ আৰু কেতিয়াও নিৰাশ হোৱা নাই । এতিয়া হংকঙত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনৰ ওপৰত মোৰ লক্ষ্য আছে ।"
লগতে পঢ়ক :
প্ৰতিশোধ পূৰণ; ১৯ অনূৰ্ধ্ব এছিয়া কাপত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ খিতাপ দখল