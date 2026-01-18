চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আই পি এল মেচ আয়োজনৰ অনুমোদন কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ
২০২৫ চনৰ জুন মাহত চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত হোৱা হুলস্থূলৰ ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছৰে পৰা ইয়াত কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল ।
Published : January 18, 2026 at 3:55 PM IST
বেংগালুৰু : কৰ্ণাটক চৰকাৰে কৰ্ণাটক ক্ৰিকেট সন্থাক (কে এছ চি এ) বেংগালুৰুৰ চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ভাৰতীয় প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ৰ খেল আয়োজন কৰিবলৈ সেউজ সংকেত দিছে ৷
শনিবাৰে কে এছ চি এৰ মুখপাত্ৰ বিনয় মৃত্যুঞ্জয়ে নিশ্চিত কৰে যে কৰ্ণাটকৰ গৃহ বিভাগে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা চৰ্ত আৰু নিয়ম মানি চলি ষ্টেডিয়ামত খেল আয়োজনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৷
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে তেওঁ কয় যে কে এছ চি এই সকলো নিৰ্ধাৰিত চৰ্ত পূৰণ কৰিবলৈ আত্মবিশ্বাসী ৷ বিনয়ে লগতে কয়, “কে এছ চি এই ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ পৰ্যালোচনা সমিতিৰ ওচৰত বিশদ অনুসৰণ ৰোডমেপ দাখিল কৰিছে আৰু ন্যায়াধীশ কুনহা সমিতিৰ পৰামৰ্শ দিয়া সকলো সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু ভিৰ ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷”
বিগত বছৰ আই পি এলৰ প্ৰথমটো বিজয়ৰ উদযাপনৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামত হোৱা হুলস্থুলৰ ফলত ১১জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে ষ্টেডিয়ামখনত সকলো স্তৰৰ ক্ৰিকেট মেচ আয়োজন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল ৷
এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়াম আই পি এল ফ্ৰেঞ্চাইজি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰ ৷ ২০২৫ চনৰ জুন মাহত আৰ চি বিৰ বিজয় পেৰেডৰ সময়ত চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, য’ত ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ৭০ জনৰো অধিক লোক আহত হৈছিল ৷ বেংগালুৰুৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়াম কৰ্ণাটক দলৰো ঘৰুৱা খেলপথাৰ ৷ আৰ চি বিৰ উদযাপন চাবলৈ লাখ লাখ লোক সমবেত হোৱা ষ্টেডিয়ামত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা ৷
চিন্নাস্বামীয়ে আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ বাবে মেচ আয়োজন কৰাৰ কথা আছিল, যিখন অৱশেষত ভাৰতে জয়লাভ কৰে ৷ কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে এই স্থান পৰিত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম বাছি লয় ৷
ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আগন্তুক আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ স্থান হিচাপে বেংগালুৰু নিৰ্বাচিত হোৱা নাছিল ৷
এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত আৰ চি বিয়ে এ আই প্ৰযুক্তি ভিত্তিক কেমেৰা স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ৷
২০২৬ চনৰ আই পি এলৰ পূৰ্বে কে এছ চি এৰ সৈতে হোৱা আনুষ্ঠানিক আলোচনাৰ সময়ত আৰ চি বি ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে ষ্টেডিয়ামত ৩০০ৰ পৰা ৩৫০টা এ আই সক্ষম কেমেৰা স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে ৷ উন্নত চোৱাচিতা প্ৰযুক্তিয়ে কে এছ চি এ আৰু আৰক্ষী বিভাগক ভিৰ ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব, বাস্তৱ সময়ত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান অনুসৰণ কৰাত সহায় কৰিব আৰু ভিডিঅ’ আৰু অডিঅ’ তথ্যৰ উন্নত বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে দ্ৰুত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷
