সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত হকী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত জুনিয়ৰ হকী বিশ্ব কাপৰ ট্ৰফী । বিষয়ববীয়াই জুবিন গাৰ্গলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ল'লে বিশ্ব জয়ৰ আশীৰ্বাদ ।

Junior Hockey World Cup Trophy at Zubeen Khetro
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত হকী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 8:31 PM IST

সোণাপুৰ : অহা ২৮ নৱেম্বৰৰ পৰা তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ । এই হকী বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত হকী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফীটো প্ৰদৰ্শন কৰোৱা হৈছে ।

শুকুৰবাৰে জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পৰিচালনা কমিটীৰ এটা দল বিশ্বকাপৰ ট্ৰফীটো লৈ উপস্থিত হয় জুবিন ক্ষেত্ৰত । ১৬ কেজি ওজনৰ সোণৰ ট্ৰফীটো লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় দলটি ।

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত হকী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত এগৰাকী বিষয়ববীয়াই উল্লেখ কৰে, "অহা ২৮ নৱেম্বৰৰ পৰা তামিলনাডুত জুনিয়ৰ বিশ্ব হকী বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিতে হকী ইণ্ডিয়াৰ ইচ্ছা আছিল দেশৰ ২০ খন ৰাজ্যত মূল ট্ৰফীটো লৈ ঘূৰোওৱাৰ লগতে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰা । সেইমৰ্মে অসমত এই ট্ৰফীটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ পিছত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অনা হৈছে ।"

জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ বিশ্বকাপৰ ট্ৰফীটো অনাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "ইয়ালৈ অনাৰ উদেশ্য হ'ল ২০২১ চনত অসমত হকীৰ জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ হোৱাৰ কথা আছিল আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে থিম ছংটো গোৱাৰ কথা আছিল যদিও কোভিডৰ বাবে সেয়া নহ'ল । সেয়েহে ভাৰতীয় দলৰ হৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ আগন্তুক প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ ।

Hockey World Cup Trophy at Zubeen Kshetra
জুনিয়ৰ হকী বিশ্ব কাপৰ ট্ৰফী (ETV Bharat Assam)

ইপিনে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "যিহেতু প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে থিম ছংটো গোৱাৰ কথা আছিল যদিও নহ'ল, সেয়ে এই বিশাল প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেল অসমত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পিছত এই ট্ৰফীটো সোণাপুৰস্থিত লক্ষীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এল এন আই পিলৈ নিয়া হয় আৰু তাত কৰ্তৃপক্ষই আদৰণি জনায় ।

WORLD CUP TROPHY AT ZUBEEN KSHETRA
ZUBEEN KSHETRA
জুবিন ক্ষেত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025

