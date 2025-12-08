ETV Bharat / sports

জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ : ইণ্ডিগ’ৰ বিমান সেৱাই ব্যাঘাত জন্মাইছে খেলুৱৈৰ লগতে আত্মীয়কো

ইণ্ডিগ’ সেৱা সংকটৰ ফলত জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ চাবলৈ যাত্ৰা কৰা লোকসকলৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাত ব্যাঘাত জন্মিছে ।

Junior Hockey World Cup
বিমান সংস্থাৰ সংকটৰ বাবে হকী খেলুৱৈ আৰু অনুৰাগীৰ পৰিয়ালৰ পৰিকল্পনা ব্যাহত হৈ পৰিছে (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 7:40 PM IST

হায়দৰাবাদ : কেতিয়া অন্ত পৰিব ইণ্ডিগ’ সংকট ! কেতিয়া পূৰ্বৰ দৰে সুচল হৈ পৰিব ইণ্ডিগ’ৰ বিমান চলাচল ! কিয়নো ইণ্ডিগ’ৰ বিমান সেৱা সঘনে বাতিল হোৱাৰ লগতে আন আন বিমান সেৱাৰ ভাৰা বৃদ্ধিয়ে সমস্যাত পেলাইছে সকলোকে ।

বিশেষকৈ ইণ্ডিগ’ৰ বহু বিমান সেৱা বাতিল হোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু লোক । বাদ পৰি ৰোৱা নাই জুনিয়ৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা হকী খেলুৱৈসকলৰ পৰিয়াল তথা অনুৰাগীসকলো । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাত ব্যাঘাত জন্মিছে ।

ব্রিজবেনৰ (Brisbane) পৰা কেটে আহিছিল ভাৰতলৈ, পুত্র ফাহি নোহেৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলৰ হৈ খেলা চাবলৈ । লগতে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব তাজমহল । কিন্তু ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ঘৰুৱা বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ’ত চলি থকা সংকটৰ বাবে তেওঁৰ পৰিকল্পনা ব্যাহত হৈ পৰিছে ।

তেওঁ কয়, "মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছো । ভাৰতৰ মানুহবোৰ বৰ দয়ালু । আমি তাজমহল চাবলৈ আশা কৰিছিলো, কিন্তু ইণ্ডিগ'ৰ সমস্যাৰ বাবে আমি এতিয়া অলপ সমস্যাত পৰিছো, ভয় খাইছো ।"

ব্রিজবেনৰ পৰা অহা কেটে সংবাদ সংস্থা পি টি আইক কয়, "এটা পৰিয়াল ছুটীত গৈছিল আৰু ৰাতিটো তাত আবদ্ধ হৈ পৰে । মই ভাবো আমি এতিয়া আমাৰো সকলো ভ্ৰমণ পৰিকল্পনা বাতিল কৰিব লাগিব । অৱশ্যে তাজমহল চোৱাটো মোৰ বাকেট লিষ্টত বহুদিনৰ পৰাই আছিল ।"

উল্লেখ্য যে, চলি থকা পুৰুষৰ হকী জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ ২০২৫ প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২৪টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । ২৮ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতা ১০ ডিচেম্বৰলৈকে হ’ব ।

প্ৰতিযোগিতাত অংশ লোৱা বেছিভাগ বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ খেলুৱৈ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ । ভাৰতীয় দলটোক সমৰ্থন জনাবলৈ দেশত উপস্থিত হৈছে বহু প্ৰবাসী ভাৰতীয়ও ।

কিন্তু বিমান সেৱাৰ পলম আৰু বাতিলৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা ব্যাহত হৈছে । ইণ্ডিগ’ৱে যোৱা সপ্তাহত হাজাৰ হাজাৰ বিমান বাতিল কৰিছে । ফলত বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । আনকি দেশৰ বিভিন্ন বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু যাত্ৰী ।

পুত্ৰক সাহস দিবলৈ সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বেলজিয়ামৰ পৰা অহা লউৰাই (Laura) কয় যে তেওঁলোকে এতিয়া পথেৰে (road) যাত্ৰা কৰি আছে । "আমি এই ধুনীয়া দেশখনত থাকি অতি সুখী হৈছো । আমি মাদুৰাই ভ্ৰমণ কৰিছিলো আৰু এতিয়া আমি পথেৰে পুডুচেৰী আৰু মহাবলীপুৰমলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ।"

