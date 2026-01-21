জেমিমাৰ অৰ্ধশতকৰে ৭ উইকেটত জয়লাভ দিল্লী কেপিটেলছৰ; মুম্বাইৰ পৰাজয়ৰ হেট্ৰিক
জেমিমা ৰড্ৰিগেছৰ অধিনায়কত্বৰ ইনিংছৰ সহায়ত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক পৰাস্ত কৰি দিল্লী কেপিটেলে প্লে অফৰ আশা জীয়াই ৰাখিলে ।
Published : January 21, 2026 at 11:03 AM IST
হায়দৰাবাদ : মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ত শনিবাৰে দিল্লী কেপিটেলছৰ অধিনায়ক জেমিমা ৰড্ৰিগেছৰ অপৰাজিত অৰ্ধশতকৰ বাবেই দিল্লী কেপিটেলছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে৷ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে নাটালি স্কাইভাৰ ব্ৰুণ্টৰ অপৰাজিত অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ২০ অভাৰত ৫ উইকেট হেৰুৱাই ১৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ প্ৰত্যুত্তৰত দিল্লীয়ে মেচখন জয় কৰিবলৈ এটা অভাৰ বাকী থকা অৱস্থাত তিনি উইকেটত ১৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ এয়া একেৰাহে তৃতীয়টো পৰাজয় ৷
পইণ্ট টেবুল
একেৰাহে তিনিখন মেচত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৷ মুম্বাইয়ে ৬খন খেলৰ দুখন জয় আৰু চাৰিখন পৰাজয়ৰে ৪ পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ৷ ইফালে জয়ৰ পথলৈ ঘূৰি অহা দিল্লী কেপিটেলছ চতুৰ্থ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ৷ দিল্লীয়ে ৫খন খেলৰ দুখন জয় আৰু তিনিখন পৰাজয়ৰে ৪ পইণ্ট লাভ কৰিছে ৷
দিল্লীৰ ভাল আৰম্ভণি
মুম্বাইয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু লিজেল লীয়ে দিল্লীৰ হৈ ভাল আৰম্ভণি কৰে ৷ প্ৰথম উইকেটৰ বাবে ৬৩ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল দুয়োগৰাকী বেটছমেনে ৷ শ্বেফালী আৰু লিজেলৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ আগতেই অভিষেক ঘটোৱা বৈষ্ণৱী শৰ্মাই শ্বেফালীক বল আউট কৰে ৷ শ্বেফালীয়ে ২৪টা বলত ৬টা চাৰিৰ সহায়ত ২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ৷ লিজেলে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ পথত আছিল যদিও ষ্টাম্প হৈ আউট হয় ৷ লিজেলে ২৮টা বলত ৭টা চাৰি আৰু এটা ছয়ৰে ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
জেমিমাৰ অধিনায়কত্ব ইনিংছ
তাৰ পিছত ল’ৰা উলভাৰ্ডক ৰাণ আউট কৰা হয় ৷ উলভাৰ্ডে ১৯টা বলত ১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত অধিনায়ক জেমিমাই দায়িত্ব ল’লে আৰু তেওঁ ৩৬টা বলত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে ৷ তিনিটা উইকেট খহি পৰাৰ পাছত জেমিমাই আক্রমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৬টা বল বাকী থকা অৱস্থাত দলটোক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায়৷ জেমিমাই ৩৭ বলত ৫টা চাৰি আৰু এটা ছয়ৰে ৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে মাৰিজান কেপে ছয় বলত ১০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে ৷ মুম্বাইৰ হৈ অমনজোৎ কৌৰ আৰু বৈষ্ণৱী শৰ্মাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
দুৰ্বল আৰম্ভণিৰ অন্তত হৰমনপ্ৰীত আৰু নটালি শৰ্মাই স্থিৰ কৰে মুম্বাইক
প্ৰথমে বেটিং কৰা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ আৰম্ভণি দুৰ্বল আছিল৷ নন্দিনী শৰ্মাই সজীৱনা সঞ্জনাক বল আটক কৰি প্ৰথমটো আঘাত দিয়ে ৷ নন্দিনীয়ে ৯টা বলত এটা চাৰিৰ সহায়ত ৯ ৰাণ কৰি আউট হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে মাৰিজান কেপে হেলী মেথিউছক বল্ড কৰে ৷ তেওঁ ১৫টা বলত দুটা চাৰিৰে ১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ অৱশ্যে নাটালি স্কাইভাৰ ব্ৰুণ্টৰ সৈতে অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে দলটোক স্থিৰ কৰি তুলিছিল ৷ বেটছমেন দুগৰাকীয়ে তৃতীয় উইকেটত ৭৮ ৰাণ সংযোজন কৰে ৷ হৰমনপ্ৰীত অৱশ্যে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু শ্ৰীচৰণীয়ে তেওঁক আউট কৰে ৷ হৰমনপ্ৰীতে ৩৩টা বলত ৭টা চাৰিৰে ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
ব্ৰুণ্টৰ পঞ্চাশ
যদিও হৰমনপ্ৰীতে অৰ্ধশতক কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয়, ব্ৰুণ্টে অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ৷ ব্ৰুণ্টে এটা মূৰ ধৰি ৰাখিলে আৰু মুম্বাইৰ ৰাণ ৰেট উচ্চ কৰিলে ৷ অৱশ্যে সিটো মূৰৰ পৰা তেওঁ বিশেষ সমৰ্থন নাপালে ৷ নিকোলা কেৰী ১২ ৰাণত আউট হয় আৰু তাৰ পিছত অমনজোৎ কৌৰেও তিনিট ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰে ৷ শেষলৈকে অপৰাজিত হৈ থাকে ব্ৰুণ্ট ৷ নাটালিয়ে ৪৫টা বলত অপৰাজিত ৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৬টা চাৰি আৰু দুটা ছয় কৰাৰ বিপৰীতে সংস্কৃতি গুপ্তাই ১০ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে ৷ দিল্লীৰ হৈ শ্ৰী চৰণীয়ে তিনিটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে মাৰিজান কাপ আৰু নন্দিনী শৰ্মাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
বৈষ্ণৱীৰ আত্মপ্ৰকাশ
মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে টছত জয়লাভ কৰি দিল্লী কেপিটেলে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ দিল্লীয়ে তেওঁলোকৰ মূল একাদশত এটা পৰিৱৰ্তন কৰিলে ৷ দিল্লী দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল দিয়া যাদৱ ৷ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ অভিষেক ঘটাইছিল বৈষ্ণৱী শৰ্মাই ৷ আহত জি কমলিনীৰ ঠাইত বৈষ্ণৱীক মুম্বাই দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷ পুনম খেমনাৰেও দললৈ উভতি আহে ৷
দুয়োটা দলৰ বাবে মূল একাদশ
দিল্লী কেপিটেলছ : শ্বেফালি বাৰ্মা, লিজেল লি (উইকেটকীপাৰ), ল’ৰা উলভাৰ্ড, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ (অধিনায়ক), দিয়া যাদৱ, মাৰিজান কাপ, লুচি হেমিল্টন, নিকি প্ৰসাদ, স্নেহ ৰাণা, শ্ৰী চৰাণী, নন্দিনী শৰ্মা ৷
মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ : হেলি মেথিউছ, সজীৱনা সঞ্জনা, নাটালি স্কাইভাৰ ব্ৰুণ্ট, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), ৰাহিলা ফিৰ্ডোছ (উইকেটকীপাৰ), নিকোলা কেৰী, অমনজোৎ কৌৰ, পুনম খেমনাৰ, সংস্কৃতি গুপ্তা, শ্ববনীম ইছমাইল, বৈষ্ণৱী শৰ্মা ৷