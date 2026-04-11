কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ধেমাজিৰ ৮ গৰাকী খেলুৱৈৰ পদক লাভ

কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ধেমাজিৰ ৮ গৰাকী খেলুৱৈৰ পদক লাভ
ধেমাজিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ৮ গৰাকীকৈ কণ কণ শিশুৱে ৷
Published : April 11, 2026 at 2:53 PM IST
ধেমাজি : খেলুৱৈ সমাজৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ ৷ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত জিলিকি উঠিছে ধেমাজিৰ ৮ গৰাকী শিশু ৷ তেওঁলোক হ’ল ভিয়ান জয়ছোৱাল, মান্যতা ৰাজখোৱা, নিতিশা বৰা, এডভিকা লোহিড়া, অৱন্তাকা পোড্ডাৰ, ভাস্কৰ্য শইকীযা, দ্যাহাংশ্ৰী শইকীয়া আৰু সুমেধ সোণোৱাল ৷
তিনিচুকীয়া জিলাৰ শ্বটুকান কাৰাটে ডু' নামৰ সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ ৷ জিলাখনৰ তালাব গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আমন্ত্ৰণীমূলক চেম্পিয়নশ্বিপ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাখনিত ধেমাজি জিলাৰ ৮ গৰাকীকৈ কণ কণ শিশুই অংশগ্ৰহণ কৰি সোণ, ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদকসহ প্ৰশংসা পত্ৰ পাবলৈ সক্ষম হয় ৷
আনহাতে, জুনিয় আৰু চাব জুনিয়ৰ শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈও ধেমাজিৰ দলটোৰ পৰা ৩জন নিৰ্বাচিত হয় ৷ মুঠ ২০০গৰাকী প্ৰতিয়োগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনিত ধেমাজি জিলা দলটোৱে শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপেও পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ৷ চেম্পিয়ন হোৱা দলটোৰ শিশু খেলুৱৈসকলক শুক্ৰবাৰে ধেমাজি নগৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ৷
দলটোৰ লগত যোৱা মুখ্য প্ৰশিক্ষক টিৰোদ বৰুৱাই কয়, “তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাব গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰাটে চেম্পিয়শ্বিপত ধেমাজিৰ পৰা ৮ জন খেলুৱৈয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিলে ৷ আটাইকেইজন খেলুৱৈয়ে সোণ, ৰূপ, ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হয় ৷ নিজক আত্মৰক্ষাৰ বাবে আজি দিনত অতি প্ৰয়োজন কাৰাটে শিকাটো ৷"
ইফালে শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰা নিৰ্বাচিত প্ৰতিযোগীসকলে জুন মাহত পশ্চিম বংগত অনুষ্ঠিত হ’বলগা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিয়োগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ লগতে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘খেলৰ জৰিয়তে নিজকে আত্মৰক্ষাৰ কৰা লগতে শিশুসকলে মোবাইলৰ আসক্তিৰ পৰাও বিৰত ৰাখি শৰীৰটোক সুস্থ কৰি ৰাখি পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে ৷ ’’
