পঞ্চম ঝাগৰু গৌৰ স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সমাপ্ত, বেহালি টি-ই চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল

পঞ্চম ঝাগৰু গৌৰ স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সমাপ্ত, বেহালি টি-ই চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল
২০২৬ বৰ্ষৰ পঞ্চম ঝাগৰু গৌৰ স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন বেহালি টি-ই ।
Published : August 16, 2026 at 7:32 PM IST
তেজপুৰ/ বিশ্বনাথ : ফুটবলৰ উন্মাদনা, আদিবাসী সংস্কৃতি আৰু ঐক্যৰ বৰ্ণাঢ্য পৰিৱেশৰ মাজেৰে অসমৰ ঐতিহাসিক মোনাবাৰী চাহ বাগিচাত দেওবাৰে পঞ্চম ঝাগৰু গৌৰ স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সফলভাৱে সমাপ্ত হয় । তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ ফাইনেল মেচখনত 'মহালক্ষ্মী টি-ই'ক পৰাস্ত কৰি বেহালি টি-ইয়ে চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ।
এই প্ৰতিযোগিতাখন ভাৰতীয় সেনাৰ তেজপুৰ গজৰাজ ক’ৰ্পছৰ অধীনস্থ ব্লেজিং ছৱৰ্ড ডিভিজনৰ উদ্যোগত আৰু আধুনিক ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, অৰংগাজুলি চাহ বাগিচা, ওদালগুৰিৰ কিংবদন্তি আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ঝাগৰু গৌৰৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনে ক্ৰমাৎ আদিবাসী যুৱ সমাজৰ বাবে গৌৰৱ, প্ৰেৰণা আৰু ঐক্যৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ১৬টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷
চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ১৫খন ৰোমাঞ্চকৰ মেচৰ পাছত ফাইনেলত বেহালি টি-ই আৰু মহালক্ষ্মী টি-ইৰ মাজত চূড়ান্ত মেচখন অনুষ্ঠিত হৈছিল । দেওবাৰে মোনাবাৰী চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূৰ্ণ ফাইনেলখনত ৬ হাজাৰৰো অধিক দৰ্শকে উপস্থিত থাকি খেল উপভোগ কৰে ।
ফাইনেল অনুষ্ঠানত ৭১ ইনফেণ্ট্ৰী ডিভিজনৰ মেজৰ জেনেৰেল নৱতেজ সিং ছোহল, এছএম মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল । প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ট্ৰফী, পদক, প্ৰমাণপত্ৰ আৰু পুৰস্কাৰৰ ধনেৰে সন্মানিত কৰা হয় । চাহ বাগিচাৰ পটভূমিৰ বহু খেলুৱৈৰ বাবে এই স্বীকৃতি আছিল এক বিশেষ প্ৰেৰণা ।
উল্লেখযোগ্য যে, ২০২২ চনত ঢেকীয়াজুলিৰ গোৰপাৰা খেলপথাৰত সৰু পৰিসৰত আৰম্ভ হোৱা ঝাগৰু গৌৰ স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনে বিগত কেইবছৰত এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছে । খেল আৰু সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে সমাজক একত্ৰিত কৰাৰ লগতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ঝাগৰু গৌৰৰ স্মৃতিক জীয়াই ৰখাত এই প্ৰতিযোগিতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
আয়োজকসকলৰ মতে, এই প্ৰতিযোগিতা কেৱল ফুটবল প্ৰতিযোগিতা নহয়, ই আদিবাসী সমাজৰ পৰিচয়, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ সৱলীকৰণৰ এক উৎসৱ ।
লগতে পঢ়ক:বানবিধস্ত উজনিৰ চাৰি জিলাত কৃষিবিভাগে বিতৰণ কৰিব নাৰিকল, তামোলৰ পুলি : কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ