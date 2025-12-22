ETV Bharat / sports

অক্ষুণ্ণ জেমিমাৰ ফৰ্ম; শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টি-২০ত ভাৰতৰ জয়

টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত শ্ৰীলংকাক ৮ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ । অপৰাজিত ৬৯ ৰাণৰ ইনিংছ জেমিমাৰ ।

Jemimah Rodrigues
অক্ষুণ্ণ জেমিমাৰ ফৰ্ম (X@BCCIWomen)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 11:08 AM IST

3 Min Read
বিশাখাপট্টনম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পৰা আকৰ্ষণীয় ফৰ্মত আছে জেমিমা ৰড্ৰিগেছ । ফৰ্মৰ ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখি জেমিমাই বিশাখাপট্টনমত খেলিলে সুন্দৰ ইনিংছ । ৫ খনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলতে অপৰাজিত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি ভাৰতক জয়ৰ মুখ দেখুৱালে জেমিমাই । ভাৰতে ৮ উইকেটত শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি শৃংখলাত ১-০ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।

কেৱল জেমিমাই নহয় ভাৰতীয় মহিলা দলৰ বলাৰসকলেও উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰে । যাৰ ফলত প্ৰথমে বেটিং কৰা শ্ৰীলংকাই ২০ অভাৰত মাত্ৰ ১২১ ৰাণ হে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পাছতে ভাৰতক বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰিবলৈ শতক অৰ্জন কৰা জেমিমাই ৪৪ টা বলত অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ভাৰতে ৩২ টা বল বাকী থকা অৱস্থাতে মেচখনত জয়ী হয় ।

জেমিমাই ৩৪ টা বলত অৰ্ধশতক কৰাৰ সময়ত দুটা অৰ্ধশতকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপো কৰে । স্মৃতি মান্ধনাৰ সৈতে ৫৪ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে ৫৫ ৰাণৰ অবিচ্ছেদ্য পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰে জেমিমাই ।

এই খেলখনত স্মৃতি মান্ধনাই ২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মহিলাৰ টি-২০ ক্ৰিকেটত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হোৱাৰ লগতে বিশ্ব ভিতৰতে এই কৃতিত্ব লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । তালিকাত ৪৭১৬ ৰাণৰ সৈতে শীৰ্ষত আছে নিউজীলেণ্ডৰ চুজি বেটছ ।

মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত প্ৰথমখন মেচত অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে ফিল্ডিঙ কৰে । কেইটামান কেচ ড্ৰপ আৰু মিছফিল্ড স্বত্বেও শ্ৰীলংকাৰ বেটছমেনসকলক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে ভাৰতীয় বলাৰে ।

শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰে । টি-২০ ফৰ্মেটত তেওঁলোকক সংগ্ৰাম কৰা দেখা গৈছিল । অধিনায়ক চামাৰী আথাপথুকে ১২ বলত ১৫ ৰাণত আউট হয় আৰু পাৱাৰপ্লেত মাত্ৰ ৩১ ৰাণ হে সংগ্ৰহ কৰে । শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে প্ৰথম কেইটামান অভাৰত কেইটামান দমনীয়া শ্বট খেলিছিল যদিও ক্ৰান্তি গৌড়ে তেওঁৰ উইকেট দখল কৰে ।

ইফালে কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াত স্পিনাৰ বৈষ্ণৱী শৰ্মাই যদিও উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে, তথাপিও ৪ অভাৰত মাত্ৰ ১৬ ৰাণ হে দি শ্ৰীলংকাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে । দীপ্তি শৰ্মাই তিনিটা অভাৰত মাত্ৰ ১০ ৰাণ দিয়াৰ বিপৰীতে এন শ্ৰী চৰণীয়ে ৪ অভাৰত ১ টা উইকেট লৈ ৩০ ৰাণ দিয়ে । ভাৰতৰ হৈ ক্ৰান্তি গৌড়, দীপ্তি শৰ্মা আৰু এন শ্ৰী চৰণীয়ে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।

