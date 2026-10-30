খেল মহাৰণ ৩.০ৰ ল’গ’, মেস্কট আৰু শীৰ্ষ সংগীত উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
খেল মহাৰণ ৩.০: ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰে ল’গ’, মেছকট, শীৰ্ষ সংগীত । ৫ হাজাৰ খেলুৱৈক মাহিলী ৩ হাজাৰৰ বৃত্তি দিয়াৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : October 30, 2026 at 10:57 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত 'খেল মহাৰণ ৩.০'ৰ ল’গ’, মেস্কট, জাৰ্ছী আৰু শীৰ্ষ সংগীত উন্মোচন কৰে । অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 'খেল মহাৰণ' আজি অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে এক চিনাকি নাম হৈ পৰিছে । ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি আৰু প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণ দুটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে ।
খেল মহাৰণ ৩.০ৰ ল’গ’টোত এইবাৰৰ আঠটা ক্ৰীড়া শাখা— ক্ৰমে এথলেটিকছ, ভলীবল, যোগাসন, দবা, ফুটবল, একুৱাথলন, সাঁতোৰ আৰু বক্সিঙৰ উপাদানসমূহ সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে । আনহাতে, এই সংস্কৰণৰ মেছকটটোৰ নাম ৰখা হৈছে 'সোণটো', যিটো অসমৰ গৌৰৱময় সোণালী বান্দৰৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
সোণালী বান্দৰৰ ক্ষিপ্ৰতা, বুদ্ধি আৰু শক্তিক খেলুৱৈসুলভ ৰূপত ফুটাই তোলা এই মেছকটটো সৃষ্টি কৰিছে শিল্পী শান্তনু হাজৰিকাই । ইয়াৰ উপৰি বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৈলাশ নাথ শৰ্মাৰ ৰচনা আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ কণ্ঠ তথা সংগীত পৰিচালনাৰে প্ৰস্তুত কৰা শীৰ্ষ সংগীতটোও শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হয় ।
খেলুৱৈসকলৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা
প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে:
- ৰাজ্যৰ ৫ হাজাৰ উদীয়মান খেলুৱৈক পৰ্যায়ক্ৰমে মাহিলী ৩ হাজাৰ টকাকৈ বৃত্তি প্ৰদান কৰা হ'ব
- ৫০০ গৰাকী খেলুৱৈক দুবছৰৰ বাবে বাৰ্ষিক জলপানি প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব
- খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে বাছনি কৰা ১৫০০ গৰাকী খেলুৱৈক গুৱাহাটীৰ স্পৰ্টছ হোষ্টেলত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ থকা-খোৱা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব
- শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলৰ বাবে গুৱাহাটীত অভিজ্ঞ ভাৰতীয় আৰু বিদেশী প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা আৱাসিক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব
- প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক পেছাদাৰী কৰিবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 'জে এছ ডব্লিউ স্প'ৰ্টছ'ৰ সৈতে কাৰিকৰী সহযোগিতা স্থাপন কৰা হ'ব
১২ বছৰৰ অনুৰ্ধৰ বাবে 'শিশু ক্ৰীড়া সমাৰোহ'
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি, এইবাৰ খেল মহাৰণত ১২ বছৰৰ অনুৰ্ধৰ শিশুসকলৰ বাবে 'শিশু ক্ৰীড়া সমাৰোহ' অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, য’ত এথলেটিকছ, ফুটবল আৰু ভলীবল খেল অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অনাগত চতুৰ্থ সংস্কৰণত অসমৰ তিনিটা পৰম্পৰাগত খেলকো সংযোজন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ সফলতা
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে যে খেল মহাৰণ ১.০-ত ২৭.২৬ লাখ খেলুৱৈয়ে অংশ লৈছিল, যিটো খেল মহাৰণ ২.০-ত ৩৯.১৯ লাখলৈ বৃদ্ধি পায় । বিশেষকৈ মহিলা খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰথম সংস্কৰণৰ ১০.২৮ লাখৰ পৰা দ্বিতীয় সংস্কৰণত ১৬.২২ লাখলৈ (৫৭.৭ শতাংশ) বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, এইবেলি খেল মহাৰণ ৩.০-ৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰায় ৬০ লাখ খেলুৱৈয়ে পঞ্জীয়ন সম্পন্ন কৰিছে, যাৰ ভিতৰত ৩৪ লাখ পুৰুষ আৰু ২৬ লাখ মহিলা খেলুৱৈ আছে ।
শুকুৰবাৰে পাঞ্জাবাৰীৰ এই অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, বিধায়ক বিজয় গুপ্তা, দিল্লু ৰঞ্জন শৰ্মা, তপন দাস, অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।