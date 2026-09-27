বিৰাট কোহলীৰ হাতত সুবৰ্ণ সুযোগ : মাত্ৰ ৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলেই হৈ পৰিব অনন্য কৃতিত্বৰ অধিকাৰী
ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া খেল কেৰালামত অনুষ্ঠিত হৈছে ।
Published : September 27, 2026 at 4:08 PM IST
তিৰুৱনন্তপুৰম(কেৰালাম): দক্ষিণৰ ৰাজ্য কেৰালামৰ কৰিয়াভাটমৰ গ্ৰীণফিল্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এদিনীয়া খেল অনুষ্ঠিত ৷ দিনৰ ২.৩০ বজাৰ পৰা এই খেলখন আৰম্ভ হৈছে ৷ বিক্ৰীৰ বাবে টিকট মুকলি কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে সকলো টিকট বিক্ৰী হয় ৷ ষ্টেডিয়ামত থকা দৰ্শক তথা ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ বাবে মেয়ৰ ভিভি ৰাজেশে বিনামূলীয়া খোৱাপানী উপলব্ধ হ’ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ৷
পুনৰ এবাৰ অনুৰাগীসকলে কিং কোহলীক নিচেই ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ৪৩খন এদিনীয়াৰ ৪১টা ইনিংছত গড়ে ৬৬.৫০ ৰাণেৰে মুঠ ২,২৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ কোহলীৰ এই ইনিংছটোত ৯টা শতক আৰু ১১টা অৰ্ধশতক আছে ।
কোহলীয়ে এদিনীয়া খেলত ১৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেন ৷ এই শাখাত বিশ্বৰ দ্বিতীয়গৰাকী বেটছমেন হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক মাত্ৰ ৫৯ ৰাণৰ প্ৰয়োজন ৷ ৫৪টা শতক আৰু ৭৯টা অৰ্ধশতককে ধৰি ৩১৪খন খেলত গড়ে ৫৮.৫৯ ৰাণেৰে কোহলীয়ে ৩০২টা ইনিংছত মুঠ ১৪,৯৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
A new chapter begins for Team India’s Home Season! 💙#INDvWI 👉 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/ySwoKraowO— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
বিৰাট কোহলীয়ে এদিনীয়াত সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ হিচাপে ১৮৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াৰোপৰি তেওঁ ৮৫টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শতক অৰ্জন কৰাৰ লগতে ১০০ শতকৰ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাৰ কাষ চাপিছে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে কোহলীয়ে ৯টা শতক অর্জন কৰিছে ৷
গ্ৰীণফিল্ড ষ্টেডিয়ামত খেলা দুখনকৈ এদিনীয়াত কোহলীয়ে অপৰাজিতভাৱে ১৯৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলা অপৰাজিত ১৬৬ ৰাণৰ ইনিংছটোৱে কোহলীৰ কেৰিয়াৰৰ সৰ্বোচ্চ ইনিংছ আছিল ৷ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ১১০টা বলত ১৩টা চাৰি আৰু আঠটা ছয়ৰে এই ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷
আনহাতে, প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নামত থকা ৬০টা শতকৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ কোহলীক আৰু মাথোঁ দুটা শতকৰ প্ৰয়োজন । ঘৰৰ মাটিত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ৪২টা শতক অৰ্জন কৰাৰ মাষ্টাৰ-ব্লাষ্টাৰগৰাকীৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈও কিং কোহলী মাত্ৰ দুটা শতকৰ পৰা দূৰৈত আছে ।
তদুপৰি ঘৰৰ মাটিত তেণ্ডুলকাৰে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা ৬,৯৭৬ এদিনীয়া ৰাণৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈও কোহলীক ১১০ ৰাণৰ প্ৰয়োজন ৷ তেওঁ ঘৰুৱা বিভিন্ন শৃংখলাৰ ১৩০খন খেলত গড়ে ৬২.৪২ ৰাণেৰে মুঠ ৬,৮৬৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি থৈছে ।
A new chapter begins for Team India’s Home Season! 💙#INDvWI 👉 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/ySwoKraowO— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
- টছত ভাৰতৰ জয়লাভ
ইতিমধ্যে ভাৰতে টছত জিকি গ্ৰীণফিল্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত এদিনীয়া খেলখনত প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ এই এদিনীয়াত নমনধীৰে অভিষেক ঘটাব ৷ অধিনায়ক শুভমন গিলে তেওঁক কেপ পিন্ধাই দললৈ আদৰে । শ্বেৰ-ই-পাঞ্জাব টি-২০ প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে নমন ধীৰে ২১৭.৬১ৰ আকৰ্ষণীয় ষ্ট্ৰাইক ৰেটত মুঠ ৬৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
- ভাৰতৰ মূল একাদশ
ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল(অধিনায়ক), বিৰাট কোহলী, ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়, কেএল ৰাহুল(উইকেটকীপাৰ), নমন ধীৰ, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ, কুলদীপ যাদৱ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।
- ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মূল একাদশ
জন কেম্পবেল, জাষ্টিন গ্ৰীভছ, কিচি কাৰ্টি, শ্বাই হোপ(উইকেটকীপাৰ/অধিনায়ক), আমিৰ জাংগু, জুৱেল এণ্ড্ৰু, ৰষ্টন চেজ, মেথিউ ফৰ্ডে, গুড়াকেশ মটি, আলজাৰী জোচেফ আৰু জেডেন ছিলছ ।