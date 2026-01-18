ডিমৰীয়াত হাফ মাৰাথনত ভাগ ল'লে কেনিয়াৰ খেলুৱৈয়েও

ডিমৰীয়াত হাফ মাৰাথনত ভাগ ল'লে কেনিয়াৰ খেলুৱৈয়েও
১৯ কিলোমিটাৰৰ হাফ মাৰাথন আৰু ফান ৰাণ প্ৰতিযোগিতাত দেশ-বিদেশৰ সহস্ৰাধিক এথলীটৰ অংশগ্ৰহণ ।
January 18, 2026
সোণাপুৰ:ডিমৰীয়াৰ গ্ৰামাঞ্চল মালয়বাৰীত আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামঘৰৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপনৰ অংশৰূপে আয়োজিত ১৯ কিলোমিটাৰৰ 'হাফ মাৰাথন' আৰু 'ফান ৰাণ' প্ৰতিযোগিতাত দেশ-বিদেশৰ সহস্ৰাধিক এথলীটে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কেনিয়াৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ :
প্ৰায় ৩ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰৰ এই দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত কেৱল অসমৰেই নহয়, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু ওড়িশাৰ প্ৰায় ৩০০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় । বিশেষকৈ কেনিয়াৰ পৰা অহা মহিলা খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণে গ্ৰাম্য অঞ্চলটোৰ এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে ।
ফলাফল আৰু পুৰস্কাৰ :
পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষ শাখাত প্ৰথম চন্দন যাদৱ (উত্তৰ প্ৰদেশ), দ্বিতীয় কমল কুমাৰ (মহাৰাষ্ট্ৰ) আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰে গণেশ কুমাৰ বিন্দ (উত্তৰ প্ৰদেশ)এ । আনহাতে, মহিলা শাখাত প্ৰথম সন্ধ্যা যাদৱ (উত্তৰ প্ৰদেশ), দ্বিতীয় ইদা জেৰটিক (কেনিয়া) আৰু তৃতীয় স্থান অন্নু পলে (উত্তৰ প্ৰদেশ) দখল কৰে । প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক ক্ৰমে ৫০ হাজাৰ, ৩০ হাজাৰ আৰু ২০ হাজাৰ টকাৰ নগদ ধনৰ সৈতে ট্ৰফী প্ৰদান কৰা হয় ।
এই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী তথা কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী নয়নমণি শইকীয়া উপস্থিত থাকে । তেওঁ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰি কয়, "বোকাতহে পদুম ফুলে । এনে ইভেণ্টৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ প্ৰতিভাশালী ল'ৰা-ছোৱালীয়ে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ পায় ।" ইয়াৰ লগতে কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ীয়ে কয় যে অহা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মালয়েছিয়াত হ'বলগীয়া ছেভেন নেচন প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে তেওঁ বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলাই আছে ।
উদ্যোক্তা আৰু খেলুৱৈয়ে কি কয় ?
প্ৰতিযোগিতাৰ অন্যতম উদ্যোক্তা কনক দাসে কয়, "এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ হ'লে শৰীৰ আৰু মন ভালে থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।" আনহাতে কেনিয়াৰ খেলুৱৈ ইদা জেৰটিকে অসুস্থতাৰ মাজতো এই দৌৰত অংশ লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজয়ী চন্দন যাদৱ আৰু মুম্বাইৰ কমল কুমাৰে মালয়বাৰীৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰশংসা কৰে । কাহিলিপুৱাতে গাঁওবাসীয়ে পদূলিয়ে পদূলিয়ে ওলাই আহি খেলুৱৈসকলক জনোৱা অভিবাদনে প্ৰমাণ কৰিলে যে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ উৎসাহ অপৰিসীম ।