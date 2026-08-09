কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত অসম কন্যা অস্মিতা চলিহাৰ শিৰত বিজয়ৰ মুকুট

কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত অসম কন্যা অস্মিতা চলিহাৰ শিৰত বিজয়ৰ মুকুট
কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ মহিলাৰ একক শাখাৰ ফাইনেলত চীনৰ খেলুৱৈ হান কিয়ান ছিক পৰাস্ত কৰি ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসম কন্যা আস্মিতাই ৷
Published : August 9, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ জীয়ৰীৰ দপদপনি ৷ কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত মহিলাৰ একক শাখাত অসম কন্যা অস্মিতা চলিহাই শ্ৰেষ্ঠত্বৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ দেওবাৰে কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ মহিলাৰ একক শাখাৰ ফাইনেলত চীনৰ খেলুৱৈ হান কিয়ান ছিক পৰাস্ত কৰি অসম কন্যা আস্মিতাই ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ৷
কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অস্মিতা । শ্বাসৰুদ্ধকৰ ফাইনেল মেচখনত চীনৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত মেচখনত নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ কিন্তু প্ৰতিপক্ষক কোনো সুযোগ নিদিয়াকৈ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ৰাউণ্ডত উন্নতমানৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰে অস্মিতাই ৷
Ashmita Chaliha 🇮🇳 and Han Qian Xi 🇨🇳 clash for the title.#BWFWorldTour #KoreaMasters2026 pic.twitter.com/PP94HechlM— BWF (@bwfmedia) August 9, 2026
ফাইনেল মেচখনত ভাৰতৰ অস্মিতা চলিহাই চীনৰ প্ৰতিযোগী হান কিয়ান ছিক ১৪-২১, ২১-১৪, ২১-১৪ গ’লত পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিডব্লিউএফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২৬ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে কোৱালিফায়াৰ মেচত ৰিৰিনা হিৰামোটো আৰু ছেমিফাইনেলত কিম মিন-জীক পৰাস্ত ফাইনেলত উপনীত হৈছিল ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অস্মিতা চলিহালৈ অভিনন্দন জনাই এক্স যোগে কয়, "চীনৰ হান কিয়ান ছিক পৰাস্ত কৰি বিডব্লিউএফ কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব ভ্ৰমণৰ খিতাপ দখল কৰাৰ বাবে অসমৰ তথা ভাৰতৰ উদীয়মান বেডমিণ্টন তাৰকা অস্মিতা চলিহালৈ বহু অভিনন্দন জনাইছো ।"
Many congratulations to Assam's own and India's rising badminton star Ashmita Chaliha on clinching the BWF Korea Open- her maiden World Tour title with a clinical win over Han Qian Xi of China.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 9, 2026
As I have always said, India will dominate the badminton court for years to come. pic.twitter.com/PBm6BL9V0S
অস্মিতা চলিহালৈ অভিনন্দন প্ৰদান কৰি সামাজিক মাধ্যমত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়," আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ জীয়ৰীৰ বিজয়ধ্বজা ৷ কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ত মহিলাৰ একক শাখাৰ ফাইনেলত চীনৰ খেলুৱৈ হান কিয়ান ছিক পৰাস্ত কৰি চমকপ্ৰদ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ জৰিয়তে অভূতপূৰ্ব জয় সাব্যস্ত কৰা অসম কন্যা অস্মিতা চলিহাক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো ।"
উল্লেখ্য যে, সো-আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে তিনিমাহ ধৰি খেলৰ পৰা আঁতৰি থকা আস্মিতাই মে’ মাহত পুনৰ অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ বিশ্বৰ ৫০ নম্বৰ স্থানত থকা অস্মিতাই গুৱাহাটীৰ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত পাৰ্ক টাই ছাঙৰ নিৰ্দেশনাত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে ।
জয়ৰ পিছত অস্মিতাই কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত ডিফেণ্ড কৰাটো আছিল অলপ কঠিন আৰু কৌশলী আছিল । কিন্তু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰতিপক্ষই কৌশলেৰে আৰু আৰামদায়ক খেল খেলিছিল ৷ তাৰ পাছতে মই ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো ।"
ভাৰতৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ দেৱীকা সীহাগ আৰু তনৱী শৰ্মাৰ পাছত কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ছুপাৰ ৩০০ খিতাপ দখল কৰা তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অস্মিতা । কোৰিয়া মাষ্টাৰছৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰি তেওঁ এই বছৰ একক বিডব্লিউএফ খিতাপ দখল কৰা চতুৰ্থগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: শ্ৰীলংকা টেষ্টৰ পূৰ্বে সমস্যাত ভাৰতীয় দল : সাই সুদৰ্শনো বাহিৰ